Coupe du Monde féminine U20: les deux derniers quarts-de-finale

La Coupe du Monde féminine U20 2014 au Canada a débuté le 5 août dernier. Aujourd’hui c’est la suite des phases finales de la compétition avec au programme les deux derniers quarts-de-finales.

France – Corée du Sud

Quart de finale 3 – 1er Groupe D - 2ème Groupe C

La France s'est facilement qualifiée tandis que la Corée du Sud a du batailler longtemps pour décrochcer son billet pour les qiarts. C'est maintenant une nouvelle compétition qui commence pour les deux équipes et seule la victoire leur permettra de continuer vers la finale. D'un côté la France, favorite et championne du monde U17 en 2012, championne d'Europe U19 en 2013 et de l'autre l'outsider sud-coréen.

La France : 3 succès

La France a réalisé le plus beau parcours lors des phases de poule puisqu'elle est l'unique équipe a avoir remporté l'ensemble de ses rencontres. En battant le Costa Rica 5-1, la Nouvelle-Zélande 4-0 et enfin le Paraguay 3-0 la France a montré qu'elle possédaite à la fois une excellente attaque, 12 buts inscrits étant le plus grand total en trois matchs, mais aussi une très bonne défense puisqu'elle n'a encaissé qu'un seul et unique but, soit le meilleur total.

Les filles de Gilles Eyquem sont donc pleines de confiance et devront maintenant confirmer lors de ces phases finales et tout d'abord s'imposer ce soir face à la Corée du Sud.

Une petite statistique intéressante : A l'exception de la troisième gardienne, Deborah Garcia, toutes les joueuses de l'Equipe de France ont déjà pris part à une rencontre montrant l'excellente gestion de l'effectif de la part du sélectionneur Gilles Eyquem.

La Corée du Sud : 1 nul, 1 défaite et 1 succès

Face à la France se trouve une équipe capable du meilleur comme du pire. La Corée du Sud a d'abord début par un match nul un but partout face à l'Angleterre avant de se retrouver à la dernière place du Groupe C en s'inclinant 1-2 face au Nigeria et s'est finalement emparée de la deuxième place qualificative lors de la dernière journée en dominant le Ghana 2-1.

Si la Corée du Sud est dans un bon jour, elle pourrait être un adversaire de taille pour l'Equipe de France et l'équipe reste sur un succès lors de son dernier match.

Informations clés :

Stade : Stade Olympique de Montréal

Horaire : 1h en France

Arbitre : Quetzalli ALVARADO (Mexique)



Nigeria - Nouvelle-Zélande

Quart de finale 4 – 1er Groupe C - 2ème Groupe D

Le Nigeria, meilleur pays africain, affronte les Kiwis qui ont réussi pour la première fois de leur histoire à passer les phases de groupe et les Néo-Zélandaises n'ont donc plus rien à perdre et devraient essayer de jouer un grans match.

Le Nigeria : 1 nul, 2 succès

Le Nigeria avait commencé doucement la compétition par un nul 1-1 face au Mexique avant de passer à la vitesse supérieure. Les Falconets ont alors signées 2 succès tout d'abord face à la Corée du Sud 2-1 avant de dominer l'Anglettere sur ce même score. Le Nigeria compte bien rester sur sa série de victoire pour aller décrocher le premier titre de son histoire mais devra pour cela commencer par se défaire des Néo-ZélandaiseS.

La Nouvelle-Zélande : 1 succès, 1 défaite et 1 succès

De son côté la Nouvelle-Zélande, fait comme la Corée du Sud figure d'outsider. Les Kiwis sont elles aussi capable de livrer une grande bataille mais peuvent aussi être largement dominées. Elles ont tout d'abord dominées le Paraguay 2-0, avant de perdre 4 buts à 0 face à la France puis de s'imposer à nouveau 2 buts à 0 face au Costa Rica. La Nouvelle-Zélande a déjà réalisé un parcours satisfaisant mais espère continuer dans la compétition pour toucher les sommets.

Informations clés :

Stade : Stade de Moncton

Horaire : 22h, heure française

Arbitre : Sachiko YAMAGISHI (Japon)

Crédit photos ©Getty Images