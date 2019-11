Coupe du Monde féminine U20 : Dernière journée des Groupes C et D

La Coupe du Monde féminine U20 2014 au Canada a débuté le 5 août dernier. Aujourd'hui c'est la dernière chance pour les groupes A et B pour se qualifier pour les quarts.

La confrontation du jour : France - Paraguay

Groupe D : La France doit continuer sur sa lancée

En s'imposant lors de ses deux premières rencontres, la France a pris la tête de son groupe avec 6 points. Les Bleuettes sont presque assurées d'accéder aux quarts de finale puisqu'elles possèdent un goal average bien supérieur aux autres équipes en ayant gagné 5-1 puis 4-0.

De leur côté les Paraguayennes sont actuellement deuxième du groupe et comptent bien conserver cette place. Pour cela elles viseront un succès face à la France. Une défaite de la Nouvelle-Zélande pourrait également sourire au Paraguay.

Une victoire des Bleuettes leur permettraient d'être la meilleure équipe du tournoi avec 3 victoires en 3 matchs, tout groupe confondus.

Comme pour toutes les rencontres des Bleues, vous pourrez bien évidemment suivre le match en direct et en intégralité sur notre site internet.

Les Françaises sont qualifiées si :

- elles remportent leur match

- elles font match nul

- elles s'inclinent de moins de cinq buts

- elles s'inclinent, quel que soit le score, et la Nouvelle-Zélande perd ou fait match nul

Les Paraguayennes sont qualifiées si :

- elles s'imposent et la Nouvelle-Zélande perd ou fait match nul

- elles s'imposent tout comme la Nouvelle-Zélande mais conserve un goal average supérieur

- elles font match nul et la Nouvelle-Zélande perd ou fait également match nul

- elles s'inclinent tout comme la Nouvelle-Zélande mais conserve un goal average supérieur

Informations clés :

Stade : Commonwealth Stadium (Edmonton)

Horaire : 23h, heure française

Arbitre : Margaret DOMKA (USA)

En direct : Suivez le match en direct et en intégralité sur VAVEL France dès 23h

Les trois autres confrontations

Groupe D : Le Nouvelle-Zélande vise les quarts

La Nouvelle-Zélande est actuellement à la troisième place du Groupe D mais possède le même nombre de points que le Paraguay. La Nouvelle-Zélande tentera donc de s'imposer face au Costa Rica qui n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce Mondial.

En effet les Costariciennes ont concédé deux défaites et ont ainsi un retard de 3 points sur la deuxième place qualificative et surtout un mauvais goal average (-5) qui lui laisse peu de chances de se qualifier.

Les Néo-Zélandaises sont qualifiées si :

- elles s'imposent et le Paraguay fait match nul ou s'incline face à la France

- elles s'imposent tout comme le Paraguay mais marquent d'avantage de but pour posséder un meilleur goal average

- elles font match nul et le Paraguay s'incline

- elles s'inclinent tout comme le Paraguay mais encaissent moins de buts pour posséder un meilleur goal average



Les Costariciennes sont qualifiées si :

- elles s'imposent et la France s'impose et elles arrivent à remonter leur différence de but négative

Informations clés :

Stade : Stade national de Toronto

Horaire : 23h en France

Arbitre : Kirsi HEIKKINEN (Finlande)

Groupe C : Pour le Nigeria, il faut conserver sa première place

En s'imposant face à la Corée du Sud, la Nigeria a remporté l'unique victoire du Groupe C et ont ainsi pris la tête du groupe. Cependant rien n'est encore fait pour les Africaines puisqu'elles peuvent être dépassées par l'Angleterre et le Mexique ou voir revenir à sa hauteur la Corée du Sud.

C'est donc un match décisif que vont jouer le Nigeria et l'Angleterre en vue de la qualification alors que ce dernier court toujours après un succès en Coupe du Monde depuis maintenant 6 ans.

Les Nigérianes sont qualifiées si :

- elles s'imposent ou font match nul

- elles s'inclinent et le Mexique fait match nul

- elles s'inclinent et la Corée du Sud s'impose mais elles conservent un goal average supérieur



Les Anglaises sont qualifiées si :

- elles s'imposent

- elles font match nul et le Mexique s'incline

- elles font match nul et le Mexique fait match nul mais inscrivent plus de buts

- elles font match nul sur le même score que le Mexique et le tirage au sort les choisi

Informations clés :

Stade : Commonwealth Stadium (Edmonton)

Horaire : 2h, heure française

Arbitre : QIN Liang (Chine)



Groupe C : Tous les espoirs sont permis pour le Mexique

Rien n'est encore joué dans ce groupe C comme vous avez pu le comprendre. Le Mexique est égalité avec l'Angleterre aussi bien au nombre de point qu'au goal average et a besoin d'une victoire ce soir pour être sûr de se qualifier.

Si jamais les deux rencontres de ce groupe se terminent sur un score identique c'est alors un tirage au sort qui départagerait l'Angleterre et le Mexique.

De son côté la Corée du Sud est dernière après son faux pas face au Nigeria mais peut encore se qualifier en cas de victoire et si le Nigeria s'impose ou fait match nul. Elles ne viseront donc que la victoire tout en espérant que le résultat de l'autre rencontre leur perme d'atteindre les quarts-de-finale.

Les Mexicaines sont qualifiées si :

- elles s'imposent

- elles font match nul et l'Angleterre s'incline

- elles font match nul et l'Angleterre fait match nul mais inscrivent plus de buts

- elles font match nul sur le même score que l'Angleterre et le tirage au sort les choisi

Les Sud-coréennes sont qualifiées si :

- elles s'imposent et le Nigeria s'impose

- elles s'imposent et l'Angleterre fait match nul

- elles s'imposent et le Nigeria s'incline et arrivent à dépasser la différence de but des Africaines

Informations clés :

Stade : Stade national de Toronto

Horaire : 2h en France

Arbitre : Kateryna MONZUL (Ukraine)

Crédit Photos ©Getty Images