En route vers la D1 : Rodez Aveyron Football [8/12]

Champion de D2 en 2010, le Rodez Aveyron Football, ou RAF, évolue désormais dans l'élite. En terminant à la 7eme place, le RAF a réalisé une bonne saison et continuera de jouer en D1 l'an prochain.

Créée en 1993, la section féminine du Rodez Aveyron Football Club ne cesse d'évoluer et de progresser.

Septièmes du Championnat de France féminin de D1

Le Rodez Aveyron Football a réalisé une belle saison en terminant 7eme. Totalisant 6 victoires et 5 nuls, le RAF a également perdu 11 rencontres donc 8 face au Top 4 (Lyon-Paris-Juvisy-Montpellier). Le club termine avec 45 points, à 4 points de la cinquième place de l'EAG mais aussi à deux points de Hénin, premier relégué prouvant que le championnat est très serré.

Le match clé : Rodez - Lyon, le 30 mars 2014. Alors que Rodez avait été dominé 4 buts à 0 lors du match aller face à l'Olympique Lyonnais, premier du championnat, les Ruthénoises font mieux que résister et se dirigent vers un match nul avant d'encaisser un but en toute fin de rencontre. A la 21eme minute, Lyon prend l'avantage sur pénalty grâce à Bussaglia suite à une main de Cabec. A la 86eme minute, Rodez parvient à égaliser grâce à Banuta avant que Bussaglia ne vienne offrir la victoire aux Lyonnaises à nouveau sur pénalty après une main de Banuta. Un match finalement perdu 2 buts à 1 mais qui montre que l'écart se réduit.

A noter que Rodez n'avait pas réussi à inscrire de but face à Lyon depuis leur arrivée en D1 lors de la saison 2010-2011. Cela montre que Rodez peut maintenant rivaliser avec les plus grands clubs de la D1.

La joueuse : Bien que le club soit réellement performant grâce à un bon collectif, Anaïs Ribeyra s'est démarquée l'an dernier. 11ème meilleure buteuse du championnat avec 9 réalisations, notamment à égalité avec la Juvisienne Camille Catala, elle est une attaquante redoutable puisqu'elle a marqué lors d'un match sur deux (9 buts / 18 matchs). Elle sait en plus marquer contre les plus grandes équipes étant donné que son premier but de la saison a été inscrit face à Juvisy (5eme journée).

Le chiffre : 7. Le classement du RAF. Rodez a en effet obtenu l'an passé son meilleur classement depuis 2011 après avoir fini trois années consécutives à la 8eme place. Lors de sa première saison (2010-2011) le RAF avait terminé 6eme.

Quarts de finale de Coupe de France

Rodez parvient souvent a réalisé un beau parcours en Coupe de France. En 2011-2012, le RAF s'était hisser en quarts, éliminé par le MHSC tandis que l'année suivante, il avait été battu en huitième par le même adversaire.

L'an passé, Rodez s'est à nouveau hisser en quart-de-finale de la compétition éliminant le TFC (4 buts à 1), l'AS Muretaine (3-2) et le FCE Arlac (8-1) avant d'être finalement battu par Juvisy 1 but à 0.

Contacté par Vavel France, le RAF et notamment son entraineur Nicolas Bach a accepté de nous dévoiler les objectifs de la prochaine saison.

Comme chaque saison depuis 5 ans maintenant, le RAF va se battre pour son maintien en D1F

Championnat de D1

Un objectif que Rodez a une nouvelle fois les moyens de réaliser avec un bon collectif bien que l'équipe est un statut amateur.

L'écart se réduit entre le Top 4 de la D1 et le club ruthénois c'est pourquoi les matchs face aux "gros" seront très intéressants à suivre.

Nous espérons pouvoir faire face avec les valeurs du club et la stabilité

Les atouts du RAF, outre son collectif performant, sont ses valeurs.

Un petit club qui continue de s'améliorer et de progresser de saison en saison.

Coupe de France

Un bon parcours en coupe de France sera aussi un objectif important

L'autre objectif du club est évidemment la Coupe de France.

Rodez a l'habitude de bien figurer dans cette compétition et tentera une nouvelle fois de briller et pourquoi pas imiter le parcours de Soyaux la saison dernière et s'offrir une demi-finale.

Rodez a été très actif lors du mercato estival. 5 nouvelles joueuses sont venues remplacer 5 joueuses sur le départ.

Les départs

Severine Cabec a décidé de prendre sa retraite. Julie Pertuis et Marine Augis rejoignent le club de Tours, Manon Guitard le TFC.

Les arrivées

Du côté des arrivées, le RAF accueille Fanny Hoarau, défenseure et internationale française U20 (venant de Vendenheim). Deux autres joueuses de D2 ont signé à Rodez, la défenseure Marine Lespinasse (Claix Foot) et l'attaquante Clara Noiran (TFC).

Enfin deux joueuses de D1 ont décidé de changer de club pour rejoindre le RAF, Charlène Farrugia quitte L'EA Guingamp et Stéphanie De Revière quitte l'un des clubs du Top4, Montpellier.

Elles restent au club

Gardiennes : Amelie Fabries - Deborah Garcia - Julie Niphon.

Deborah Garcia, troisième gardienne de l'équipe de France U20 tentera de faire briller le club après sa sélection lors de la Coupe du Monde au Canada.

Défenseures : Maéva Buscaylet - Chloé De Carvalho - Anne-Sophie Ginestet - Marine Haupais - Alexia Pascal

Milieues : Anna Banuta - Laurie Cance - Audrey Cugat - Marine De Sousa - Ella Kaabachi - Aline Liaigre - Sophie Vaysse

Attaquantes : Flavie Lemaitre - Anaïs Ribeyra

Anaïs Ribeyra tentera une nouvelle fois de marquer 9 buts et même plus tout au long de la saison pour permettre à son équipe de réaliser une belle saison et d'être actif offensivement. L'arrivée de Fanny Hoarau est également un plus pour l'attaque du RAF.

Vavel France souhaite remercier Nicolas Bach pour nous avoir répondu et souhaite également une très belle saison au RAF.