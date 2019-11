Live Coupe du Monde féminine U20 : le match France - Costa Rica en direct

C'est la fin de ce Live. Merci à tous d'avoir d'avoir suivi ce première rencontre des Bleuettes remportée 5 buts à 1 face au Costa Rica. On se retrouve prochainement pour vivre encore de belles émotions avec ce football féminin français sur VAVEL France. Bonne soirée et bonne nuit à vous, à bientôt !

Photo : Les Bleuettes se félicitent de cette belle victoire.

Avant la rencontre entre le Paraguay et la Nouvelle-Zélande, la France prend la tête de son groupe en marquant les 3 points de la victoire.

Stats : 63% de possession en faveur de l'Equipe de France. 29 tirs (14 cadres) pour les Bleuettes contre 7 tirs (6 cadres).

La France réussit parfaitement son entrée en lice après cette large victoire.

C'est fini ici au Stade Olympique de Montréal. L'Equipe de France féminine U20 s'impose 5 buts à 1 pour leur premier match dans cette Coupe du Monde 2014 au Canada. Lavogez inscrit un doublé, Robert et Sarr ont aussi marquées tout comme Villalobos contre-son-camp. Herrera réduit le score en toute fin de match pour le Costa Rica.

90ème : But signé Melissa Herrera ! La joueuse du Costa Rica a été la seule joueuse a vraiment apporter de la vitesse pour son équipe et est récompensée pour ses efforts. Durand fait l'arrêt une première fois mais Herrera ne laisse pas passer sa chance et vient inscrire son but. 5-1 désormais dans ce match.

90ème : Il y aura trois minutes de temps additionnel.

88ème : Alerte dans le camp tricolore. Melissa Herrera accélère devant Bueno et se retrouve face à la gardienne de l'Equipe de France. Cette dernière effectue une belle parade et stoppe une nouvelle fois Herrera.

Les Françaises réaccélèrent à nouveau dans cette fin de match.

87ème : Nouvelle occasion pour les Bleuettes mais Bermudez effectue une belle sortie devant Toletti. Le corner suivant ne donne rien.

86ème : Petit cafouillage dans la surface du Costa Rica. Sur le corner de Hoarau, Diani rate sa reprise mais Tounkara vient tenter sa chance au prêt. Bermudez s'impose finalement.

85ème : Sarr accélère sur le côté gauche et obtient un nouveau corner pour la France.

Il reste 5 minutes dans le temps reglementaire !

83ème : Retour d'Eve Perisset sur la pelouse alors que les Bleuettes sont une nouvelle fois tournées vers l'avant.

82ème : L'Equipe de France calme le jeu alors que Périsset devrait reprendre sa place.

81ème : Inquiétude sur le banc tricolore, Solène Durand rate son intervention sur une passe en retrait mais heureusement pour les Bleuettes, la capitaine Mbock Bathy vient dégager le ballon.

80ème : Périsset est prise en charge par les médecins de l'Equipe de France sur le bord du terrain.

78ème : Des crampes à signaler du côté de la lyonnaise Eve Périsset. La France ne peut plus faire de changement car les trois changements ont déjà été effectués.

77ème : Accélération de Diani mais la juvisienne voit son centre contré.

74ème : Le Costa Rica est mieux placé mais le ballon reste en grande majorité dans les pieds des Bleuettes.

71ème : Accélération d'Herrera devant Périsset mais la frappe n'inquiète pas Durand, très sereine ce soir.

70ème : Il reste 20 minutes dans ce match et les Bleuettes contrôlent bien ce match.

67ème : Montero est remplacée par Rodriguez pour le Costa Rica.

67ème : Troisième et dernier changement pour les Bleuettes. Fanny Hoarau remplace Robert, buteuse ce soir.

64ème : Clarisse Le Bihan vient reprendre de la tête le très bon centre d'Êve Périsset mais sa tête passe à quelques centimètres de la cage.

Photo : La joie des Bleuettes après leur cinquième but.

62ème : Sur l'aspect défensif, les Bleuettes sont toujours bien en place et ne sont pas inquiettées par les joueuses du Costa Rica.

59ème : Deuxième changement de suite. Margaux Bueno remplace Aminata Diallo qui a fait un gros travail notamment dans la récupération des ballons pour la France.

58ème : Premier changement pour l'Equipe de France, Le Bihan remplace Lavogez auteure d'un excellent match.

57ème : Encore un corner pour les Tricolores.La gardienne a du mal sur ce ballon flottant et ne peut que détourner le ballon.

56ème : Nouveau corner pour les Bleuettes et Faustine Robert mais ça ne donne rien pour les Françaises.

54ème : Cinquième but pour l'Equipe de France ! Oulemata Sarr trouve elle aussi le chemin des filets. Alors que sa frappe elle d'abord repoussée par Bermudez, Sarr vient tenter sa chance une deuxième fois et le ballon fini sa course au fond du but. 5-0 pour les Bleuettes.

52ème : Frappe lointaine de Diallo qui passe malheureusement à côté.

51ème : Deuxième corner à suivre pour le Costa Rica. C'est sans danger pour Durand qui s'impose dans les airs.

50ème : Nouvelle montée de Périsset sur le côté gauche et effectue un très bon centre mais la tête de Lavogez passe au dessus.

Le choc avec Sandie Toletti en première période est sans gravité puisque la montpelliéraine a reprit sa place sur le terrain.

Les Bleuettes repartent avec autant d'envie qu'en première période.

46ème : Quelle action pour les tricolores. Gros redoublement de passes dans la surface adverse. Faustine Robert tente sa chance mais sa reprise de volée passe au dessus de la cage de Bermudez.

45ème : Second changement pour le Costa Rica : Arroyo remplace Chavarria.

L'arbitre de la rencontre Mme. QIN Liang siffle le début de la seconde période. C'est reparti pour 45 minutes.

Les joueuses font leur retour sur le terrain du stade olympique.

Photo : La joie de Claire Lavogez qui s'est inscrit un doublé dans cette première période.

Info CDM : Le matche entre l'Angleterre et la Corée du Sud vient de se terminer sur un match nul un but partout.

Photo : Voici le pénalty de Claire Lavogez qui permettait aux Bleuettes de mener 1-0 dès la 8ème minute.

Photo : Charlene Gorce au duel avec Melissa Herrera.

Stats : Possesion largement en faveur de l'Equipe de France : 72% de possession dans cette première période.

C'est la mi-temps au Stade olympique de Montréal. Les Bleuettes mènent 4-0 grâce aux réalisations de Lavogez (doublé), de Robert et au but contre-son-camp de Villalobos.

45+1 : Melissa Herrera accélère à nouveau mais Tounkara vient stopper la joueuse du Costa Rica.

45ème : 2 minutes de temps additionnel dans cette première période alors que l'Equipe de France mène toujours 4 buts à 0.

43ème : Quelle intervention de Mbock Bathy. La capitaine française vient prendre le ballon dans les pieds d'Herrera, unique Costaricienne a réussir à accélérer pour le moment.

41ème : Nouvelle occasion pour les Bleuettes et pour Sandie Toletti. La Montpelliéraire est touchée.

37ème : Quel but de Claire Lavogez. Elle effectue une reprise de volée de l'extérieur du pied droit au bord de la surface qui vient se loger dans la lucarne opposée. Magnifique but pour la numéro 10 française qui s'offre ainsi un doublé ! 4-0 pour l'Equipe de France.

36ème : Nouveau débordement de Périsset sur le côté gauche qui effectue un très beau centre pour Sarr mais la gardienne vient faire une excellente intervention devant la parisienne.

35ème : Nouvelle occasion pour les Bleues. Diani centre au sol pour Sarr mais la parisienne voit sa frappe passer largement au dessus des cages du Costa Rica.

34ème : Oulemata Sarr tente à nouveau sa chance et sa frappe passe à quelques centimètres des cages de Bermudez.

33ème : Premier carton jaune de la partie pour sur une faute de G. Villalobos sur Charlène Gorce.

31ème : La défense bleue est bien en place à l'image de la lyonnaise Eve Perisset et de la montpelliéraine et capitaine Griedge Mbock Bathy.

30ème : Lavogez récupère un ballon dégagé dans l'axe mais Villalobos reste vigilente et vient contrer la frappe de la montpellieraine.

Gros pressing tricolore dans ce début de match.

29ème : Diani tente sa chance dans la surface mais le ballon passe juste à côté des cages de Bermudez.

28ème : Première occasion pour le Costa Rica. Melissa Herrera accélère seule mais le tir est sans danger pour la gardienne française.

27ème : Nouvelle action pour les Bleuettes mais elle ne donne finalement rien malgré le bon travail de Lavogez.

25ème : Premier changement pour le Costa Rica.

Stats : L'Equipe de France possède actuellement le ballon à 75%.

22ème : Et ça fait 3 à 0 pour l'Equipe de France. La numéro 6 Costaricienne tente de dégager le ballon reprit de la tête par Mbock mais rate son dégagement et marque contre son camp.

21ème : Nouveau corner à suivre pour les Bleuettes.

Après avoir provoqué le pénalty, Faustine Robert est maintenant buteuse. L'attaquante de L'En Avant Guigamp réalise un très bon début de match.

20ème : Le corner ne donne rien.

19ème : Corner à suivre pour les Bleuettes.

17ème : Deuxième but pour les Bleuettes. Sur un bon travaille de Diani sur la gauche, la Juvisienne centre en retrait et Faustine Robert vient pousser le ballon aux fonds des filets. 2-0 pour les Bleuettes.

16ème : La possession est plutôt en faveur des Bleuettes pour le moment. Elles sont mieux rentrées dans ce match.

Photo : Claire Lavogez a inscrit le premier but des Bleuettes dans cette Coupe du Monde U20 2014 en transformant un pénalty obtenu à la 7eme minute.

13ème : Pressing de Diani qui transmet à Sarr. La parisienne tente sa chance des 20 mètres mais la gardienne s'impose.

12ème : Montée de la lyonnaise Eve Perisset sur le côté droit de l'attaque tricolore mais le centre est trop puissant.

11ème : Centre de Sarr sans danger pour la gardienne du Costa Rica.

10ème : Les Bleuettes sont encore dans le camp du Costa Rica mais Bermudez veille au grain.

Très bon début de match pour les Bleuettes qui réussissent à mener au score dès les premières minutes.

8ème : Ouverture du score pour les Bleuettes. Claire Lavogez transforme le pénalty. La gardienne Bermudez est prise à contre pied.

7ème : Pénalty pour les Bleuettes ! Superbe action des Bleuettes et Faustine Robert se retrouve face à la gardienne qui fait faute.

5ème : Intervention de Solène Durand sur le corner mais le ballon reste dans le camp des Bleuettes en possession des Costariciennes.

4ème : Melissa Herrera accélère pour le Costa Rica et obtient le premier corner de la rencontre.

3ème : Déjà un gros combat entre les deux équipes sur le terrain.

1ère : Première tentative pour les Bleuettes. Sarr tente un ciseau dans la surface sur un centre de Lavogez. Malheureusement c'est au dessus.

C'est parti ici à Montréal pour le premier match des Bleuettes. Le coup d'envoi vient d'être donné par l'Equipe de France.

Les hymnes nationaux retentissent au stade olympique de Montréal en commençant par la Marseillaise.

Et la composition du Costa Rica : BERMUDEZ N. (GB) - RODRIGUEZ Y. - SANZ N. - CHINCHILLA V. - VILLALOBOS F. - HERRERA M. - BENAVIDES M. (C) - MONTERO M. - VILLALOBOS G. - ELIZONDO J. - CHAVARRIA K.

Les compositions officielles : Pour la France tout d'abord : DURAND (GB) - PERISSET - GORCE - TOUNKARA - MBOCK BATHY (C) - DIALLO - DIANI - TOLETTI - SARR - LAVOGEZ - ROBERT

On se retrouve à 23h pour suivre en direct et en intégralité sur VAVEL France le premier match des Bleuettes dans cette Coupe du monde des moins de 20 ans.

4 matchs avaient lieu hier soir et dans la nuit au Canada. Alors que l'Allemagne a remporté son duel face aux États-Unis, le Canada à domicile s'est incliné. Retrouvez l'intégralité du résumé de la veille.

La Coupe du Monde féminine, compétition créée en 2002 est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Ainsi en 2002, Marta (qui a récemment signé au FC Rosengard) briller dans cette compétition avec le Brésil. Lors de l'édition suivante, c'est Alex Morgan, star de l'équipe des USA ainsi que sa compatriote Sydney Leroux que le public découvrait au grand jour. En 2010, Alexandra Popp, récemment nommée au titre de meilleure joueuse UEFA, permettait à son équipe de remporter la compétition.

Les Bleuettes auront la chance de fouler le Stade olympique de Montréal dès leur entrée dans la compétition, stade qu'elles pourraient retrouver en finale si elles parvenaient à arriver à ce stade de la compétition.

Le Groupe B est le plus relevé puisqu'on y retrouve les Etats-Unis, équipe championne du Monde en titre ainsi que l'Allemagne, vice-championne du Monde 2012.

Venez suivre en direct et en intégralité la rencontre France - Costa Rica dès 23h sur VAVEL France.

21 joueuses ont donc été retenu par le sélectionneur Gilles Eyquem pour disputer cette compétition. On retrouve des joueuse qui ont déjà joué certaines rencontres avc l'équipe de France féminine A avec Griedge Mbock et Sandie Toletti et des joueuses Championne de France à l'instar d'Eve Perisset. Certaines joueuses viennent aussi du PSG et du FCF Juvisy.

La France évolue dans la quatrième et dernière poule du Mondial. Le Costa Rica, le Paraguay et la Nouvelle-Zélande, les trois autres nations de cette poule, sont à la portée de l'Equipe de France.

On y est ! C'est le début de cette Coupe du Monde pour nos Bleuettes. Championnes d'Europe 2013, les Bleuettes peuvent espérer réaliser un beau parcours dans la compétition mais pour cela il faut commencer par sortir des poules.

Retrouvez la présentation de la Coupe du Monde féminine U20 sur VAVEL France.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le premier match de l'Equipe de France féminine des moins de 20 ans face au Costa Rica en live.

Montage photo ©Grégoire Quelain - VAVEL France