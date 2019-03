Russell Westbrook: 16 rebonds pour rentrer dans l'histoire

Ça serait tout simplement historique

Au delà du match de ce soir, entre OKC qui a validé son ticket pour les playoffs en battant le Heat de Miami, et les Grizzlies de Memphis au fond du classement qui n'ont absolument plus rien à jouer, les spectateurs devraient "seulement" regarder un homme, Russell Westbrook. Et oui, le marsupilami pourrait rentrer dans l'histoire de la NBA en terminant une deuxième saison de plus consécutive en triple-double de moyenne. Il est déjà bon de rappeler que seulement deux joueurs ont réalisés une saison en triple-double de moyenne, Russ West donc et avant lui Oscar Robertson. Le meneur du Thunder aura donc surement en tête mais s'il ne l'avoue pas forcément, l'envie, la rage d'aller chercher ses rebonds et ce record. Mais bon il faut prendre 16 rebonds, ce n'est pas rien mais on peut penser que ses coéquipiers devraient l'aider dans cette quête. Au delà du fait que ce serait historique si Westbrook réussissait cette exploit, c'est juste hallucinant à quel point le joueur d'OKC a banalisé la performance de faire un triple-double. Bien évidemment, James Harden devrait logiquement être MVP de cette saison et ce serait mérité pour le joueur des Rockets mais vous imaginez un joueur être pour la seconde fois consécutivement en triple-double de moyenne? Loin de moi l'idée de dire que ça serait un scandale que Westbrook ne serait pas MVP mais le voir si peu cité me dérange. Et encore une fois, Harden devrait être logiquement MVP au vu de sa saison avec Houston, mais Brodie ne devrait pas être loin de son ex-coéquipier.

En bref, ne manquez pas le rendez-vous, mettez votre réveil, à 2h00, dans une salle surchauffée à la Chesapeake Energy Arena, un match peut-être historique pourrait avoir lieu alors soyez à l'heure !