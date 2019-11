Dernière journée de D1 : les derniers enjeux de la saison

Alors que l'Olympique Lyonnais s'est emparé du titre la semaine dernière grâce à sa victoire 5-1 sur la pelouse de l'EA Guingamp et Rodez a condamné Yzeure à la D2 en s'imposant 3-1 à l'extérieur, Juvisy et Paris peuvent encore espérer une place pour l'Europe et Saint-Etienne n'est pas encore sur d'être relégué.

Saint-Etienne : la dernière chance

Lors de cette dernière journée, Saint-Etienne, actuellement 10ème et reléguable accueillera Montpellier pour tenter de rester en D1 la saison prochaine. Comme l'an passé, l'équipe montpelliéraine est assurée de finir 4ème de ce championnat.

L'équipe stéphanoise doit impérativement s'imposer et remporter les 4 points de la victoire, mais elle aura fort à faire car les Héraultaises restent sur un succès 7 buts à 1 face à Arras.

Arras - Guingamp : Se relever après une lourde défaite

La semaine dernière Arras a concédé 7 buts (pour un seul but inscrit) lors de son déplacement à Montpellier. L'équipe est actuellement 9ème du classement et à un seul petit point de Saint-Etienne. Arras pourrait donc descendre en D2 si l'équipe ne s'impose pas à domicile et que Saint-Etienne remporterait son match.

Guingamp, étant à la 5ème place du championnat à 6 points du premier reléguable est sûr d'évoluer en D1 la saison prochaine. Mais l'équipe bretonne tentera de finir sa saison par une belle victoire pour oublier la défaite lors de la journée précédente.

Hénin-Beaumont : dernière journée et gros danger

L'équipe d'Hénin-Beaumont pointe à un point de Saint-Etienne et l'équipe pourrait ainsi se retrouver en D2 la saison prochaine. Hénin devra résister à l'armada lyonnaise qui s'est offert son 12ème titre de championne de France dès l'avant dernière journée.

L'équipe reste sur un succès 7 à 0 et donnera tout dans ce dernier match pour rester en D1. L'équipe lyonnaise essayera elle de gagner un 21ème match (sur 22 possible) cette saison et de s'imposer pour fêter son titre à domicile de la plus belle des manières.

Rodez : confirmer pour assurer

Actuellement 7ème de D1, Rodez n'est pas mathématiquement assurer de rester en D1 la saison prochaine et devra confirmer après son succès 3-1 sur la pelouse d'Yzeure pour assurer sa place parmi l'élite.

Rodez accueillera Soyaux, 6ème et sûr de rester en D1 après la belle saison réalisée par cette jeune équipe en résistant aux grandes équipes et en produisant du beau jeu. Soyaux tentera donc d'acquérir un dernier succès avant la trêve estivale.

Juvisy : entretenir l'espoir de l'Europe

Après le match nul concédé lors de la 21ème journée face à Paris (2-2), Juvisy est donc resté a la troisième place provisoire et à seulement un petit point du PSG. Juvisy doit donc s'imposer sur le terrain de Muret pour espérer jouer la Coupe d'Europe l'an prochain et attendre le résultat du PSG face à Yzeure.

Muret, dernier de la D1 avec 22 points sur 84 possible) essayera d'empocher une unique victoire cette saison lors de cette dernière journée avant de rejoindre la D2.

Paris : Une victoire pour l'Europe

Yzeure peut-il inquiéter le PSG ? https://www.vavel.com/fr/football-feminin/354316-yzeure-peut-il-inquiter-le-psg.html

En attendant cette dernière journée, retrouvez les buts de la 21ème journée et notamment du choc entre Juvisy et Paris :