Coupe du Monde féminine U20: Résumé de la dernière journée des Groupes C et D

VAVEL France revient pour vous sur les quatre rencontres de la veille, matchs qui comptent pour la dernière journée des phases de poule.

La Nouvelle-Zélande accède aux quarts

Les Néo-Zélandaises veulent à tout prix disputer les premiers quarts de leur histoire et réalisent un début de match poussif. Leurs efforts sont récompensés à la 24eme minute lorsque Skilton reprend un coup-franc lointain de Bowen pour donner l'avantage aux siennes.

Si le score en reste là jusqu'à la pause, les Aztèques reviennent déterminer en tentent de revenir au score mais font preuve d'un certain manque de réalisme. De leur côté, les Océaniennes double la marque par l'intermédiaire de Megan Lee à la 69eme minute qui élimine la gardienne Bermudez avant de pousser le cuir au fond des filets.

Obrien entrée en cours de jeu va même inscrire un troisième but dans le temps additionnel du match (90+3) pour sceller la victoire néo-zélandaises.

Grâce à ce résultat, les Young Football Ferns accèdent pour la première fois de leur histoire aux phases finales de la Coupe du Monde féminine U20.

La stat : Le Costa Rica repart du Mondial sans avoir inscrit le moindre point et avec le plus mauvais goal average (-8), tous groupes confondus.

La France en pleine forme

Après deux succès, la France continue sur sa lancée en battant le Paraguay 3 buts à 0 : un doublé de Faustine Robert et un dernier but de Mylaine Tarrieu sur une ouverture lumineuse de Claire Lavogez.

La stat : La France est la seule équipe à avoir remporté ses 3 matchs de poule de la compétition. Elle est l'équipe qui a marqué le plus de buts (12) à égalité avec l'Allemagne.

Le Nigeria confirme sa première place

Les Anglaises sont déterminées dès l'entame du match et ouvrent le score à la 5eme minute. Nikita Parris envoie une lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation adverse et donne l'avantage aux siennes.

Mais le Nigeria compte bien terminer premier de son groupe et veut décrocher un deuxième succès consécutif. Le Nigeria contrôle le ballon et revient à la hauteur de l'Angleterre à la 41eme minute. Loveth Ayila tente sa chance à 20 mètres et sa frappe qui ne peut être que détourner par Lizzie Durak finie en pleine lucarne.

Le score est donc de un but partout lorsque les deux équipes rentrent aux vestiaires. La partie est ensuite assez équilibrée (55% de possession pour l'Angleterre) mais les Africaines font preuves de réalisme et prennent l'avantage à la 59eme minute grâce au pénalty transformé par Asisat Oshoala.

Le score n'évoluera plus et le Nigeria signe un deuxième succès de rang et se qualifie pour la suite de la compétition tandis que l'Angleterre est éliminée.

La stat : L'Angleterre n'a toujours pas réussi à remporter le moindre succès en Coupe du Monde féminine U20 depuis 2008 soit 6 ans et devront attendre encore deux ans pour espérer vaincre cette série.

La Corée du Sud accroche la qualification

Les deux équipes, la Corée du Sud alors dernière du groupe C et le Mexique deuxième égalité, espéraient toutes deux s'imposer et le match a finalement tourné à l'avantage des Sud-Coréennes qui décroche ainsi leur place pour la suite de la compétition.

Le Mexique démarre fort la partie et montre tout son envie en se projetant rapidement vers l'avant mais ce sont les Asiatiques qui font preuve de plus de réalisme qui ouvrent le score dans cette première période. A la 41eme minute, Kim Inji lance en profondeur Lee Guemmin qui contrôle la passe en hauteur avant de venir ajuster la gardienne mexicaine.

Après la pause, les Aztèques sont dépassées plusieurs fois par les Sud-coréennes et sont obligées de faire de nombreuses fautes pour les stopper notamment Clarissa Robles dans sa surface de réparation. Lee Sodam ne tremble pas et donne deux buts d'avance à la Corée du Sud à la 65eme minute.

Les Mexicaines n'ont pas dit leur dernier mot et Tanya Samarzich relance le match en réduisant la marque d'une volée qui termine dans le petit filet de la cage de la gardienne sud-coréenne. Un réveil cependant trop tardif et ce sont finalement les Sud-coréennes qui s'imposent et gagnent par la même occasion leur place en quarts.

La stat : Le Mexique a manqué de réalisme contrairement à son adversaire. Le Mexique a en effet tiré 21 fois au but et seulement 9 de ces tirs ont été cadrés, un seul a terminé au fond. Du côté de la Corée du Sud, les joueuses ont tiré à 8 reprises, donc deux cadres et deux buts.

La Corée du Sud retrouvera la France en quarts de finale tandis que le Nigeria affrontera lui la Nouvelle-Zélande le week-end prochain.

Les joueuses de leur match

France - Paraguay : Clarisse Le Bihan a été élue meilleure Joueuse du match pour son apport au milieu de terrain.

Nouvelle-Zélande - Costa Rica : Megan Lee, deuxième buteuse hier, a été désignée Joueuse du match pour son but et son activité offensive.

Nigeria - Angleterre : Dans cette rencontre c'est Loveth Ayila qui a, en plus d'avoir inscrit l'un des plus beaux buts de la compétition, reçu le titre de Joueuse du match.

Corée du Sud - Mexique : Lee Sodam est la Joueuse du match qui a permis à son équipe de se qualifier pour les quarts.

Près de 25 000 spectateurs étaient présents en tribune hier pour assister aux différentes rencontres.

