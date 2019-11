Présentation de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans

Alors que chez les U-17, le Japon a dominé l'Espagne 2-0 en finale de Coupe du Monde et que l'Italie a pris la troisième place, la Coupe du Monde U-20 va commencer demain.

Le format de la compétition

Le tournoi débute par une phase de poules, avec 4 groupes de 4 nations, soit un total de 16 équipes qualifiées. Après avoir disputées leurs trois matchs, les deux meilleures équipes de chaque poule continuent la compétition. Le vainqueur du Groupe A retrouvera en quart le deuxième du Groupe B, le vainqueur du Groupe B, le deuxième du Groupe A et de même pour les groupes C et D. S'en suit pour les vainqueurs de chaque match les demi-finales puis la grande finale pour les deux meilleures équipes alors que les deux perdants se retrouvent pour disputer le match pour la troisième place.

Les équipes

Poule A -

Canada

A domicile, le Canada tentera de briller devant son public et de décrocher le premier titre de son histoire chez les U-20 féminine. Alors que l'équipe sénior a fini troisième des derniers Jeux Olympiques, les jeunes sont aussi pleins de ressources. En 2002, lorsque le Canada était déjà pays hôte, l'équipe était parvenue à se hisser en finale. Les Canadiennes arriveront-elles cette année à remporter le Graal ?

Ghana

Outre le Nigéria, le Ghana est la deuxième équipe africaine à s'être qualifiée pour disputer cette Coupe du Monde.

Finlande

19ème du classement FIFA chez les séniors, la Finlande se développe dans le football féminin et ne cesse d'évoluer. En allant jusqu'aux demi-finales de l'Euro 2013, l'équipe s'est qualifiée pour la plus grande compétition, la Coupe du Monde.

Corée du Nord

La Corée du Nord est, avec l'Allemagne et les Etats-Unis, la troisième équipe a déjà avoir remporté ce trophée tant convoité. Sacré en 2006 face à la Chine, elle s'était inclinée en finale lors de l'édition suivante face aux Américaines.

Poule B -

Allemagne

Sacré en 2004 et 2010 et finaliste de la dernière édition, l'Allemagne aure de fortes ambitions mais devra passer la redoutable étape des poules si elle veut pouvoir continuer dans la compétition et viser les sommets.

Etats-Unis

3 fois titrés, notamment lors de la dernière édition de la compétition, les Etats-Unis sont certainement les adversaires les plus redoutables des Bleuettes.

Chine

Après deux échecs en finale en 2004 et 2006, la Chine tentera cette fois ci d'aller au bout de la compétition. Mais étant dans un groupe relevé, sortir des poules serait déjà satisfaisant pour la sélection chinoise.

Brésil

L'une des deux équipes sud-américaine qualifiée avec le Paraguay, le Brésil aura très fort à faire. En effet comme le Brésil lors de la précédente édition, elle affrontera les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde et la Chine deux fois finalistes. Une poule très relevée et parvenir en quart s'avère très compliqué pour la sélection brésilienne.

Poule C -

Angleterre

Finaliste de l'Euro 2013, l'Angleterre avait ainsi validé sa qualification pour disputer le Mondial. Une défaite 2-0 face à la France en finale après les prolongations montre le faible écart entre les meilleures nations européennes et laisse penser que les Anglaises peuvent espérer aller en quarts.

Corée du Sud

Troisième lors de l'édition 2010, la Corée du Sud possède des joueuses de bon niveau et peuvent envisager sortir de leur groupe. En effet lors des deux dernières éditions les Sud-coréennes étaient parvenu en quarts et demi.

Mexique

Troisième de son championnat qualificatif pour le Mondial derrière les USA et le Canada, le Mexique a les capacités de réaliser une belle Coupe du Monde.

Nigéria

Le Nigéria ne cesse de progresser. En arrivant en finale en 2010, le Nigéria montre qu'il sera a prendre au sérieux lors de ce Mondial, sûrement l'équipe africaine la plus redoutable.

Poule D -

Nouvelle-Zélande

Seul et unique représentant de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande est peu présente au plus haut niveau du football féminin international mais le vainqueur de la Coupe d'Océanie des moins des 20 ans jouera son plus haut niveau pour parvenir à sortir de sa poule et viser les sommets.

Paraguay

Avec le Brésil, le Paraguay tentera de faire briller l'Amérique du Sud. Une tâche qui s'avère difficile mais la sélection peut espérer sortir des phases de poules.

France

Championnes d'Europe U19 en 2013, c'est dans une bonne forme que les Bleuettes partent au Canada pour tenter d'y décrocher le titre suprême. Des joueuses d'un très bon niveau forment la sélection française jouant dans les plus grands clubs de D1 à l'instar d'Eve Périsset et Mylaine Tarrieu(Lyon), Ouleymata Sarr (PSG) ou encore Romane Bruneau, Aïssatou Tounkara et Kadidiatou Diani (Juvisy).

Les Bleuettes ont déjà battu de grandes nations comme l'Allemagne lors des dernières années et tenteront de briller à nouveau. Son groupe est accessible et les Bleus viseront les sommets pour atteindre la grande finale le 24 août prochain.

+Retrouvez la sélection complète ici

Mais comment l'équipe de France s'est-elle préparée ? Réponse avec le sélectionneur des Bleuettes en images :

Costa-Rica

Lors de la Coupe du Monde masculine 2014, le Costa-Rica a créé la surprise en parvenant au stade des quarts de finale. Les féminines U-20 arriveront-elles à faire aussi bien ?

Les stades

4 stades ont été sélectionnés pour accueillir les matchs de la compétition.

- Le Commonwealth Stadium

L'enceinte, situé dans la ville d'Edmonton, accueillera elle le deuxième quart. Grand stade, il peut accueillir plus de 60 000 spectateurs et avait déjà été choisi en 2002 lors de la précédente organisation de la compétition au Canada. Des matchs internationaux de football ou de rugby s'y sont déroulés ainsi que les Jeux du Commonwealth en 1978.

- Le BMO Field

Le match d'ouverture entre le Canada et le Ghana aura lieu dans ce stade. Situé dans la ville de Toronto, il a été construit en 2006 et peut accueillir environ 20 000 personnes. Le match des étoiles de la MLS en 2008 et certains matchs de la Coupe du Monde U20 un an plus tôt ont notamment eut lieu dans ce stade. Il accueillera le premier quart de finale de la compétition.

- Le Stade de Moncton

Comme son nom l'indique il est situé dans la ville de Moncton. Il peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs et a été construit en 2008. En 2010, les championnats du monde juniors d'athlétisme s'y sont déroulés. Il accueillera l'un des quarts et la première demi-finale de la compétition.

- Le Stade olympique de Montréal

Surnommé le "Big O", le stade a donc accueilli les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Pour le football, ou soccer en Amérique, 60 000 spectateurs peuvent entrer dans l'enceinte. Il accueillera les derniers matchs de la compétition notamment la finale et le match pour la troisième place.

Le programme

Les deux demi-finales auront lieu le 20 août prochain, l'une au Stade de Moncton, l'autre au Stade olympique de Montréal.

Le match pour la troisième place aura lieu 4 jours plus tard tout comme la grande finale de la compétition au Stade olympique de Montréal.

La Coupe du Monde féminine U-20 est à suivre sur VAVEL France. Retrouvez les matchs des Bleuettes en LIVE sur notre site dans les prochains jours.