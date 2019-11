La France réalise un sans faute

C'est au stade de l'Epopée et devant plus de 9000 supporters que la France a terminé sa phase de qualification au Mondial. Les Bleues déjà assurées d'aller à la Coupe du Monde, ce match retour n'était qu'une formalité pour les joueuses de Philippe Bergeroo. La France s'est donc imposée de nouveau, à domicile cette fois-ci, sur un score de 3 buts à 1 laissant filer tout espoir de Coupe du Monde aux Finlandaises.

Une équipe de Finlande plus dangereuse.

La France n'avait rien à y gagner ce soir, mais la Finlande tout à perdre. Si elles remportaient ce match, elles gagnaient également une place pour les barrages, mais troisièmes de leur groupe derrière l'Autriche, les finlandaises n'iront pas au Mondial.

Ce début de match est abordé comme les précédents, c'est-à-dire avec l'envie de le remporter, à l'image d'un premier corner dès la deuxième minute de jeu où Louisa Necib vient trouver la tête de Wendie Renard, tête qui passe juste au dessus de la barre. Des belles combinaisons se créent, et la France domine son adversaire, mais c'est pourtant les Finlandaises qui ouvrent le score rapidement. La gardienne Sarah Bouhaddi offre le but à Juliette Kemppi. En effet, c'est un but « casquette » que cette dernière vient marquer. Sur une mauvaise relance de la gardienne française Sanna Talonen vient récupérer ce ballon et passe à Kemppi seule devant les buts grands ouverts. (19') Pendant quelques minutes les tricolores subissent les assauts finlandais et semblent être déboussolées par cette ouverture du score. Mais Louisa Necib et sa technique de jeu viennent rassurer ses coéquipières avec un premier tir qui vient s'écraser sur la barre transversale de Korpela. S'ensuivent plusieurs actions tricolores qui reprennent l'avantage. Elise Bussaglia, peu de temps avant la pause, viendra égaliser d'une lourde frappe aux 20 mètres, servie par Amel Majri. (44')

Les Bleues reprennent l'avantage.

Les françaises, qui ont égalisé avant le coup de sifflet de la mi-temps n'auront pourtant pas réussi à convaincre pendant ces 45 premières minutes. Mais c'est une tout autre équipe qui revient sur le terrain. L'envie de vaincre est de retour. Les Finlandaises encaissent les occasions tricolores et n'arrivent plus à passer dans le camp français. A l'heure de jeu, la rencontre commence à peser dans les jambes, mais les Bleues ne lâchent rien et grâce à Louisa Necib sur une passe de Sabrina Delannoy, la lyonnaise, seule face à la gardienne reprend le ballon de la tête donne l'avantage à son équipe. (66') En fin de match, la Finlande craque et se laisse surprendre une troisième fois par Marie-Laure Delie sur une passe d'Amel Majri, de nouveau décisive dans ce match. (71')

Les Bleues terminent donc ces qualifications avec une note de 10/10.

Pour revoir les buts de cette rencontre :