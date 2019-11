Live Coupe du Monde féminine U20 : le match France - Paraguay en direct

C'est la fin de ce Live. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième rencontre décisive des Bleuettes remportée 3 buts à 0 face au Paraguay. On se retrouve prochainement pour vivre encore de belles émotions avec ce football féminin français et notamment à l'occasion du quart-de-finale des Bleuettes sur VAVEL France. Bonne soirée et bonne nuit à vous, à bientôt !

Clarisse Le Bihan a été élue Joueuse du match pour le travail qu'elle a apporté pour l'équipe de France au milieu de terrain.

La France doit attendre les rencontres du Groupe C pour connaître l'équipe qu'elle affrontera à l'occasion des quarts.

Dans l'autre rencontre, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 3 buts à 0 (dernier but de Obrien, 90+5). La Nouvelle-Zélande accède donc elle aussi aux quarts-de-finale.

Margaret Domka siffle le coup de sifflet final. Les Bleuettes signent leur 3 succès en autant de rencontres et sont ainsi qualifiées pour les quarts-de-finale.

90+3 : Les 3 minutes de temps additionnel touchent à leur fin.

90+1 : Lavogez sert Sarr en profondeur mais son tir passe encore au-dessus.

90eme : Nouvelle montée de Périsset. Elle obtient un corner qui ne donne rien pour les Bleuettes.

Voici le troisème but français, signé Mylaine Tarrieu :

88eme : Hoarau accélère et fait parler sa technique sur le côté gauche avant de servir Sarr dans l'axe qui rate une nouvelle fois sa frappe.

86eme : La défense française est une nouvelle fois très solide à l'instar de la latérale droite Eve Périsset et de la capitaine Griedge Mbock Bathy.

85eme : Ouleymata Sarr se retrouve seule face à la gardienne Recalde mais c'est la joueuse paraguayenne qui remporte ce duel. La Parisienne n'arrive toujours pas à trouver le chemin des filets ce soir malgré un grand nombre d'occasions.

83eme : Sombrero de Claire Lavogez qui tente sa chance de loin mais la gardienne paraguayenne est vigilante et stoppe la frappe de la Française.

82eme : Romane Bruneau, gardienne de l'équipe de France, fait preuve d'une grande décontraction ce soir.

81eme : Montée de Mbock Bathy qui transmet à Hoarau. Le ballon sort en touche pour les Bleues.

Stat - Avec ce but la France a inscrit le 12eme but de sa compétition, soit le même total que l'Allemagne.

80eme : Passe précise de Tarrieu dans la surface pour Sarr mais cette dernière rate sa frappe et le ballon file en sortie de but.

78eme : Godoy remplace Kurtz pour le Paraguay

77eme : Excellent centre de Dafeur pour Lavogez mais cette dernière voit sa tête passer juste à côté de la cage de Recalde.

76eme : Troisième but pour l'équipe de France ! Excellente passe en profondeur de Claire Lavogez pour Mylaine Tarrieu qui vient ajuster la gardienne paraguayenne. 3-0 pour les Bleuettes.

75eme : Bon pressing de Sarr mais son dernier ballon est poussé trop loin et la gardienne vient intercepter le ballon.

75eme : Charlène Gorce laisse sa place à Marine Dafeur.

74eme : Excellente défense de Griedge Mbock Bathy.

73eme : Gilles Eyquem, sélectionneur de la France, n'est pas satifsait du jeu actuellement produit par les Bleuettes.

72eme : Entrée de Claire Lavogez à la place de Margaux Bueno.

71eme : Le Bihan se charge de le tirer mais c'est trop simple pour la gardienne paragayenne.

70eme : Tarrieu obtient un corner suite à une bonne accélération sur le côté droit.

Groupe D - Dans l'autre rencontre la Nouvelle-Zélande confirme sa qualification pour la suite de la compétition en menant désormais 2-0 grâce au but de Lee.

67eme : Hoarau récupère le ballon devant Mora a l'extérieur de la surface et tente un lob sur la gardienne mais sa tentative passe à quelques centimètres des cages adverses.

66eme : Changement pour l'Equipe de France. Mylaine Tarrieu remplace la buteuse Faustine Robert.

62eme : Coup-franc dans l'axe pour le Paraguay. La capitaine Jennifer Mora se charge de le tirer mais sa frappe passe au dessus de la cage de Romane Bruneau, la gardienne de Juvisy.

61eme : Romero (17) est remplacée par Portillo (18) pour le Paraguay.

59eme : Charlène Gorce reste au sol après un coup sur la cuisse.

58eme : La tête de Clarisse Le Bihan n'est pas cadrée. Dans l'action suivante Sarr tente sa chance mais elle est à nouveau contrée par la défense paraguayenne.

57eme : Corner à suivre pour l'équipe de France, le troisième de la partie pour les Bleuettes.

56eme : Magnifique tacle défensif de Saint Sans devant Martinez.

55eme : Corner à suivre pour le Paraguay obtenu par Martinez.

53eme : Accélération de Kurtz sur un contre mais sa frappe est non cadrée et n'inquiète pas Romane Bruneau.

52eme : Premier changement de la partie. Hermosilla est remplacée par la numéro 14, Ayala côté paraguayen.

50eme : Le Bihan est bien servie par Gorce et se retrouve seule dans la surface face à Recalde mais sa frappe, trop croisée, passe à côté.

49eme : Nouvelle bonne occasion pour Gorce et l'équipe de France mais Recalde est encore présente.

47eme : Accélération de Le Bihan sur le côté gauche mais la défense adverse parvient à dégager le ballon.

46eme : Les Bleuettes repartent avec la même envie et continuent de se projetter rapidement vers l'avant.

C'est reparti pour les 45 dernières minutes.

Les joueuses font leur retour sur le terrain.

Faustine Robert, auteure d'un doublé, est la meilleure joueuse française de la prmeière mi-temps.

Voici le but inscrit par Skilton dans l'autre rencontre qui a lieu actuellement :

Stats - Paraguay : De leur côté les Paraguayennes n'ont tenté qu'une seule frappe cadré mais la défense française était bien en place. Godoy a reçu un carton jaune.

Stats - France : Les Bleuettes ont eu le ballon 66% du temps pendant cette première période. Elles ont frappé au but à 14 reprises dont 11 cadrés et deux buts. Eve Périsset excellente dans cette première période notamment dans son apport offensif elle la seule française avertie par un carton jaune.

Dans l'autre rencontre du groupe D, la Nouvelle-Zélande mène 1-0 à la pause face au Costa Rica.

C'est la mi-temps au stade du Commonwealth d'Elmonton. La France mène 2-0 face au Paraguay grâce au doublé de Faustine Robert.

45+2 : Eve Perisset déborde à nouveau et réalise à nouveau un bon centre mais Sarr ne peut le reprendre.

45+1 : Diallo s'infiltre sur la gauche de la surface et sert Sarr mais cette dernière voit sa frappe stoppée une nouvelle fois par la gardienne adversE.

45eme : Deux minutes de temps additionnel dans cette première période.

44eme : Accélération de Sarr dans l'axe mais Regalde vient sortir de sa surface pour dégager le ballon.

43eme : Belle combinaison française entre Diallo et Sarr mais la gardienne paraguayenne est vigilante et permet à son équipe de ne pas encaisser de troisième but.

42eme : Hermosilla est touchée après le contact avec Sarr.

41eme : Sarr fait parler sa technique dans la surface et tente sa chance mais sa frappe est déviée par Godoy. Le ballon revient sur la Française mais sa deuxième tentative est ratée.

41eme : Faustine Robert déborde à nouveau sur le côté droit et centre pour Sarr mais sa frappe n'est pas assez puissante pour tromper Recalde.

40eme : Nouvelle accélération française avec Hoarau sur la gauche. Elle cherche Sarr dans la surface mais le ballon est dégagé.

39eme : Centre millimetré d'Eve Perisset pour Sarr mais la gardienne effectue une très belle sortie.

38eme : Talonnade de Romane Bruneau devant une attaquante paraguayenne montrant qu'elle est en pleine confiance.

37eme : Coup-franc intéressant à suivre pour les Paraguayenne sur la gauche de la surface française mais Martinez manque totalement sa frappe.

Stat - Le record de buts marqués en phase de poule de Coupe du Monde féminine U20 est de 15 buts. Les Bleuettes en sont à 11.

34eme : Faute de Salinas dans la surface sur la Parisienne Ouleymata Sarr mais l'arbitre de siffle pas.

32eme : Coup-franc à suivre après une faute sur Robert. Saint Sans vient placer sa tête mais le ballon passe à côté.

Stat - En cas de victoire ce soir, la France serait la seule équipe a avoir remporté ses trois matchs de poule.

29eme : Le corner ne donne rien mais les Bleuettes conservent le ballon.

28eme : Bonne touche à négocier pour les Bleuettes. Elles obtiennent maintenant un corner.

27eme : La défense française est pour le moment impeccable et récupère tous lees ballons sur les offensives paraguayennes à l'instar de sa capitaine Griegde Mbock Bathy.

26eme : Eve Périsset reçoit un carton jaune après une faute au milieu du terrain.

24eme : Quelle occasion pour les Bleues ! Le Bihan accélère mais Recalde est bien sur ses appuis et vient stopper la frappe française.

Groupe D - La Nouvelle-Zélande vient d'ouvrir le score face au Costa Rica par l'intermédiaire de Skilton et se dirige tout droit vers les quarts-de-finale.

22eme : Avec ce résultat la France et la Nouvelle-Zélande seraient qualifiées pour la suite de la compétition.

20eme : Godoy a reçu un carton jaune pour sa faute sur la latérale droite lyonnaise Périsset.

20eme : Faustine Robert se charge de tirer ce coup-franc sur la droite de la surface paraguayenne. Mbock Bathy tente une frappe mais c'est dégagé par la défense adverse.

19eme : Coup-franc à suivre pour l'équipe de France après une faute de Godoy sur Eve Périsset.

Voici maintenant le deuxième but de Faustine Robert :

16eme : Nouvelle occasion pour le Paraguay mais Bruneau et la défense bleue sont bien concentrées et vigilantes.

13eme : Romane Bruneau fait l'arrêt sur un centre-tir paraguayen.

Stat - Le ballon est clairement en possession des Bleuettes. 83% dans les premières 10 minutes.

11eme : Première occasion pour le Paraguay mais Griedge Mbock Bathy est vigilante en défense.

10eme : Le corner ne donne finalement rien. Quel début de match de la part de l'équipe de France.

9eme : Corner à suivre pour Faustine Robert et les Bleuettes après la frappe de Ouleymata Sarr contrée par la gardienne paraguayenne.

7eme : Doublé de Robert en une minute !! La gardienne rate son intervention sur la tête de Mbock Bathy et Robert vient pousser le ballon au fond des filets. 2-0 pour les Bleuettes.

6eme : Ouverture du score pour l'équipe de France ! Faustine Robert tire sur la droite de la cage de Recalde. Cette dernière touche le ballon mais n'a pas la main assez franche pour le dévier suffisemment. 1-0 pour les Bleuettes.

5eme : Pénalty pour l'Equipe de France suite à une main paraguayenne.

4eme : Accélération de Sarr mais la défense du Paraguay est vigilante.

3eme : Les Paraguayennes montent au pressing et forcent Romane Bruneau à dégager en touche.

2eme : Le ballon est pour l'instant plutôt en possession des Bleuettes.

C'est parti pour ce match ! Coup d'envoi donné par l'Equipe de France.

Les hymnes nationaux retentissent en commençant par l'hymne paraguayen.

Les joueuses font leur entrée sur la pelouse su stade du Commonwealth.

METEO - Le temps est nuageux au dessus du stade du Commonwealth d'Edmonton. La température est de 23°C.

La composition de l'équipe du Paraguay : C. RECALDE (GB) - J. MORA (C) - R. GODOY - T. RISO - S. GARAY - K. HERMOSILLA - J. MARTINEZ - B. BENITEZ - V. KURTZ - S. SALINAS - S. ROMERO

La composition de l'équipe de France pour ce troisième match : BRUNEAU (GB) - PERISSET - GORCE - MBOCK BATHY (C) - DIALLO - SARR - SAINT SANS - BUENO - ROBERT - LE BIHAN - HOARAU

Claire Lavogez est pour le moment la meilleure buteuse française avec 3 buts marqués en 2 matchs. Elle a été élue lors des deux premières rencontres Joueuse du Match. Arrivera-t-elle à briller une nouvelle fois ce soir ? ©Getty Images

Voici l'un des quatre buts inscrit lors du match des Bleuettes face aux Néo-Zélandaises. Il est signé Claire Lavogez.

L'arbitre de la rencontre sera l'Américaine Margaret Domka. Elle sera assistée de ses compatriotes Veronica Perez et Marlene Duffy alors que la Camerounaise There Negeul sera la quatrième arbitre.

Hier avaient lieu les quatre matchs de la dernière journée des Groupes A et B, L'Allemagne s'est imposée 5 buts à 1 et les Etats-Unis se sont imposés 3-0 dans le groupe B alors que le Canada et le Ghana se sont imposés dans le Groupe A. Tous les résultats et les résumés des matchs de la veille.

L'Equipe de France s'est imposée 5-1 face au Costa Rica et 4-0 face à la Nouvelle-Zélande lors de ces deux premières rencontres et a ainsi pris la tête de son groupe. Elle affronte ce soir le Paraguay, actuellement deuxième pour valider sa qualification pour les quarts-de-finale.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le troisième match de l'Equipe de France féminine des moins de 20 ans face au Paraguay en live.

Montage photo ©Grégoire Quelain - VAVEL France