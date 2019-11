Interview exclusive : Marion Torrent : "Je suis bien à Montpellier"

Le Montpellier HSC, 4e du championnat avec un match en retard realise un début de saison plus que satisfaisant. Parmi les onze titulaires héraultaises, Marion Torrent, indispensable au MHSC et, du haut de ses 21 ans, déjà considéré comme l'une des meilleures défenseurs de la D1 féminine.

Elle répond à nos questions, dit bien se sentir à Montpellier sans forcément éluder toute idée de départ, apprécie l'engouement grandissant autour du football féminin et avoue ne plus avoir beaucoup de temps pour elle entre les entraînements, les matchs et ses études, qu'elle suit par correspondance.

Entretien.

Bonjour Marion, pour commencer, comment juges-tu personnellement ton début de saison ?

Je pense que je fais un bon début de saison, le coach m’a titularisée à tous les matchs et nous sommes la meilleure défense du championnat donc tout va bien.

Collectivement, Montpellier est-il à sa place en ce moment?

Si on tient compte que nous avons un match de retard, on pourrait, en cas de victoire, être second au classement, donc c’est plutôt positif.

Il y a eu quelques soucis autour de ASSE-Juvisy cette semaine. Penses-tu que la FFF est mal organisée?

Je n’ai pas de commentaires à faire sur ce sujet, je me contente de jouer au foot !

L'Equipe de France A est-elle un véritable objectif dans ta carrière?

Bien sûr, qui ne rêverait pas de jouer avec l’équipe de France A…….j’espère y arriver un jour.

Que manque-t-il à l'EDF pour décrocher enfin un trophée majeur?

Peut-être un peu de chance, car tout est mis en œuvre pour y arriver.

Marina Makanza était jusqu’à l’arrivée de Toletti la seule internationale française montpelliéraine, que peut-tu nous dire sur elle?

C’est une excellente joueuse, puissante et rapide, et très intelligente dans le jeu…..et c’est mon amie !

Même si tu as encore ta carrière devant toi, espères-tu rejoindre à terme un grand club européen? (Lyon, Paris, Potsdam, Wolsburg, Arsenal...)

Pour le moment, je suis très bien à Montpellier.

Sens-tu un engouement supérieur pour le football féminin aujourd'hui?

Oui, bien sûr, il y a plus de médiatisation avec les retransmissions des matchs, plus de sponsors qui nous contactent et surtout plus de public qui nous suit…..c’est une très bonne chose.

Tu as des contacts avec les garçons du MHSC?

Avec certains, nous étions dans le même collège …..et nous nous voyons soit à Grammont soit dans les manifestations organisées par notre Président.

Joues-tu à FIFA et attends-tu les équipes féminines avec impatience?

J’ai beaucoup joué à FIFA mais maintenant je n’ai plus trop de temps entre les entraînements, et mon BTS que j’étudie par correspondance….mais oui c’est une bonne chose d’avoir des équipes féminines dans FIFA.

Merci à Marion d'avoir répondu à nos questions, retrouvez là sur Facebook et son site officiel!