En route vers la D1 : Albi [11/12]

ASPTT Albi, ou sous sa forme longue, Association Sportive de La Poste et France Télécom Albi, est un club créé en 1974. Albi a atteint la Division 2 à l’issue de la saison 2006-2007. L’ASPTT Albi a donc passé six années consécutives en Division 2 avant de pouvoir jouer dans l’élite. Cette année, Albi joue alors sa toute première saison de son histoire en Division 1.

La saison précédente, les Albigeoises évoluaient en Division 2. Elles appartenaient au groupe C, un groupe qu’elles ont dominé.

La domination Albigeoise

Les Albigeoises se sont promenait dans leur poule C de D2. Après avoir concédé une seule et unique défaite dès la deuxième journée contre Monteux (2-1) puis un seul match nul contre Toulouse (1-1) lors de la cinquième journée, les Albigeoises n’ont pas cessé d’enchainer les victoires. Albi atteint définitivement la première place de son groupe à la huitième journée, pour ne plus la lâcher par la suite et dominer son championnat. Les Albigeoises finissent alors, premières, avec 83 points sur 88 possibles et avec 15 points d’avance sur leur dauphin, Nîmes. En plus de finir première de leur groupe, les Albigeoises finissent première de D2, puisque les deux autres promus, l’AS Algrange et le FF Issy, ont chacun terminé avec respectivement 80 points et 73 points.

Albi a donc réussi une excellente saison 2013-2014 en D2, avec notamment 58 buts inscrits pour seulement 13 encaissés. La meilleure buteuse du club, pour cette saison passée, est Sandra Maurice (partie à l’issue de la saison pour l’AS Lescure) avec 20 réalisations.

Un parcours différent en coupe de France

Si les Albigeoises ont brillé en championnat, leurs parcours a été différent en coupe de France. Comme l’année précédente, Albi est tombé en seizième de finale, contre une équipe de D1. Si l’année dernière les Albigeoises s’étaient inclinées 9-0 face à Montpellier, cette fois-ci, elles n’ont perdu « que » 3-1 face à l’ASJ Soyaux. Avant de chuter face à Soyaux, Albi avait tout de même réussi un beau parcours. Lors du premier tour fédéral, les Albigeoises, s’étaient imposées 3-0 face à l’AS Sainte-Christie-Preignan (D2) et 9-0 face à l’Union Jurançonnaise (Division d’honneur). Mais le manque d’expérience s’est fait payer face à Soyaux.

L’objectif principal est sans aucun doute de se maintenir dans l’élite. Albi qui participe pour la première fois à la D1 va devoir se frotter aux grosses écuries telles que le PSG, l’OL, ou encore Montpellier. Pour réussir à se maintenir, les Albigeoises ne devront donc pas faire simple figuration. Et pour éviter cela, le club a sorti les gros moyens, en recrutant notamment Stéphanie Roche, internationale Irlandaise, Catherine Fitzsimmons ou encore Caroline Brown.

En coupe de France, cela fait deux saisons qu’Albi est stoppé en seizième de finale. Cette anné les Albigeoises essayeront peut être de franchir ce cap. Lors de la saison 2004-2005, l’ASPTT Albi avait atteint les huitièmes de finale contre Claix (défaite 1-0). A ce jour, ça reste donc leur meilleure performance en coupe de France.

Albi ne veut pas faire simple figuration pour sa première saison en D1. Alors, lors de ce mercato estival, le club a fait très fort. En effet, Albi enregistre dix nouvelles arrivées et seulement deux départs. Ce qui fait de l’ASPTT Albi le club le plus actif du mercato.

Arrivées :

Albi s’est renforcé à tous les postes. Au niveau des gardiennes, c’est l’Américaine d’Yzeure, Catherine Fitzsimmons qui vient consolider la ligne. Au niveau de la défense, Albi a fait appel à Gladys Boilard (Claix), Alexia Trevisan (Yzeure), Alexandra Renault (Yzeure) et Marion Romanelli (Monteux). Pour ce qui est du milieu de terrain, c’est Laurianne Cervera (Muret) et Tatiana Solanet (Yzeure) qui viennent renforcer la ligne. Enfin, au niveau de l’Attaque, a était chercher trois nouvelles recrues : Fidelia Poussi (Claix), Caroline Brown (Seattle Sounder), Stéphanie Roche (Peamount United FC – Irlande.

Caroline Brown (Etats-Unis) et Stéphanie Roche (Irlande) seront les deux nouvelles Albigeoises à suivre de très près.

Départs :

Contrairement aux arrivées, les départs ont étaient assez calme. Albi en compte seulement deux. Sandra Maurice, la meilleure buteuse du club lors de la saison 2013-2014, et Coralie Chanudet sont toutes deux parties pour l’AS Lescure (Ligue Régionale Midi-Pyrénées, Promotion Honneur, Division VIII).

Effectif complet :

Gardiens : Catherine Fitzsimmons, Alexandra Saint-Jours, Mélanie D’Andrade

Défenseurs : Anaïs Arcambal, Gladys Boilard, Coline Gouineau, Alexandra Renault, Alexia Trevisan, Cindy Marteau, Marion Romanelli, Angélique Schlepp

Milieux de terrain : Kimerley Cazeau, Laurianne Cervera, Solène Barbance, Emma Laizet Laplagne, Manon Rouzies, Tatiana Solanet, Mélanie Pestana, Christine Gazzin

Attaquants : Caroline Brown, Marie Goulay, Julie Peruzzetto, Fidelia Poussi, Stéphanie Roche