Live Juvisy - Lyon (D1 féminine), le match en direct

FIN DU MATCH ! Finalement, le choc n'aura pas eu lieu. 4-0 pour les Lyonnaises, au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les Lyonnaises s'envolent au classement à 6 points du PSG (victorieux cet après-midi) et à 9 points de Juvisy. C'est sévère pour Juvisy qui ont encaissé des buts au pire des moments.

91' : Gaétane Thiney remonte le terrain de plus de 70 mètres, mais elle loupe sa frappe face à Bouhaddi ! Dommage

90' : Juvisy n'existe plus du tout. Défensivement, elles montent trop haut.

88' : Nouvelle énorme occasion pour Lyon, par l'intermédiaire de Tonazzi qui rate son duel contre Deville ; cette dernière fait une belle parade avant que Le Sommer veuille reprendre la balle, mais fait faute !

87' : Céline Deville loupe un contrôle sur une passe délicate en retrait, la pression d'une attaquante lyonnaise la destabilise, mais elle arrive quand même à capter la balle.

84' : Louisa Necib n'a pas eu le rendement espéré malgré les 4 buts lyonnais.

82' : Coup-franc de Soubeyrand qui s'écrase et ne gêne pas Bouhaddi. Quel gâchis, alors qu'il était idéalement bien placé

82' : Sur le contre, Gaétane Thiney s'infiltre et face à face perdu face à Bouhaddi

81' : L'addition aurait pu encore être plus salée pour Juvisy ! Dickenmann ne trouve pas le cadre encore une fois !

78' : Ines Jaurena tente sa chance côté droit, capté par Bouhaddi !

77' : Lotta Schelin loupe totalement sa frappe, excentrée à droite. Sa frappe passe à côté.

Côté Juvisy, Gomes entre pour la sortie de Catala

74' : On fait tourner côté Lyonnais. Schelin récupère le ballon, et transmet à Necib dans le but vide, mais encore, une joueuse de Juvisy sauve sur la ligne.

72 : Laetitia Tonazzi remplace Rapinoe, plutôt décevante ce soir.

69' : Eugénie Le Sommer qui frappe juste à côté. Frappe trop croisée pour la Lyonnaise

66' : Plus on avance dans le match, plus c'est psychologiquement dur pour les joueuses de Juvisy, qui attendent le coup de sifflet final.

62' : Corine Franco retrouve les terrains après sa blessure au ménisque et remplace Camille Abily pour Lyon

57' : Céline Deville gagne son duel face à Dickenmann. Corner !

56' : C'est cruel pour Juvisy de prendre deux buts en deux minutes. Les plans sont totalement bouleversés du coup

Entre les deux buts, Le Sommer est entrée pour la sortie de Thomis, très mobile cet après-midi

53' : BUT POUR LYON ! 4-0 ! Doublé pour Amandine Henry qui marche, de nouveau de la tête, de nouveau sur corner. Deville passe au travers du corner, au second poteau, Henry marque de la tête !

51' : BUT POUR LYON ! 3-0 ! Lotta Shelin, côté gauche qui centre, mais Butel détourne le ballon dans ses propres camps. Quel coup dur ! A 3-0, c'est dur

50' : Le milieu de terrain lyonnais est un véritable bloc. Juvisy n'arrive pas à aligner les passes

47' : Les joueuses de Juvisy doivent commencer; enfin à lancer leur match !

CA REPREND ! 2-0 pour le début de cette 2nde période !

Changement côté Juvisy : Traïka entre pour la sortie de Brétigny qui souffre d'un claquage

Les twittos, nombreux à suivre ce match, nous dévoilent leurs avis sur les prestations et sur cette première période :

Mi-temps. Juvisy n'aura pas existé durant la 1ère MT. L'OL est au-dessus de toutes les équipes. Elles sont championnes #JUVOL #D1F — Charles Chevillard (@CharlesCHT) 15 Décembre 2013

Juvisy looking mediocre, despite great players like Thiney and Bretigny. #JUVvLYO 0-2 — Tom S (@TomSe_74) 15 Décembre 2013

C'est intéressant ce que font les lyonnaise ! Juvisy ne voit pas le ballon ! Elles vont finir par craquer ! #TeamOL @OLfeminin — Léo'L (@LeowNumb01) 15 Décembre 2013

MI-TEMPS A BONDOUFLE !!! 2-0 pour les Lyonnaises. Prestation très bonne des Lyonnaises, alors que les joueuses de Juvisy ont réellement du mal à voir le bout du tunnel.

44' : Soubeyrand tente sa chance sur coup-franc. Ca passe au-dessus !

40' : Dans tous les compartiments de jeu, Lyon reste très supérieur sur ce match par rapport à Juvisy.

35' : BUT ! 2-0 ! Amandine HENRY qui place sa tête sur corner de Rapinoe, Céline Deville ne peut que toucher la balle, mais ça va au fond ! Deuxième but sur corner, il faut remédier à ça pour Juvisy !

34' : L'occasion lyonnaise !!! Necib trouve dans la profondeur, Rapinoe transmet pour Schelin qui pousse le ballon au fond, mais une défenseur de Juvisy sauve sur la ligne. Quelle action et quelle occasion !

33' : De nouveau Brétigny, cette fois-ci la frappe est mauvaise !

31' : Toujours pas de regain de forme côté Juvisy. Offensivement, les joueuses n'existent pas.

28' : Elodie Thomis tente un grand pont à l'entrée de la surface, mais Céline Deville sort bien sur l'attaquante française !

25' : Schelin tout près du break ? Hors-jeu de la joueuse suédoise après une belle passe d'Abily dans la surface !

23' : Camille Abily prend le premier carton jaune du match, sur un tacle en retard

Patrice Lair, entraîneur de l'OL : "On est pas à l'abri d'un contre, on doit laisser un peu moins d'espace"

21' : Centre côté gauche, Abily reprend sur une frappe enroulée, mais ça passe à côté !

20' : Il manque un peu de fluidité chez les joueuses de Juvisy, les passes n'arrivent pas à destination, faute d'appels

17' : Corner de Rapinoe, la japonaise Kumagai reprend de la tête, mais en fin de course, ça passe à côté !

15' : Lob de Schelin qui passe pas loin de la lucarne !

10' : Nouveau corner pour Lyon, Camille Abily reprend de la tête, au premier poteau. Juste à côté !

9' : Elodie Thomis semble en forme en ce début du match. Elle réalise des accelérations côté droit très intéressantes !

7' : Le début de match est très rythmé, on s'y attendait !

4' : Réplique directe des joueuses de Juvisy ; Brétigny tente sa chance alors que Bouhaddi était avancée. Ca frôle le poteau !

3' : BUT !!! LYON ! Les Lyonnaises ouvrent le score sur le corner, Deville semble bousculer par Wendy Renard, mais l'arbitre ne siffle rien et relâche la balle : Camily Abily reprend d'une belle frappe qui rentre au fond !

3' : Coup franc lyonnais, la gardienne de Juvisy détourne en corner !

2' : Première occasion pour Rapinoe : Elodie Thomis déborde côté droit, avant de centrer pour l'Américaine, mais sa frappe passe à côté.

COUP D'ENVOI !!! Bon match à tous et à toutes !

Les joueuses entrent sur la pelouse ! #JUVOL

14:00 Les compositions des deux équipes viennent de nous parvenir : et il y aura évidemment beaucoup d'internationales françaises que ça soit du côté de Juvisy ou du côté de Lyon !

13:47 Insolite : les Lyonnaises ont sorti leur propre calendrier

13:25 Le match se déroule à Bondoufle dans l'Essonne

13:22 Les Lyonnaises, accrocs aux réseaux sociaux, n'oublient pas d'informer leurs supporters sur cette rencontre, ô combien importante !

Juvisy-OL à 14h30 au stade Bobin à Bondoufle et en direct sur @EurosportFrance #OLFéminin — TONAZZI LAETITIA (@tonazzi31) 15 Décembre 2013

Juvisy OL cette après-midi à 14h30 en direct sur @EurosportFrance #D1F #TeamOL — Camille Abily (@cam10abily23) 15 Décembre 2013

13:20 Les Lyonnais et Lyonnaises ont une journée pleine aujourd'hui : ce choc entre Juvisy et Lyon répond au chox l'"Olympico" entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Deux matchs extrêment importants pour les deux équipes de Lyon !

13:17 Juste avant que les compositions ne tombent, lors de la 2ème journée de championnat, les joueuses de Juvisy s'étaient lourdement inclinées face aux Lyonnaises (3-0). On attends un match beaucoup plus serré, aujourd'hui, car Juvisy a battu le Paris-Saint-Germain (1-0) lors de la journée précédente.

Bonjour à tous et à toutes sur Vavel.com pour ce Live inédit de la Division 1 de football féminin. Un choc entre les deux premières équipes vous attend ! Juvisy, 2ème du classement reçoit les favoris de ce championnat, l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi à 14h30