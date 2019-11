Live NBA Finale 2014 : San Antonio Spurs - Miami Heat, en direct le Match 2

Merci d'avoir suivi ce LIVE. A bientôt sur Vavel.com/fr

Fin du match ! Défaite des Spurs 96-98, Heat revient à 1-1 ! Le reste des matchs de cette finale risque d'être explosive. LeBron James a été sur une autre planète, alors que les joueurs des Spurs ont été un peu moins en forme !

Wade ! 98-93 ! Dernier temps mort ! Le Heat se dirige vers sa victoire ! Le AT&T Center se calme !

LeBron James qui va crucifier. 96-93 !

Chris Bosh pour le 95-93 !! Le Heat passe devant !

Contact entre Tony Parker et LeBron James, les arbitres regardent pour qui la balle devrait être attribuée !

Il reste deux minutes dans ce match. Le suspense est à son comble !

Tony Parker à 3 points ! 93-92 ! Temps mort ! !

LeBron James pour Ray Allen pour Andersen, qui place son panier ! 92-90 !

Trois points de Boris Diaw ! Egalité, à 90 partout !

90-87. Deux lancers pour LeBron.

Les Spurs baissent le pied, réellement, à l'image de Boris Diaw ou même Tony Parker. Seuls Ginobili et Duncan surnagent

LeBron James est sur une autre planète, 32 points, 10 rebonds !

88-87 pour les Heat. Les 4 lancers loupés des Spurs peuvent faire très mal à l'addition. Temps mort !

LeBron James à trois points ! 88-87 !

0/2 aussi pour Tim Durcan !

0/2 de Tony Parker.

Tony Parker reste au sol sous sa raquette. Coup de coude de Chalmers sur le ventre du Français.

Deux lancer-francs pour Ginobili ! 87-85

Egalité parfaite, LeBron James au panier ! 85-85

Danny Green pour le trois points ! Les Spurs passent devant ! 85-83

Tim Duncan pousse un panier de Ginobili ! Un écart de 1 point pour le Heat toujours ! 83-82 !

Il reste 8h40 pour ce match !

Le Heat a été particulièrement fort à ce troisième et ce dernier quart-temps !

Temps mort ! Le Heat passe toujours en force, 83-80 !

Lewis pour le trois points ! 83-80 pour le Heat !

Mélange de passes pour les Spurs, Splitter marque 80-80 !

Chris Bosh à 80-78 ! Avantage Miami !

Sur ce troisième quart-temps, LeBron James a encore montré qui était le maître à bord ! Il en est à 27 points marqués dans ce match !

Wade, tranquillement, met un panier pour le 77 à 76. Mais, les Spurs reviennent à 78-77 ! Fin du troisième quart-temps !

Tony Parker sur deux lancers : 76-75 pour les Spurs !

La seconde mi-temps est vraiment d'une qualité intéressante !

74-73 pour les Spurs, mais Wade remet 75-74

Deux lancers pour Lewis, transformés (73-71)

Ginobili pour le 71-71 après une passe de Splitter !

Mills pour les Spurs, 89-71. Quel trois points !

Ray Allen, propre pour le 71-66

Duncan, à l'intérieur, arrive à glisser la balle avec la raquette. Plus des lancers francs pour Duncan, non transformés. 69-66 pour les Heat

Plus 5 pour Miami, LeBron James encore ! 69-64

LeBron James, encore dans le coup, 67-64 !

Andersen réussi un lancer. 65-64

Boris Diaw remet les Spurs à 64-64

Nouveau temps mort. LeBron James a remis les pendules à l'heure en quelques secondes !

8 points de suite ! LeBron James tout feu tout flamme ! 64-62 !

LEBron James encore lui pour un petit 2 points ! 61-62.

Beau panier à trois points pour LeBron James, qui revient dans le match ! 59-62

62-56 après deux lancers francs de Duncan, réussis !

Au niveau du basket pratiqué par les deux équipes, le niveau s'est nettement améliorer sur ce troisième quart-temps. Tony Parker et les siens sont bien meilleurs sur les trois points, notamment Leonard, ou même Tony Parker et surtout Ginobili !

Leonard ! 3 points, 60-56 ! Temps mort.

Ray Allen surpuissant pour le 56-57 !

Ginobili pour le 57-54 !

TROIS POINTS DU HEAT !!! Leonard réplique à trois points aussi ! 55-54 pour les Spurs !

Tim Duncan transforme deux lancer-francs, après une faute technique. 52-50

Le Heat passe devant, avec Lewis, qui passe en puissance; 51-50 !

Shoot réussi pour LeBron James. 49-50 !

Danny Green pour le trois points ! 50-47 !

D. Wade pour deux lancers francs ! Egalité à 47-47 !

Tim Duncan retrouve le chemin du panier. 47-45 !

Chalmers rentre bien sous la raquette, égalité !

Ca reprend, avec Tony Parker, côté gauche, pour le 45-43 !

On espère que la seconde mi-temps sera moins entachée de pertes de balles.

Boris Diaw devra relever son niveau, car c'est pour le moment faible, avec ses 2 rebonds et ses deux passes.

Malgré un début de match complexe, LeBron James reste le meilleur marqueur du match pour le moment, devant Tony Parker et Tim Duncan.

Ce deuxième match est beaucoup plus tactique, et techniquement, on est loin du match 1, avec de nombreuses pertes de balles et d'approximation devant le panier.

Fin de la première mi-temps ! Egalisation parfaite 43-43

Wade pour l'égalité parfaite ! 43-43 après un shoot au centre !

LeBron James pour le 41-43!

Tony Parker, pour son 12ème point et 43-39 !

CHRIS BOSH ! DUNK AVEC UN BEL ELAN ! 38-41 plus un lancer franc !

Tony Parker revient dans le match avec 10 points, soit un de moins que Tim Duncan.

Passe de Duncan de très loin pour l'appel de Tony Parker qui n'a plus qu'à porter son ballon dans le panier ! Temps mort. 41-36 pour les Spurs !

Les Spurs respirent à 39-36 !

Ginobili déjà auteur de 3 fautes, pendant que Wade pour le 36-37

37-34, encore Ginobili à trois points !

Egalité parfaite, Ginobili marque pour l'égalisation.

Les Spurs sont dans le dur, réellement.

Miami est devant ! 34-33, grâce à un LeBron James encore sur un rebond offensif !

32-33. Les Heat reviennent, et LeBron marque !

31-33. Chalmers pour les Heat

33-30. Un lancer franc de Parker !

LeBron James récupère juste à côté du panier ! 30-32

Boris Diaw, en plusieurs temps, arrive à mettre un deux points ! 28-32. Temps mort pour les Heat !

28-30 avec encore LeBron !

26-30 ! LeBron James qui pousse sur ses jambes !

24-30 Après un contre, Dwyane Wade place un panier, tranquillement. Mais quelle action, où les deux équipes ont perdu des ballons !

Chris Andersen, chez les Heat est à 4 rebonds pour le moment.

Ray Allen, qui feinte avant de placer un trois points ! 22-30. Temps mort !

Ginobili pour les 30 ème points des Spurs ! 19-30

2 nouveaux points, signés Mills ! 28-19

Seulement 2 points pour LeBron James et zéro point pour Wade !

Fin du premier quart-temps, 7 points d'écart entre les Spurs et les Heat. 26-19. Les Spurs ont été plus adroits devant le panier avec 11 paniers sur 19 tirs.

De très nombreuses erreurs techniques, à l'image de Wade, et de Ginobili. Temps mort alors qu'il reste à peine 4 secondes de jeu !

Les deux coachs font énormément tourner.

Ray Allen, en deux temps transforme un panier. 19-26

Tim Duncan pour le 26-17 !

Bosh, mais Ginobili encore !! 24-17. Sur une arabesque, Ginobili marque un beau panier !

Leonard, après un service de Parker pour le 22-15

Tim Duncan est déjà à 9 points !

Trois points de Parker, après une passe de Diaw ! 20-15 ! Nouveau temps mort !

Tony Parker redonne l'avantage aux Spurs ! 17-15 !

C'est bon ! LeBron James pour le 15 partout ! Un dunk après une grosse course !

Toujours pas de paniers pour LeBron !

Boris Diaw loupe sa passe ! Sortie

Ryan Lewis en est déjà à 6 points marqués !

Chalmers revient sur un beau shoot ! 13-15 ! Temps mort

15-11 ! 1 lancer-franc transformé pour Leonard !

LEWIS ! d'un shoot à trois points ! 11-14 !

Tim Duncan qui place un nouveau dunk après un shoot de Splitter ! 14-8

Lewis revit un peu ! 8-12

Splitter, encore lui pour un shoot à 2 points !

Benileni pour les 3 points ! 10-6 !

Diego Splitter pour le 7-2 ! Quel dunk !

Déjà 3 fautes des Spurs sur le Heat.

5-2 ! Les Heat reviennent un peu

2-1 ! Puis Tim Duncan à 4-1, avec un shoot à la montée ! En plus d'un lancer transformé ! 5-1 !

Dany Green marque les deux premiers points du match. 2-0 pour les Spurs !

C'est parti à l'AT&T Center !

Pendant que les deux équipes s'échauffent, le stade commence à être plein à craquer !

Le chanteur Sebastien de La Cruz chante l'hymne national américain.

Le cérémonial débute !

Boris Diaw, au micro de BeInSport : "Miami est très présent dans les aides défensives. Il va falloir qu'on réussisse à mieux défendre à 1 contre 1."

Les locaux entrent sur le terrain !

Il reste plus de 15 minutes et on devrait ressentir la tension chez les deux équipes !

LeBron James a depuis plusieurs saisons des problèmes de crampes.

Et voilà, celle des Spurs vient de tomber : Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan, Tiago Splitter

Le Spurs, Kawhli Leonard arborera cette paire de sneakers :

La composition des 5 titulaires pour Miami : Mario Chalmers, Dwyane Wade, LeBron James, Rashard Lewis, and Chris Bosh.

Chris Bosh portera ces chaussures sur le parquet des Spurs ce soir. Espérons pour lui, qu'elles lui porteront chance.

Alors que pour Ray Allen, on se repose dans les vestiaires. La séance de concentration, c'est pas pour maintenant !

Direction kiné pour LeBron James

On revient dans plus de trois quart d'heure pour le grand preview de ce match 2 !

Les joueurs de Heat sont arrivés, avec un LeBron James dans un costard bleu.

La climatisation de la salle sera moindre que celle du match aller. On annonce pour nos confrères de ESPN, 22 degrés.

Sur le net, et les forums, on table pour un sursaut d'orgueil des Heat, donc une victoire de la bande à LeBron !

L'ascendant pris par les Spurs au Game 1 semble se renforcer. Malgré tout en quatres confrontations, le sort peut tourner.

Sur les comptes Twitter des deux clubs, les joueurs sont montrés à l'échauffement.

Revivez les meilleures moments du match 1 :

Pour Chris Andersen, l'attitude des joueurs du Heat devra être "agressive". Tout ce qui avait manqué au match 1.

Dwyane Wade, auteur de 19 points pour les Heat, devrait être une nouvelle fois le grand marqueur des Heat ce soir.

Les Heat devront encore compter sur un LeBron James au top, malgré ses crampes, puisque le joueur de Miami a dit qu'il allait beaucoup mieux. Une bonne nouvelle donc pour les Heat.

Gregg Popovich n'était pas content au sortir du match 1, notamment à cause des 23 pertes de balles, concédées par ses hommes contre le Heat.

Tim Duncan, 38 ans, a été l'un des artisans du large succès de San Antonio. Plus qu'à confirmer ce soir pour avoir la chance d'être désigné, une nouvelle fois, meilleur marqueur des Spurs.

Encore à domicile ce soir, les Spurs auront l'occasion de prendre un avantage certain à domicile, contre des Heat, qui ont pêché dans la cohésion collective.

La grosse déception dans ce premier match de haut-niveau était Ray Allen, auteur de seulement 16 points et d'une réussite de 6/12 au shoot. On attendra, cette nuit beaucoup plus de lui.

Tony Parker, qui s'était déjà exprimé à l'issue de cette première victoire sur les Heat : «On n’a rien fait, c’est long une finale ! Miami, contre Oklahoma City il y a deux ans, avait perdu le premier match et s’était imposé par la suite. Et l’année dernière, c’était la même histoire, on avait remporté le premier puis on s’était inclinés. Il est donc essentiel que l’on protège notre avantage du terrain en gagnant la deuxième manche dimanche.

Nos deux Frenchies ont été plutôt bons, notamment Boris Diaw, décisif grâce à 10 rebonds et 6 passes décisives.

LeBron James, d'ailleurs, bien moqué sur Internet, a perdu sa réputation de roc ! Même des anonymes ont bien ri de cette "blessure".

Si du côté des Spurs, Tim Duncan, dont VAVEL a fait un portrait de sa prestation du premier match, LeBron, lors du dernier quart-temps a souffert de crampes, l'obligeant à quitter ses adversaires.

Le premier jeu a été d'un niveau insoutenable, notamment en cause d'une chaleur intense dans le stade, la climatisation étant tombée en panne.

Cette finale de NBA avait tenu toutes ses promesses dès le premier match, où les Spurs ont battu, largement les Heat (110-95).

Bonjour à tous et à toutes sur Vavel - France pour ce Match 2 de NBA entre les Spurs et le Miami Heat ! Coup d'envoi à 2 heures !