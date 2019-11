Coupe du monde féminine U20 : Le résumé de la première journée

VAVEL France revient pour vous sur les quatre rencontres de la veille, matchs qui comptent pour la première journée des phases de poule.

Les Allemandes ont pris leur revanche

Battues 1-0 en finale du dernier Mondial, l'Allemagne a cette fois ci dominé son plus grand rival. En première mi-temps les deux équipes se procurent de bonnes occasions mais Kämper et Rowland, les deux gardiennes, veillent au grain. C'est à la 65eme minute que Lena Petermann arrive à trouver le chemin des filets après une bonne passe de Bremer. En toute fin de rencontre, Panfil accélère du milieu de terrain et vient inscrire le deuxième but pour la Nationalmannschaft.

"Nous avons tout donné et on a pu voir que nous étions unies sur le terrain" Maren Meinert, sélectionneuse de l'Allemagne

Le Canada rate son entrée

Dominées dès le début de match, les Canadiennes tiennent au score grâce à leur défenseure Buchacan qui effectue plusieurs interventions pour stopper les offensives ghanéenne. C'est finalement à la 22eme minute par l'intermédiaire de Sumaila que les Black Princesses trouvent le chemin des buts. Le score reste inchangé et le Ghana s'impose donc 1-0 tandis que le Canada se retrouve en mauvaise posture.

"La première leçon de ce tournoi, c’est qu’en Coupe du Monde, rien ne sera facile." Bashir Hayford, sélectionneur du Ghana

Un nul qui n'arrange personne

Le Brésil et la Chine espéraient tout deux remporter les trois points de la victoire dans ce match avant d'affronter les deux favoris de la poule. Les deux équipes sont offensives dès les premières minutes à l'instar de Gabi (Brésil-18eme) et de Zang Chen (Chine-24eme) mais le score reste vierge à la mi-temps. En seconde période Byanca assure le spectacle et va inscrire le premier but de la rencontre à la 66eme minute pour la Selecao. Le Brésil se dirige vers une première victoire, mais Zhang Zhu, entrée en jeu à la 76eme minute, stoppe les espoirs brésiliens à une minute de la fin du temps réglementaire. Après un mauvais dégagement brésilien, elle profite de la situation pour venir égaliser. C'est donc sur ce score de 1-1 que les deux équipes se quittent et compliquent leurs chances de se qualifier.

"C'est une chance énorme pour nous de pouvoir jouer contre les meilleures équipes du monde." Wang Jun, sélectionneur de la RP Chine

Il faudra bien compter sur la Corée du Nord

Sacrée en 2006, la Corée du Nord a réussi son entrée en s'imposant 2 buts à 1 face à la Finlande. Dès la 15eme minute, Kim So Hyang donne l'avantage à la Corée du Nord sur un centre de Choe Un Hwa. Douzes minutesp lus tard, c'est Choe Yun Hyonh qui double la mise pour les siennes. Sur un centre de Ri, elle effectue une reprise puissante qui vient se terminer sous la barre transversale de Vera Varis, la gardienne finlandaise. On croit alors que les Finlandaises sont surpassées mais Sini Laaksonen répond au second but inscrit des Nord-Coréennes en propulsant le ballon en pleine lucarne à la 29eme minute. Le score en restera là et la Corée du Nord réussie donc son premier test.

"Tout le monde connaît l’importance de prendre un bon départ dans une compétition comme celle-là" Hwang Yong Bong, sélectionneur de la RDP Corée

Les Joueuses de leur match

Deuxième buteuse allemande, Theresa Panfil a été élue Joueuse du match USA-Allemagne.

Son équipe s'est imposée 1-0 face au Canada et la Ghanéenne Victoria Agyei, qui a contribué à cette victoire, est élue Joueuse du match.

Le match entre la Chine et le Brésil s'est terminé sur un nul mais Djenifer a été récompensée de ses efforts avec la Selecao en étant désignée Joueuse du match.

Enfin Choe Yun Gyong, qui a inscrit un beau but face à la Finlande est la quatrième Joueuse du match de la soirée.

Près de 50000 spectateurs étaient présent au total sur ces quatre premières rencontres.