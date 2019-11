NBA : Les Spurs, proches du titre

Les Spurs y sont presque ! A une victoire du titre de NBA, les coéquipiers de Tony Parker seront encore attendus. Sauf que cette fois-ci, le Heat de Miami devra absolument revenir dans la compétition. LeBron James & Co seront-ils présents pour, au moins retarder l'échéance ?

Le Heat passe à côté trois fois. Est-ce trop ?

Les Games 3 et 4 ont été un calvaire pour les coéquipiers de Chris Bosh ! Pour cause, battus 107-86, lors du dernier match, les Heat se sont toujours rattrapés sur le talent de LeBron James (28 points). Derrière, le Heat a toujours manqué d'agressivité face aux Spurs. Le pire dans tout cela, c'est que les individualités du Heat n'ont pas été performantes, à l'image de Wade, seulement auteur de 10 points, lors du match 4. Les Heat n'ont plus le choix, et devront, au moins, rattraper le retard. Ou du moins espérer pouvoir décrocher une victoire à l'arrachée comme lors du match 2. La réussite au shoot devra être optimale pour le Heat, s'il veut récupérer le retard. En concédant par deux fois leurs défaites à domicile, le Heat sait que le stade de l'AT&T Center ne sera pas acquis à leur cause. Mais, c'est surtout comme cela que l'orgueil des Heat va revenir. Mais, avec déjà trois défaites, Miami est dans l'obligation de gagner.

Les Spurs, déjà sacrés ?

Les Spurs ne sont qu'à une seule marche du titre. Sept ans après leur dernier titre de NBA, San Antonio peut se permettre de rêver. Après 3 victoires sur le Heat de Miami, et notamment grâce à un nouveau show de Duncan, et un dernier match extraordinaire de Leonard (20 points et 14 rebonds), les Spurs sont plus que favoris pour succéder à leur adversaire, cette nuit. Pour Tony Parker, qui vit un rêve avec Boris Diaw, dans cette campagne de Playoff compte profiter de ses derniers moments. Il ajoute même que ce sera très dur de conclure cette campagne et aligner cette 4ème victoire. Mais, cette nuit, les Spurs auront la pression face au Heat, et evitez un retour en force de Miami, qui a su se ressaisir lors du Game 2, après une première défaite en ouverture.

Si les Spurs continuent à rejouer de la même manière que lors des 3 Games gagnés, les Heat, même avec un LeBron James fort, ne pourront pas faire grand chose : la cohésion du groupe, le spectacle et la réussite des Spurs devraient être au rendez-vous ce soir. Pour, peut-être un couronnement de San Antonio.