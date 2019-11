Officiel : Marta signe au FC Rosengard

Annoncée dans divers clubs en Europe et aux Etats-Unis, la joueuse de 28 ans a finalement décidé de rester jouer en Suède, un pays dans lequel elle se sent bien.

« J'ai reçu quelques offres d'Europe et des Etats-Unis, mais j'ai encore envie de titre, de Ligue des Champions. Je vois un très grand potentiel, une équipe forte et on va tout faire pour devenir les meilleures d'Europe.» ~ Marta

Marta, déjà vainqueure de la Ligue des Champions en 2002 souhaite ajouter à nouveau ce titre à son palmarès et a ainsi signé un contrat de 6 mois et 1 an en option dans ce club de Rosengard.

«Nous étions à la recherche d'une attaquante et nous sommes très fier d'avoir reçu l'une des meilleures du monde» Klas Tjebbes

Tyresö avait des problèmes financiers et a donc laissé partir cette joueuse talentueuse pour le plus grand bonheur de son grand rival Suédois. Une arrivée fortement appréciée par le PDG du club, Klas Tjebbes.

Champion de Suède en titre, le FC Rosengard avait cette année été éliminé de la Ligue des champions par Wolfsburg, équipe qui a remporté le titre face à Tyresö. Le club compte dans ses rangs des joueuses talentueuses telles que Anja Mittag, Ramona Bachmann, Therese Sjögran, Anna Thörnqvist ou encore Ali Riley.

« Une équipe qui a les mêmes rêves que moi, tout remporter »

C'est donc une équipe talentueuse et capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens que Marta a choisi de rejoindre. L'internationale Brésilienne, auteure de 82 buts en 73 sélections tentera de remporter un 6eme titre de Champion de Suède après ceux glanés avec Umeå IK entre 2005 et 2008 et celui avec Tyresö FF en 2012. Elle essayera également d'obtenir la fameuse Ligue des Champions pour la deuxième fois après 2004. Le FC Rosengard un adversaire redoutable dont les deux équipes PSG et Lyon devraient se méfier et pourraient retrouver lors des phases finales de la Ligue des Champions.