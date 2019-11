En route vers la D1 : Arras [7/12]

A présent c’est tour du club d’Arras d’être présenté. L’Arras Football Club féminin est fondé en 2001. Les Arrageoises ont passé un à un les échelons de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais pour ensuite passé seulement deux saisons en D2. C’est en 2012 que, pour la première fois de leur histoire, les Arrageoises atteignent la D1. Arras entame alors sa troisième saison parmi l’élite.

L’exercice 2013-2014 de la D1 avait commencé de la plus mauvaise des manières pour Arras. En effet, le club du Nord-Pas-de-Calais a débuté le championnat par trois défaites. Tout d’abord contre Guingamp (3-2) puis Hénin-Beaumont (0-1) et Juvisy (2-0) avant de faire un match nul contre Muret (2-2) pour finalement subir deux nouvelles défaites, contre l’OL (3-2) et Paris (3-0). Finalement, la première victoire de la saison 2013-2014 n’arrive qu’à la septième journée, contre Saint-Etienne grâce un but de Laurie Dacquigny. Ce premier succès va permettre aux Arrageoises d’enfin lancer leur saison. Finalement, Arras aura réussi à remporter seulement six matches, pour quatre nuls et douze défaites pour un total de 44 points, ce qui permet au club d’atteindre la huitième place. Soit cinq points de plus que lors de la saison 2012-2013, où Arras avait fini neuvième avec 39 points. Pour leur deuxième saison dans l’élite, les Arrageoises, pourront tout de même se vanter d’avoir était l’équipe ayant réussi à inscrire le plus de buts à l’Olympiques Lyonnais, avec un total de quatre buts. Effectivement, Arras s’était incliné sur le score de 3-2 à Lyon, avec des réalisations de Laurie Dacquigny et Jennifer Bouchenna. Arras avait également perdu sur son terrain, cette fois-ci sur le lourd score de 11-2, avec des buts de Marie Gosse et Ludivine Bultel.

Pour ce qui concerne la Coupe de France, Arras étant un club de D1, a directement fait son entrée dès les 32ème de finales. Mais son parcours fut court, puisqu’il s’est arrêté en 8ème de finales, en perdant au tir au but face à Vendenheim, club de D2.

Pour cette nouvelle saison, Arras aura fort à faire dès la première journée. En effet, les Arrageoises vont devoir affronter le PSG dès la première journée. Alors pour mieux débuter le championnat que la saison précédente, cela sûrement difficile pour le club du nord de la France. Le championnat étant de plus en plus relevé, les Arrageoises peuvent tout de même avoir comme objectif de gagner une place de plus par rapport à la saison 2013-2014. Aller le plus loin possible en coupe de France, sera également, sûrement un objectif pour les Arrageoises.

Résumé des buts d'Arras – Soyaux, où les Arrageoises on gagné 3-0. Cette victoire a contribué grandement au maintient d'Arras.

La saison 2013-2014 ayant pris fin, plusieurs joueuses d’Arras FCF ont quitté le club : Aminata Diallo (Guingamp), Claire Poisson (Hénin-Beaumont), Lauren Elwis (Hénin-Beaumont), Claire Levasseur (FC Lillers), Caroline Gracial (Temlemars), Justine Dubois et Virginie Arys.

Mais Arras a également recruter, et a notamment fait son marché du côté de Hénin-Beaumont avec pas moins de cinq joueuses recrutées dans le club Héninois : Céline Musin, Morgane Duporge, Rachel Saïdi, Justine Rougemont et Aurélie Desmaretz. Arras a aussi fait signer trois autres joueuses : Maureen Bigot (Gravelines), Lisa Fragoli (Gravelines) et Marie Théret (Rouvroy).

Effectif complet :

Gardiens : Manuella Cuvillier – Claire Jacob – Céline Musin

Défenseurs : Jennifer Bouchenna – Caroline Denis – Emylie Girard – Jessica Lernon – Yvonne Leuko Chibosso – Charlotte Saint-Sans Levacher – Morgane Duporge – Marie Théret

Milieux : Anaïs Boquet – Ludivine Bultel – Julie Caillierez – Laurie Dacquigny – Marie Gosse – Nathalie Jarosz – Marion Makuch – Aurélie Piosek – Aude Zakardjian – Rachel Saïdi – Justine Rougemont – Maureen Bigot

Attaquants : Vanessa Arold – Peggy Cacherat – Leïla Iloudje – Camille Lewandoski – Stéphanie Weens – Aurélie Desmaretz – Lisa Fragoli

Crédit photo : Jean-Luc Martinet

Crédit vidéo : Air1_16 (youtube)