Damallsvenskan, 17ème journée

Lors de cette journée, Rosengård a renoué avec la victoire après sa défaite face à Linköpings. Ce qui permet au club de Malmö d’avoir 9 points d’avance sur ses trois concurrants, Göteborg, Linköpings et Örebro.

Göteborg - Eskilstuna (3-2, Martens, Skog, Ek - Enganamouit, Chapman)

Face à Eskilstuna, Göteborg signe une victoire importante qui lui permet pour le moment de conserver sa deuxième place. Cette victoire, Göteborg a était la chercher dans les dernières minutes.

En effet, après 30 minutes de jeu, les coéquipières de Sabrina Viguier, étaient menées 0-2 suite à des réalisations d’Enganamouit (0-1, 20ème minute) et de Chapman (27ème minute). Mais Göteborg a su aller chercher les ressources suffisantes pour, dans un premier, réduire la marque avant la pause, avec un but de Martens (1-2, 39ème minute). Puis en seconde période, Göteborg ne lâche rien. La délivrance n’arrive qu’en fin de rencontre où l’équipe locale parvient à revenir à égalité suite à un but de la tête de Skog (2-2, 79ème minute) à la suite d’un corner. Mais Göteborg doit encore réaliser un dernier effort pour emporter les précieux 3 points. Et c’est Lisa Ek, de la tête, suite à un centre d’Andrine Hegerberg, qui permet aux siennes de l’emporter dans les derniers instants du match (3-2, 88ème minute). Eskilstuna qui avait fait le plus dur en première période, à donc craquer en toute fin de rencontre.

Jitex - Piteå (0-1, Pedersen)

Jitex avait la place pour remporter son premier point de la saison, mais le miracle n’a pas eu lieu. Piteå remporte alors sa première victoire après avoir concédé six défaites de rang. Bien que, Jitex s’est montré à la hauteur de son adversaire du jour en se procurant de très bonnes occasions, c’est heurté face à une excellente défense. Jitex qui a réussi à faire jeu égal avec Piteå jusqu’à la 69ème minute de jeu, a du s’incliner sur un penalty frappé par Pedersen (0-1, 69ème minute). Il faudrait donc à présent un véritable miracle pour Jitex se maintienne parmi l’élite.

Rosengård - Kristianstads (2-1, Mittag, Bachmann - Björk)

Comme pour Göteborg, la victoire de Rosengård a était acquise dans les tout derniers instants du match. Pourtant, c’est Rosengård qui ouvre le score dans ce derby de Scanie avec Mittag (1-0, 16ème minute). Mais Kristianstads réussit à égaliser une dizaine de minutes plus tard grâce à une frappe de Björk (1-1, 28ème minute). Pendant tout le reste du match, Kristianstads subit les attaques de Rosengård mais réussit à résister. C’est finalement l’internationale Suisse, Ramona Bachmann qui arrive à tromper la portière de la sélection Suédoise et de Kristianstads, Hedvig Lindahl, à la fin du temps réglementaire (2-1, 90ème minute). Rosengård remporte donc une nouvelle fois le derby de Scanie, ce qui lui permet d’assurer sa première place et de se rapprocher de plus en plus du titre.

Linköpings - Vittsjö (4-1, Minde x3, Harder - Nilsen)

Linköpings est en grande forme et cela se voit, puisque l’équipe enchaîne sa cinquième victoire de rang. Pourtant, Vittsjö semblait être sur une bonne dynamique, notamment avec sa victoire face à Örebro (2-1) lors de la précédente journée. Mais Linköpings qui enchaine les succès, n’a pas fait de cadeau à son adversaire. En effet, Linköpings ouvre le score dès les premiers instants du match, exactement au bout d’une minute et vingt-et-une secondes avec une frappe du droit de Kristine Minde (1-0). Suite à cette ouverture du score, Linköpings effectu un bon pressing, mais il faut attendre la seconde période pour voir le deuxième but de la partie. En effet, quelques minutes après le coup d’envoi de la deuxième partie du match, Minde inscrit un doublé (2-0, 47ème minute). Mais Nilsen parvient à réduire la marque (2-1, 59ème minute) et donne un peu d’espoir à Vittsjö. Cela ne sera que de courte durée, puisque Harder marque le troisième but de Linköpings (3-1, 72ème minute), avant que Minde inscrit un triplé (4-1, 82ème minute). Avec cette nouvelle victoire, Linköpings reste à la hauteur de Göteborg et d’Örebro et à l’affut de la seconde place.

Umeå - AIK (3-2, Hjohlman x2, Lantz - Storck, Angeldal)

Après une série de 7 défaites de rang, Umeå renoue enfin avec la victoire. En effet, la dernière victoire d’Umeå remontait au 1er juin, c’était face à Eskilstuna (6-1).

Dans ce match, l’AIK qui prend tout d’abord les devant, un inscrivant le premier but avec Storck, dès le début la partie (0-1, 9ème minute). Umeå réagit assez vite en égalisant quelques minutes plus tard avec Hjohlman (1-1, 16ème minute), puis même en prenant l’avantage seulement trois minutes après l’égalisation, avec Lantz (2-1, 19ème minute). Juste avant la pause, Hjohlman inscrit même un doublé (3-1, 43ème minute). Mais dans le temps additionnel, l’AIK parvient à réduire le score avec Angeldal (3-2, 45+1). Cette réduction du score va donner de l’espoir à l’AIK en seconde période, mais cela ne sera pas suffisant pour aller chercher le point du match nul. Par ce fait, l’AIK enchaine un huitième match sans victoire dont quatre défaites consécutive.

A présent, place à la trêve internationale, où la Suède va devoir affronter la Bosnie-Herzégovine ainsi que l’Ecosse. La Damallsvenskan reprendra donc le 21 septembre prochain. Lors de cette 18ème journée, Örebro qui jouera contre Piteå, pourra saisir l’occasion de repasser devant Göteborg, qui n’aura pas de match.

Chiffre de la 17ème journée :

16 : Nombre de matchs joué en intégralité par Sabrina Viguier (à noter que le match contre Tyresö n’est pas pris en compte, suite à la mise en faillite du club).

19 : Nombre de buts inscrit lors de cette 17ème journée.

47 : Nombre de buts encaissés par Jitex depuis le début du championnat, soit une moyenne de 2,9 par match. 47 est aussi le nombre de buts inscrit par Rosengård.

1 000 : Nombre de spectateur venu assister à la rencontre entre Rosengård et Kristianstads.

Classement complet :

Classement des buteuses :

Classement des passes décisives :