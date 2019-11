Coupe du monde féminine U20: Le résumé de la deuxième journée des Groupes C et D

VAVEL France revient pour vous sur les quatre rencontres de la veille, matchs qui comptent pour la deuxième journée des phases de poule.

Une victoire tout en contrôle pour la France

Les Françaises se devaient de confirmer après leur large succès 5-1 face au Costa Rica. C'est chose faite en dominant la Nouvelle-Zélande 4-0. Même si le début de match est plus compliqué pour les Bleuettes que lors de leur première rencontre, elles se sont montrées patientes pour finalement ouvrir le score à la 22eme minute par l'intermédiaire de Diani sur un magnifique coup-franc de Lavogez. Malgré les nombreuses offensives bleues pendant la première période, les Tricolores manquent de réalisme et le score reste à 1-0 au moment où l'arbitre Therese Sagno siffle la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, c'est une équipe encore plus déterminée et plus dominatrice dans le jeu que les Néo-Zélandaises vont retrouver, alors que ces dernières ont laissé beaucoup d'énergie en première période.

Diani et Lavogez s'illustrent une nouvelle fois mais en échangeant leurs rôles. Diani devient passeuse décisive en débordant sur la gauche avant de centrer en retrait pour Lavogez qui ne laisse aucune chance à la gardienne Alfred en frappant tout en force. A l'heure de jeu, alors que les Bleuettes mènent 2 buts à 0, Gilles Eyquem fait tourner l'effectif. Lavogez et Diani, toutes deux auteures d'excellentes prestations laissent leurs places à Faustine Robert et Clarisse Le Bihan.

Et les deux joueuses à peine entrées en jeu vont s'illustrer. A la 80eme minute, Le Bihan accélère et fait parler sa vitesse avant de réaliser un contrôle parfait dans la surface et d'ajuster la gardienne d'une frappe parfaite au ras du poteau.

Deux minutes plus tard Robert frappe un bon coup-franc. Alfred tente une intervention mais relâche le ballon profitant à Clarisse Le Bihan qui vient là s'offrir un doublé. Un match très bien géré par l'Equipe de France de bout en bout et qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite de la compétition.

Avec cette victoire, les Bleuettes sont quasiment assurées de disputer les quarts de finales car elles sont en tête avec 6 points et un très bon goal average (+8) avant la dernière rencontre. Voir tous les classements actuels du Mondial.

La France était la meilleure équipe. C'est une favorite pour la Coupe du Monde et elle a réalisé une bonne performance. Aaron McFarland, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande

Claire Lavogez s'est offert un troisième but en deux matchs et a délivré une nouvelle passe décisive. Retrouvez le but tout en puissance de la numéro 10 française :

Le Paraguay signe une victoire pour l'histoire

La Paraguay commence très fort la rencontre et Silvana Romero devient à la 4eme la première joueuse du Paraguay à inscrire un but en Coupe du Monde féminine U20. Mais le Costa Rica, qui a déjà connu une lourde défaite face à la France, n'a pas dit son dernier mot et revient fort dans la partie.

Jennifer Mora trouve la transversale avec que Soledad Garay ne manque le cadre pour quelques centimètres mais les Albirrojas ne parviennent pas à trouver à nouveau le chemin des filets. Les Costariciennes tentent elles aussi d'aller inscrire un deuxième but pour prendre l'avantage mais ce sont finalement les Paraguayenne qui vont avoir l'occasion de mener au score en toute fin de match.

Bermudez, la gardienne du Costa Rica, provoque comme lors du premier match un pénalty et la capitaine Jennifer Mora ne manque pas l'occasion de mener 2-1 à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Albirrojas tiennent leur premier succès en Coupe du Monde et remontent à la deuxième place du groupe avec un meilleur goal average que les Néo-Zélandaises.

Ces filles appartiennent à l'histoire du Paraguay désormais Julio Carlos Gomez, sélectionneur du Paraguay

Actuellement deuxième de leur groupe avec 3 points, le Paraguay devra lutter face aux Bleuettes pour espérer se qualifier aux dépends de la Nouvelle-Zélande.

L'Angleterre ne gagne toujours pas

Avant ces rencontres, toutes les équipes du Groupe C étaient à égalité puisque les deux rencontres s'étaient conclues sur un score de un but partout. L'Angleterre qui espérait enfin tenir sa rencontre après l'ouverture de Mead à la 36eme minute sur une magnifique frappe de plus de 20mètres a finalement vu revenir le Mexique au score.

La première période est dominée par l'Angleterre mais après la pause le Mexique revient avec plus d'envie et Samarzich vient pousser le ballon qui avait rebondit sur la barre suite au lob de Ibarra à la 70eme minute. L'Angleterre n'arrive finalement pas à reprendre l'avantage et le match se fini une nouvelle fois sur le score de 1-1.

C'est vraiment un groupe difficile et chaque match est une bataille Christopher Cuéllar, sélectionneur du Mexique

La qualification dans le groupe C se jouera donc entièrement lors des troisièmes matchs de poule.





Voici le chef d'oeuvre de Mead (36eme minute, 1-0, Angleterre) :





Le Nigéria prend des points importants face à la Corée du Sud

Courney Dike a inscrit hier le plus rapide de cette compétition. Il ne lui a fallu qu'une seule minute pour donner l'avantage aux siennes. Un but qui va déstabiliser les Sud-Coréennes pendant toute la première mi-temps. A la 36eme minute de jeu, c'est Chinwendu Ihezuo qui permet aux Nigérianes de distancer les Guerrières Taeguk, dominées et dépassées dans cette première mi-temps.

Au retour des vestiaires Kim Inji et les Sud-Coréennes tentent plus et se procurent de bonnes occasions. Elles parviennent finalement à réduire le score à la 72eme. Kim Soyi profite d'un nouveau dégagement manqué dans cette Coupe du Monde et vient faire trembler les filets. Alors qu'elles ont dominé toute la première mi-temps, les Nigérianes sont dépassées dans cette seconde période mais arrivent finalement à accrocher leur premier succès dans ce Mondial.

Quand la Corée a marqué, je n'étais pas inquiet Peter Dedevbo, sélectionneur du Nigeria

Le Nigeria prend donc seul la tête de son groupe en marquant les trois points de la victoire. La Corée du Sud est elle dernière.

Les joueuses de leur match

France - Nouvelle-Zélande : Comme lors de la première rencontre des Bleuettes, c'est Claire Lavogez, à nouveau buteuse, qui a été élue Joueuse du match.

Paraguay - Costa Rica : C'est la capitaine du Paraguay Jennifer Mora qui a reçu le prix de Joueuse du match. En inscrivant le pénalty à la 88eme minute, elle a offert son premier succès au Paraguay.

Angleterre - Mexique : Là aussi, c'est une capitaine, celle de l'Angleterre Sherry McCue, qui a été désigné Joueuse du match.

Nigeria - Corée du Sud : Halimatu Ayinde a, en plus de la victoire de son équipe, reçu le titre de Joueuse du match.

Près de 20 000 spectateurs étaient présents en tribune hier pour assister aux différents matchs.

