Coupe du Monde féminine U20: les deux premiers quarts-de-finale

La Coupe du Monde féminine U20 2014 au Canada a débuté le 5 août dernier. Aujourd’hui c’est le début des phases finales de la compétition avec au programme les deux premiers quarts-de-finales.

Corée du Nord – USA

Quart de finale 1 – 1er Groupe A - 2ème Groupe B

Les deux équipes sont des habituées des phases finales de la compétition et sont déjà allées au bout. En effet la Corée du Nord a déjà remporté le trophée en 2006 et avait failli le conserver, battue seulement en finale par les États-Unis qui remportaient alors leur deuxième trophée. En s’imposant en 2012, les USA ont remporté le troisième Mondial de leur histoire en sont donc tenants du titre. Un titre que les Américaines comptent bien conserver.

La Corée du Nord : 2 succès et 1 défaite

En remportant ses deux premiers matchs 2-1 et 3-0 respectivement face à la Finlande et au Ghana, la Corée du Nord avait fait forte impression. Elle avait également réussie une parfaite entrée en matière et assurée sa qualification.

Cependant les Nord-Coréennes ont encaissé un revers 1-0 face au Canada pour leur dernier match et ont ainsi montrés les limites de l’équipe.

Les États-Unis : 1 défaite et 2 succès

Les Américaines ont elles réalisés le parcours inverse. Elles ont concédé une défaite d’entrée face à la Nationalmannschaft 2 buts à 0. Lors du deuxième match elles s’étaient imposées 1-0 face au Brésil avant de remporter leur dernier match 3 buts à 0 contre la Chine.

Une montée en puissance des USA qui tentera de respecter son statut de favori en s’imposant ce soir face à une redoutable équipe nord-coréenne.

Le match propose également un duel entre deux joueuses très intéressant : d’un côté Ri Un Sim 2 buts et 2 passes décisives et économisée lors de la dernière rencontre ; de l’autre Lindsay Horan, qui a sauvé son équipe grâce à ses 3 buts inscrits lors des deux derniers matchs en plus d’une passe décisive.

Informations clés :

Stade : National Soccer Stadium, Toronto

Horaire : 23h en France

Arbitre : Bibiana STEINHAUS (Allemagne)

Allemagne – Canada

Quart de finale 2 – 1er Groupe B - 2ème Groupe A

Allemagne-Canada c’est la deuxième rencontre du soir. D’un côté l’Allemagne, deux fois sacrée et finaliste de la dernière édition et de l’autre le Canada, pays hôte et finaliste de la première édition en 2002.

Contrairement à l’autre rencontre, l’Allemagne est clairement favorite tandis que le Canada fait figure d’outsider et tentera l’exploit d’arrivée une nouvelle fois en finale à domicile.

L’Allemagne, 1 succès, 1 nul et 1 succès

L’Allemagne a réalisé une parfaite phase de poule en terminant à la première place du groupe le plus relevé en prenant notamment leur revanche sur la dernière finale en dominant les USA 2 buts à 0.

La Nationamannschaft est pour le moment la meilleure attaque du tournoi (à égalité avec la France) en ayant inscrit 12 buts en trois matchs. Elle pourra notamment s’appuyer sur Sara Däbritz, meilleure buteuse du Mondial avec 5 réalisations.

Le Canada, 1 défaite et deux succès

De leur côté les Canadiennes ont réussi à se qualifier lors de la dernière journée en dominant les Nord-coréennes, premières du groupe 1 but à 0. Elles avaient auparavant battus la Finlande 2-1 et s’étaient inclinées lors de leur premier match face au Ghana 1-0.

A l’instar des USA, le Canada est monté en puissance lui permettant d’accrocher sa qualification grâce notamment à une solide défense. De leur côté, les Allemandes ont marqué les esprits et se sont montrées redoutables en attaque mais ces dernières devront se méfier car elles ont tout de même encaissées 5 buts face à la Chine, montrant les limites défensives de l’équipe. Leur manque de confiance est démontré puisqu’elles ont raté 3 pénalty sur 7 tentés en Coupe du Monde féminine U20.

Informations clés :

Stade : Commonwealth Stadium, Elmonton

Horaire : 2h, heure française

Arbitre : Salome DI IORIO (Argentine)

Demain la France affrontera la Corée du sud pour tenter de se qualifier pour les demi-finales.

Crédit photos ©Getty Images