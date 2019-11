Damallsvenskan, 13ème journée

La Damallsvenskan a repris ses droit après un mois de pause, et les bonnes habitudes n’ont pas étaient perdues. Rosengård et Göteborg continuent de gagner, Jitex ne gagne toujours pas. Aucun bouleversement n’est à remarquer. Cette 13ème journée compte un match en moins. En effet, le match opposant Örebro – Kristianstads se jouera le 4 septembre prochain.

A noter que Rosengård et Umeå ont rattrapé leur match en retard. C’est Rosengård qui a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Göteborg – Piteå (1-0, Ek)

Göteborg continue sur sa bonne lancée d’avant trêve en remportant son match face à Piteå. Une victoire courte qui a était acquise dès les premières minutes. En effet, c’est la nouvelle recrue de Göteborg, arrivant de Rosengård, Lisa Ek qui a inscrit le seul et unique but de la partie (1-0, 3ème minute). Avec cette victoire, Göteborg est à trois points du deuxième, Örebro, qui compte un match de retard.

Eskilstuna – Vittsjö (1-0, DeCesare)

Avant la trêve, Eskilstuna a enchainé trois matches nuls, dont un contre Vittsjö (1-1). Cette fois-ci, les deux équipes se sont départagées, puisque c’est Eskilstuna qui remporte la rencontre. Eskilstuna qui s’est procuré de nombreuses occasions aurait pu marquer plus de buts, notamment en première mi-temps où Arodin et DeCesare ont étaient très actif. Finalement, le seul et unique but de la partie arrive peu de temps après le quart d’heure de jeu. Suite à un centre de Chapman, DeCesare, de la tête trompe Meriluoto. En seconde période, Vittsjö à l’occasion de revenir au score grâce à un penalty, mais Ross manque le cadre et le ballon passe à ras du poteau droit. Avec cette victoire, Eskilstuna reste cinquième au classement, tandis que Vittsjö ne bouge pas de la neuvième place.

Linköpings – Umeå (2-0, Harder, Rolfö)

Linköpings qui a fraîchement remporté la Coupe de Suède face à Kristianstads, a remporté, devant une influence record cette année en Damallsvenskan (5 221 spectateurs), un match important qui lui permet de rester à trois points de Göteborg. La première mi-temps semble déséquilibrée et en faveur de Linköpings. Pourtant, c’est Umeå qui a la première occasion du match avec Gordon (5ème minute), sans que cela ne soit suffisant pour ouvrir le score. Quelques minutes après cette occasion d’Umeå, Linköpings ouvre la marque par Harder (1-0, 9ème minute), suite à un mouvement rapide entre Blackstenius et Neto Pires. Après cette ouverture du score, Linköpings continu de se procurer des occasions sans pour autant un second but. Au retour des vestiaires, Umeå qui paraissait fatigué en première période semble mieux maitriser le ballon et essaye de jouer la contre-attaque, mais sans résultat. Après 35 minutes dans cette seconde période, Rolfö, meilleure buteuse de Linköpings, inscrit le second but de son équipe (2-0, 77ème minute). Le score en restera là, malgré des occasions en fin de match pour Umeå venant de Hjolman et Hurtig. Umeå qui s’était arête sur quatre défaites, poursuit donc sa série avec une cinquième défaite consécutive.

Rosengård – Jitex (3-0, Marta, Mittag, Ilestedt)

La meilleure équipe du championnat face à la dernière équipe. Jitex n’a pas pu faire grand-chose face à Rosengård. Ce match était le premier pour Marta (ex Tyresö) sous ses nouvelles couleurs. Pour fêter cela, la Brésilienne inscrit le premier but de la rencontre avant le quart d’heure de jeu (1-0, 13ème minute). Le second but est marqué par la meilleure buteuse du championnat, Mittag, peu de temps avant la pause (2-0, 41ème minute). La seconde période, tout comme la première est largement dominée par Rosengård. Le troisième but est inscrit par Ilestedt, à la suite d’un corner (3-0, 58ème minute). Si Rosengård est bien partie pour remporter le championnat, tout n’est pas encore perdu pour Jitex. L’AIK et Vittsjö sont à respectivement 7 et 8 points de Vittsjö et il reste huit matches. Même si cela semble difficile voire impossible, Jitex a encore une chance de sauver.

Lors de la prochaine journée, Kristianstads reçoit Eskilstuna. Ça sera sûrement la rencontre à suivre, les deux équipes se trouvant au milieu de tableau. Örebro ne devra pas faire de faux pas à Umeå pour ne pas être rattrapé par Göteborg qui jouera contre l’AIK.

Chiffres de la journée :

0 : Nombre de point de Jitex.

14 : Nombre de buts d’Anja Mittag après 13 journées.

5 221 : Nombre de spectateurs venu assister à la rencontre Linköpings – Umeå.

Classement complet :

1. Rosengård (33 pts ; + 30)

2. Örebro (27 pts ; + 14)

3. Göteborg (24 pts ; + 20

4. Linköpings (21 pts ; + 10)

5. Eskilstuna (18 pts ; 0)

6. Kristianstads (15 pts ; - 1)

7. Umeå (14 pts ; + 4)

8. Piteå (14 pts ; - 4)

9. Vittsjö (8 pts ; -18)

10. AIK (7 pts ; - 23)

11. Jitex (0pt ; - 32)

Classement des buteuses :

1. Mittag (Rosengård) : 14

2. Melis (Göteborg) : 11

3. Lindén (Göteborg) : 8

4. Bachmann (Rosengård) : 6

5. Rolfö (Linköpings) : 6

Classement des passes décisives :

1. Mittag (Rosengård) : 10

2. Sjögran (Rosengård) : 6

3. Lindén (Göteborg) : 5

4. Melis (Göteborg) : 4

5. Riley (Rosengård) : 4

Crédits photo : Filip Oskarsson / Bildbyrån

Crédits vidéo : .Goteborgfc.se / DandalBs