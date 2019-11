En route vers la D1 : Paris-Saint-Germain [2/12]

Deuxième du Championnat de France l'an passé, les féminines du PSG se rapprochent au fil des saisons de l'équipe lyonnaise et tenteront cette année de remporter la D1.

Créé en 1971, la section féminine du PSG évolue au Stade Charléty. Vainqueure de la Coupe du France 2010, les Parisiennes sont vice-championne de France 2011, 2013 et 2014.

Vice-championne de France de D1

La saison 2013-2014 fut une saison haletante pour le club de la capitale. A la mi-saison, le PSG est à la troisième place du championnat après 9 victoires et 2 revers (face à Lyon et Juvisy) en 11 matchs disputés. Cette troisième place les priverait de Ligue des Champions. Juvisy qui commence sa deuxième partie de saison par une défaite 4-0 face à Lyon cède sa deuxième place à son voisin parisien, vainqueur de la lanterne rouge Muret 9-0. Lors de la 14ème journée, Paris confirme sa deuxième place après une victoire face à l'OL de Patrice Lair. Mais un match nul à 5 journées de la fin remet tout en cause car les Juvisiennes reviennent alors à un seul point du PSG. Le choc, le derby de l'avant dernière journée du championnat entre les deux formations parisiennes se terminent sur un score de 2-2 permettant à Paris de conserver sa deuxième place et d'accéder à nouveau à la Ligue des Champions.

Le match clé : Lyon - Paris, le 18 janvier 2014. Invaincues depuis mars 2010 en Championnat de France, les Lyonnaises sont battues 1-0 à domicile par le PSG. Un exploit qui montre que les deux clubs n'ont jamais été aussi proches et que le niveau est de plus en plus serré. Le but avait été inscrit par une ancienne lyonnaise.. Laura Georges.

La joueuse : Marie-Laure Delie. Auteure de 24 buts la saison passée, l'attaquante des Bleues est l'une des joueuses phares du club. Deuxième meilleure buteuse de la saison derrière Gaëtane Thiney, elle devrait à nouveau apporter sa vitesse et sa force lors de la prochaine saison.

Le chiffre - 82 : C'est le nombre de buts marqués par la formation Parisienne cette saison pour seulement 10 encaissés. Une moyenne de 3.73 buts/matchs prouvant que l'attaque du PSG est vraiment redoutable et que sa défense contient ses adversaires plus d'un match sur deux (0.45 but encaissé/match).

Huitièmes de finale de Ligue Des Champions

Paris participait l'an passé à sa deuxième Ligue des Champions après 2011. Pour leur entrée dans la compétition au stade des seizièmes de finale, le PSG hérite de la meilleure équipe des non têtes de série, le club suédois Tyresö FF. A l'allé, les Parisiennes s'inclinent 2-1 en Suède mais rien n'est encore perdu pour les filles de Farid Benstiti. Press signe un doublé alors que Delannoy transforme un pénalty. Le match retour se termine sur le score de 0-0 et les Parisiennes sont donc éliminées de la compétition.

Cette année, les Parisiennes pourront compter sur l'arrivée de l'ancienne capitaine de Tyresö Caroline Seger pour espérer aller plus loin dans la compétition.

Finaliste de Coupe de France

Pour s'offrir une place en finale, les Parisiennes ont été impressionnantes tout au long de la compétition. En 1/8eme de finale elles s'imposent 2-0 face à Hénin-Beaumont puis 9-0 en quarts de finale contre Bischheim. En demi-finale Sabrina Delannoy et l'ensemble du groupe retrouve le F.C.F Juvisy qui est aussi leur adversaire principal en D1. Les Juvisiennes subissent le jeu et les Parisiennes s'imposent finalement 6 à 0. En finale, les Parisiennes sont impuissantes face à Lyon, tenant du titre et s'inclinent 2-0 (buts de Lara Dickenmann et Corinne Petit).

La saison passée, les objectifs du club était de disputer à nouveau la Ligue des Champions (réussit en terminant 2eme de D1) et d'aller chercher la Coupe de France (finaliste).

Lors de la fin de saison 2013-2014, VAVEL France a eu l'occasion de rencontrer Philippe Bondrieux, directeur général adjoint du PSG chargé du secteur féminin. Il nous a donc dévoilé les objectifs du club pour la prochaine saison.

L'objectif est de faire encore mieux que ce qui a été réalisé cette saison. Le projet du PSg est de réussir à remporter le Championnat de France. En Ligue des Champions, l'équipe essayera aussi d'aller plus loin que cette année.

+ Retrouvez l'intégralité de l'interview de Philippe Boindrieux

"Un groupe qui restera en grande parti le même" tels sont les mots déclarés par Philippe Boindrieux lors de notre interview.

Gardiennes -

La Française Karima Benameur, arrivée dans le club en 2102, prolonge dans le club parisien après avoir disputé 19 matchs l'an dernier. L'internationale Polonaise Katarzyna Kiedrzynek continue elle aussi l'aventure alors qu' Ann-Katrin Berger quitte le FFC Turbine Potsdam pour rejoindre la formation parisienne.

Défenseures -

Les 4 internationales Françaises Laure Boulleau, Jessica Houara, Sabrina Delannoy et Laura Georges qui ont toutes disputé plus de 21 matchs sous le maillot du PSG la saison dernière permettant au club de la capitale de garder une défense très solide.

Pour compléter la défense parisienne, Annike Krahn prolonge tout comme Sara Gama. Josephine Henning internationale Allemande quitte le grand club européen de Wolfsburg pour rejoindre le projet parisien.

Milieues de terrain -

Là aussi, le PSG possède dans ses rangs des joueuses d'un niveau excellent à l'instar de la Suédoise Caroline Seger en provenance de Tyresö ou encore de l'Allemande Linda Bresonik et de l'ancienne lyonnaise Shirley Cruz. On y retrouve aussi des internationales Françaises, Kheira Hamraoui, Kenza Dali ou encore Aurélie Kaci.

L'internationale Allemande Fatmire Alushi, quitte Francort (27 matchs disputés et 10 buts inscrits la saison passée) pour rejoindre le vice-champion de France. La jeune Française Karchouni Ghoutia disputera certainement quelques matchs pour Paris comme la saison passée (6 matchs en D1, 1 en Ligue des Champions).

A noter le départ de Caroline Pizzala qui rejoint l'OM, club de D2

Attaquantes -

Le PSG retrouvera exactement la même attaque que l'an passée. Marie-Laure Delie, deuxième meilleure marqueuse en 2013-2014 continue l'aventure tout comme la Suédoise Kosovare Asslani et l'Américaine Lindsey Horan.

Les jeunes Léa Declercq et Ouleye Sarr (qui a participé à la Coupe du Monde U20) continuent aussi leur chemin avec Paris et devraient fouler la pelouse lors de quelques matchs. L'an passé Sarr avait inscrit 4 buts en 3 matchs alors que Declercq avait disputée 7 rencontres.