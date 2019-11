Live Coupe du Monde féminine U20 : le match France - Nouvelle-Zélande en direct

C'est la fin de ce Live. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième rencontre décisives des Bleuettes remportée 4 buts à 0 face à la Nouvelle-Zélande. On se retrouve prochainement pour vivre encore de belles émotions avec ce football féminin français sur VAVEL France. Bonne soirée et bonne nuit à vous, à bientôt !

Avec cette victoire les Bleuettes confortent leur première place en marquant les trois points de la victoire. Voici le classement général en attendant le résultat de la rencontre entre le Paraguay et le Costa Rica :

Equipe Match(s) Joué(s) Points Différence de but 1. France 2 6 +8 2. Nouvelle-Zélande 2 3 -2 3. Paraguay 1 0 -2 4. Costa Rica 1 0 -4

Contrairement au premier match, l'équipe de France est bien restée concentrée et n'a pas encaissé de but. Les 30 tirs tentés par les Bleuettes ce soir montrent la différence de niveau entre les deux équipes.

C'est fini dans cette rencontre ! Therese Sagno donne le coup de sifflet final et les Bleuettes s'imposent finalement 4 buts à 0. Des réalisations de Diani à la 22eme minute, Lavogez à la 52eme minute et Le Bihan aux 78eme et 82eme minutes.

93eme : Des crampes pour Tarrieu qui a réalisé du beau jeu ce soir et a beaucoup tenté.

92eme : Toletti décale Robert qui centre pour Tarrieu et Sarr mais les deux joeuuses françaises ne parviennent pas à reprendre le ballon de la tête.

90eme : Trois minutes de temps additionnel dans cette partie.

Retrouvez le troisième but pour les Bleuettes de Clarisse Le Bihan :

87eme : Griedge Mbock Bathy intervient parfaitement, remonte le terrain et glisse le ballon en profondeur pour Sarr. Corner à suivre pour les Bleuettes.

86eme : Tentative de Faustine Robert qui passe une nouvelle fois au-dessus.

85eme : Nouvelle occasion pour les Bleuettes et pour Tarrieu mais la frappe n'est pas assez puissante pour tromper Alfred.

85eme : La capitaine Skilton est remplacée par Van Noorden pour les toutes dernières minutes.

84eme : Nouveau coup-franc pour Robert. Elle tente sa chance mais le ballon passe largement au dessus.

82eme : Carton jaune pour la numéro 6 Néo-Zélandaire Moore.

81eme : But !! Doublé pour Clarisse Le Bihan inscrit un doublé en deux minutes. La Guingampaise réalise une entrée en jeu parfaite. Sur le Coup-franc de Robert, Alfred s'interpose mais relâche le ballon profitant ainsi à la Française.

81eme : Coup-Franc à suivre pour Faustine Robert.

80eme : Sarr remplace Thomas pour les dernières minutes.

79eme : Clarisse Le Bihan vient inscrire le troisième but pour l'Equipe de France au ras du poteau.

78eme : Corner très bien frappé de la part de Faustine Robert. Griedge Mbock Bathy voit sa reprise de la tête passer à côté.

78eme : Tentative lointaine de l'arrière gauche des Bleuettes Dafeur. Corner pour la France.

76eme : Intervention magnifique de Moore devant Tarrieu.

75eme : Hors-jeu signalé pour les Néo-Zélandaises qui étaient tournées vers l'attaque.

74eme : La frustation est visible sur le visage de la capitaine Skilton.

73eme : Lindsay Thomas élimine deux joueuses dans la surface adverse avant de perdre le ballon.

73eme : Aucun problème à signaler pour la défense française ce soir, une nouvelle fois très concentrée et bien en place.

71eme : Tarrieu contrôle dans la surface et sa frappe passe à quelques centimètres de la cage d'Alfred. Nouvelle grosse occasion pour les Bleuettes.

69eme : Emma Rolston est remplacée par la numéro 17 Jasmine Pereira pour la Nouvelle-Zélande.

67eme : Troisième occasion du match pour la Nouvelle-Zélande mais c'est sans danger pour Solène Durand et l'équipe de France.

67eme : Les Bleuettes gèrent très bien la rencontre et privent pour le moment les Néo-zélandaises de ballon.

64eme : Deuxième changement de suite pour les Bleuettes. Claire Lavogez est remplacée par Clarisse Le Bihan.

63eme : Premier changement pour l'Equipe de France. Kadidiatou Diani est remplacée par Faustine Robert, déjà buteuse dans ce Mondial.

63eme : Corner à suivre pour la France.

61eme : Tarrieu une nouvelle fois dans la surface se joue de la défense mais sa frappe est finalement contrôlée par les néo-zélandaises qui parviennent à dégager le ballon.

60eme : Magnifique ouverture de Claire Lavogez dans la surface pour Sandie Toletti. La Montpelliéraine choisie de frapper plutôt que contrôler et son tir s'envole au dessus de la cage. Quelle occasion pour les Bleuettes !

59eme : Diani est touchée par des crampes.

Vidéo : Voici le but inscrit il y a quelques minutes par Lavogez.

56eme : Corner à suivre pour Lavogez. Intervention de la gardienne néo-zélandaise, le ballon fini finalement en sortie de but.

54eme : Quelle occasion pour Tarrieu !! La française fait un contrôle devant la gardienne mais le ballon qui filait vers le but est intercepté !

52eme : But !! Claire Lavogez envoie une lourde frappe dans les cages d'Alfred. 2-0 pour les Bleuettes.

51eme : Lavogez dribble trois joueuses néo-zélandaises mais pousse son ballon trop loin dans la surface face à deux autres défenseuses.

50eme : Les Bleues dominent l'équipe de la Nouvelle-Zélande mais n'arrive pour le moment pas à creuser l'écart.

48eme : Diani réalise un très bon centre pour Tarrieu. Cette dernière tente un plat du pied mais le ballon passe au dessus.

46eme : Tarrieu accélère sur la droite du terrain mais le centre est dégagé par les Néo-zélandaises. Le ballon revient dans les pieds des Françaises.

C'est reparti pour 45 minutes dans cette rencontre !

Les joueuses font leur retour sur la pelouse du stade olympique.

Statistiques : La possession du ballon est à 59% en faveur des Bleuettes. 12 tirs donc 5 cadrés pour les Tricolores seulement un tir pour les Néo-Zélandaises.

Dans le groupe C, la rencontre entre le Nigéria et la Corée du Sud s'est finalement soldée par la victoire 2-1 des Africaines. Deux buts inscrits en première période alors que Soyi avait réduit la marque à la 72eme minute.

Claire Lavogez s'est une nouvelle fois montrée décisive en réalisant la passe décisive sur le but français.

Mme. Sagno siffle la mi-temps au Stade Olympique de Montréal. La France mène 1-0 grâce au but de Diani à la 22ème minute.

45+1 : Tarrieu accélère rapidement et choisit de frapper mais son tir arrive directement sur Alfred.

45eme : Accélération de la numéro 10 néo-zélandaise Rolston, elle arrive a se défaire de la défense des Bleuettes mais Durand est vigilente.

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.

42eme : Bueno récupère la balle au milieu du terrain et les Bleuettes font tourner. Centre pour Lavogez qui réagit mal mais elle ne reçoit pas de carton.

40eme : Petaku est sonnée elle ne reprendra pas sa place et est remplacée par O'Brien.

39eme : Tarrieu accélère à nouveau pour l'Equipe de France. Elle fait parler sa technique mais sa frappe du gauche n'est pas assez puissante pour tromper Alfred.

37eme : Dafeur va reprendre sa place sur le terrain, c'est plus compliqué pour Petaku.

35eme : Dafeur reste au sol après un contact tête contre tête avec Petaku. Petaku et elle aussi touchée.

34eme : Pour le moment, la gardienne française Solene Durand n'est pas du tout inquiétée par les attaquantes néo-zélandaises.

33eme : Centre de Toletti sans problème pour Alfred qui s'interpose.

32eme : Claire Lavogez tente sa chance et quelle frappe une nouvelle fois de la double buteuse française lors du premier match. La gardienne s'interpose finalement mais quelle occasion pour les Bleuettes !

31eme : Nouveau coup-franc pour l'Equipe de France cette fois ci sur la gauche de la surface.

30eme : Grosse faute de Bott sur Dafeur. Bott reçoit un carton jaune de la part de l'arbitre Therese Sagno

29eme : une deux entre Bueno et Tarrieu. Bueno pousse trop son ballon sur son dernier contrôle et la gardienne néo-zélandaise récupère la balle.

29eme : Comme lors du premier match, la défense française est extrêment bien en place.

28eme : Tarrieu accélère à nouveau, elle transmet à Lavogez qui passe à Toletti et les néo-zélandaises récupèrent finalement le ballon.

26eme : Contact entre Dafeur et Puketapu. Cette dernière a d'abord du mal à se relever mais reprend finalement sa place.

23eme : Toletti ! Nouvelle accélération sur la droite de l'attaque française et rate malheureusement sa frappe, quelque peu gênée par Tarrieu.

22eme : Ouverture du score pour l'Equipe de France !!! Le coup-franc est très bien tiré de la part de Lavogez et Diani vient placer le plat du pied pour pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour les Bleuettes.

20eme : Coup-franc à suivre à droite de la surface pour Lavogez suite à une faute sur Thomas.

19eme : Tarrieu, à la limite du hors jeu, tente le lob en voyant Alfred avancée mais son tir passe malheureusement à côté. Les Bleuettes accélèrent le jeu et se rapprochent de plus en plus du but néo-zélandais.

18eme : La Juvisienne Tounkara reprend le corner de l'Equipe de France mais la gardienne fait l'arrêt.

17eme : Grosse occasion pour les Bleuettes ! Thomas accélère une nouvelle fois sur le côté droit. Toletti rate sa reprise mais les Bleuettes obtiennent un corner à suivre.

15eme : Lavogez tente une bicyclette dans la surface sur un centre de Thomas mais elle n'est malheureusement pas réussie .

13eme : Début de match bien plus compliqué que face au Costa Rica où les Bleuettes avaient trouvé le chemin des filets dès la 8eme minute.

12eme : Grosse faute sur la capitaine de l'Equipe de France Griedge Mbock Bathy mais elle se relève sans problème.

9eme : Peu d'occasion de part et d'autre dans ce début de match.

Les deux équipes s'observent beaucoup dans ce début de match.

5eme : Centre de Diani dans la surface qui malheureusement ne donne rien.

3eme : Récupération de Toletti au milieu de terrain qui transmet à Thomas sur le côté droit.

2eme : La possession est dans ce début de match en faveur des Bleuettes.

La composition de l'équipe de la Nouvelle-Zélande : Alfed (GB) - Bott - Lee - Millynn - Jensen - Moore - Cleverley - Puketapu - Rolston - Skilton (C) - Coombes

La composition de l'équipe de France : Durant (GB) - Tounkara - Mbock (C) Bathy - Diani - Toletti - Lavogez - Thomas - Gagnet - Dafeur - Bueno - Tarrieur

1ere : Coup d'envoi de la rencontre !

Place désormais aux hymnes nationaux.

Les joueuses entrent actuellement sur le terrain du stade olympique de Montréal.

C'est la mi-temps dans l'autre match du groupe C entre la Corée du Sud et le Nigéria. Le Nigéria mène 2-0, des buts de Dike (1') et Ihuezo (36').

La bonne nouvelle du côté du rugby féminin avant le début de la rencontre des U20. Les Bleues se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde après leur succès 17 à 3 face à l'Australie.

Plutôt dans la soirée, l'Angleterre et le Mexique se sont quittés sur un match nul un but partout. Bethany Mead a marqué un très beau but pour l'Angleterre.

On se retrouve ce soir à 23h pour suivre en direct et en intégralité le deuxième match des Bleuettes

Voici l'un des plus beaux buts de la compétition inscrit lors du premier match des Bleuettes. Il est signé Claire Lavogez. Tous les plus beaux en bas cet l'article.

L'arbitre de la rencontre sera la Guinéenne Therese Sagno. Elle sera assistée de Tempa NDA et Trhas GEBREYOHANIS.

Hier avaient lieu les quatre matchs de la deuxième journée, si le match entre l'Allemagne et la Chine s'est fini sur un score de 5 buts partout, les USA se sont eux imposés sur le plus petit score.

Retrouvez les classements des différents groupes, des buteurs, les statistiques

Venez suivre en direct et en intégralité la rencontre France - Nouvelle-Zélande dès 23h

Trois autres rencontres ont lieu aujourd'hui : Paraguay-Costa Rica dans le groupe D, Angleterre-Mexique et Corée du Sud-Nigeria dans le groupe C.

Vous avez manqué le premier match des Bleuettes? Retrouvez le résumé complet de la première journée des groupes C et D.

L'Equipe de France s'est imposée lors de son premier match 5-1 face au Costa Rica et a ainsi pris la tête de son groupe. Elle affronte ce soir la Nouvelle-Zélande, actuellement deuxième pour conforter sa première place.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le deuxième match de l'Equipe de France féminine des moins de 20 ans face à la Nouvelle-Zélande en live.

