Costless Agency NBA : Les principaux transferts

Alors que les derniers mouvements importants se finalisent ou vont prochainement se finaliser. Il est temps de tirer un premier bilan de cette costless agency 2014, forte en rebondissements.

LEBRON JAMES est de retour à CLEVELAND : The "King" is back. Après 4 années fantastiques au Heat de Miami (4 finales NBA et 2 titres), l'enfant prodige d'Akron a décidé de revenir au bercail, 4 ans après sa douloureuse décision, décision qui l'avait soumis à de vives critiques, notamment venues des supporters des Cavaliers. Ce choix est avant tout un choix de cœur, Lebron est très attaché à sa communauté et souhaite être auprès d'elle, notamment par l'intermédiaire de son association. C'est aussi un choix sportif important, avec Kyrie Irving, un des meilleurs meneurs de jeu NBA et Andrew Wiggins, récent numéro 1 de la Draft 2014, Lebron estime pouvoir gagner plus facilement des titres qu'avec l'effectif vieillissant de Miami et la santé approximative des genoux de Dwayne Wade. Contrairement à l'épisode de 2010, on peut constater que ce départ s'est effectué dans le calme et la paix, contraste fort avec les maillots brûlés et les insultes de "The Decision" numéro 1.

CARMELO ANTHONY reste aux KNICKS : Malgré les prétendants plus que nombreux à sa signature, Melo a décidé de rester du côté de Big Apple. Il signe ainsi un contrat de presque 120 millions de dollars sur 5 ans ce qui lui garantit une santé financière plus que convenable. En revanche, c'est au niveau sportif que ça coince, les Knicks ont été récupérés depuis peu par Phil Jackson qui amène un projet prometteur mais n'ont pas eu assez de fonds pour recruter un costless agent d'envergure cet été. Les envies de titres de Melo s'obscurcissent donc pour les années à venir, à moins que le Zen Master nous sorte un coup de génie comme il a l'habitude d'en faire... Notons quand même qu'Anthony a accepté de baisser le salaire qui lui était promis pour permettre aux Knicks de Phil Jackson d'avoir plus de flexibilité en vue de la costless agency 2015 et donc d'attirer un agent libre d'envergure.

DWAYNE WADE et CHRIS BOSH restent au HEAT : Si Lebron James a décidé de partir loin de South Beach, ce n'est pas le cas de Wade et Bosh qui ont ,eux, décidé de rester du côté de la Floride. En testant le marché cet été, tout était possible, les trois membres du Big Three auraient pu tous les trois partir et laisser le Heat de Miami en ruines. Mais c'était sans compter sur Pat Riley et son sens des affaires absolument hors du commun ; les 2 lieutenants de James ont donc resigné, Bosh touchera le maximum à savoir 24 millions de dollars par an, sur 5 ans, il endossera donc le rôle de franchise player. Et Wade touchera 17 millions par an sur 2 ans, avec la deuxième année en option, ce qui lui permettrai de re-tester le marché à la prochaine intersaison.

Les autres mouvements importants :

Kyrie Irving, le meneur superstar des Cavs signe un contrat maximum avec la franchise de l'Ohio, 90 millions de dollars sur 5 ans.

Lance Stephenson, le meneur de jeu des Pacers d'Indiana s'engage aux Charlotte Hornets pour 3 ans et 27 millions de dollars.

Luol Deng, l'ailier de Cleveland signe au Miami Heat pour 2 ans et 20 millions de dollars et aura pour lourde tâche de remplacer Lebron James à son poste.

Le vétéran, Vince Carter signe à Memphis pour une durée de 3 ans et souhaite ramener un titre dans le Tennessee, ce qui semble à première vue peu probable.

La légende NBA, Paul Pierce quitte les Nets de Brooklyn et s'engage aux Wizards, Wizards qui ont également prolongé Marcin Gortat et engagé Kris Humphries.

Le Big Man de Charlotte, Josh McRoberts s'engage lui aussi avec le Heat de Miami. Il touchera 23 millions de dollars sur une durée de 4 ans.

Le puce de Sacramento, Isaiah Thomas s'engage à Phoenix où il sera surement utilisé en complément de Goran Dragic et d'Eric Bledsoe indiscutables dans la franchise de l'Arizona.

Chandler Parsons, l'ailier des Rockets de Houston signe un contrat de 46 millions sur 3 ans avec les Mavericks de Dallas, en effet les Rockets avaient la possibilité de s'aligner sur la proposition et ainsi de garder l'ailier passé par le Cholet Basket mais ils ont préféré faire revenir Trevor Ariza l'ancien joueur de Washington.

Dirk Nowitzki, refuse un contrat maximum aux Lakers et reste fidèle à Dallas où il prolonge pour 3 ans et 25 millions. Son salaire est donc bien amputé, mais il veut absolument regagner une bague et est prêt à tout pour ça. Un comportement remarquable.

Jeremy Lin, est envoyé aux Lakers de Los Angeles où il aura la tâche ardue de partager la mène avec Kobe Bryant peu connu pour ses talents de joueur collectif.

Pau Gasol l'ailier fort Espagnol s'engage avec les Bulls de Chicago qui ont également signé Nikola Mirotic le joueur du Real Madrid et amnistié Carlos Boozer.

Le meneur remplaçant des Clippers, Darren Collison s'engage avec Sacramento pour palier le départ d'Isaiah Thomas. Les Clippers qui se sont par la même occasion attachés les services du pivot de Cleveland Spencer Hawes.

La Costless Agency n'est toujours pas finie, et d'autres mouvements devraient voir le jour !