Troisième journée de D1 : Lyon, Paris et Juvisy toujours devant

Ce week-end marquait la reprise du championnat après les matchs internationaux pour les 12 clubs de D1. VAVEL France revient pour vous sur l'ensemble des matchs et des résultats.

Lyon - Montpellier : 4-0

En s'imposant à domicile 4 buts à 0 face à l'un de ces principaux rivaux, Lyon garde la tête de la D1 féminine avant un déplacement important la semaine prochaine à Juvisy. Ada Hegerberg, Elise Bussaglia (coup-franc direct), Camille Abily et Eugénie Le Sommer sont les quatre buteuses du match.

PSG - Metz-Algrange : 7-0

Battues 15-0 à domicile par Lyon lors de la précédente journée, les joueuses du FC Metz-Algrange étaient en déplacement à Charléty pour affronter le PSG. Laure Boulleau, de retour de blessure, se créé deux grosses occasions pendant la première période tout comme Fatmire Alushi qui inscrit un but en position de hors-jeu. C'est finalement Caroline Seger qui donne l'avantage aux siennes (30') avant que Cruz ne double la mise pour le PSG en première période (36'). Au retour des vestiaires, Alushi (57') inscrit son premier but avec le PSG puis Horan y va elle aussi de son but (60'). Kosovare Asllani s'offre ensuite un doublé (77' et 80') avant un dernier but contre-son-camp de Metz (88').

Paris reste au contact de Lyon et tentera de confirmer face au 4eme de la D1, le Montpellier Hérault Sport Club.

Albi - Juvisy : 0-3

Juvisy enchaine, à l'instar de Lyon et de Paris, une troisième victoire consécutive. En déplacement du côté d'Albi, Gaëtane Thiney s'offre un doublé et Camille Catala signe son premier but de la saison. Un début de saison très bien géré par les filles de Pascal Gouzenes qui tentera d'être confirmé par une bonne prestation la semaine prochaine face à l'armada lyonnaise.

Rodez - Arras : 1-1

Rodez réalise également un excellent début de championnat. Cinquième au général derrière le "Big 4", Rodez a conservé sa place en décrochant les deux points du nul face à Arras. Flavie Lemaître n'a eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score et donner l'avantage aux Rafettes. Un avantage de courte durée puisque Bultel réduit l'écart en moins de 3 minutes pour Arras. Par la suite, les deux équipes tentent leur chance mais en vain.

Saint-Etienne - Guingamp : 1-2

En déplacement à Saint-Etienne, Guingamp n'a pas chômé. En effet les joueuses de l'EAG ont signé ce week-end leur première victoire de la saison. Si Maeva Clemaron avait ouvert le score pour les Vertes dans le premier quart d'heure, Desire Oparanozie réduit la marque une minute avant le retour aux vestiaires. En seconde période, la Guingampaise s'offre un doublé et permet à son équipe de s'imposer 2 buts à 1.

Issy - Soyaux : 0-0

Enfin, Issy réalisé son meilleur score du début de saison. Après deux défaites face à Montpellier et Juvisy, Issy, club de D2 la saison passée, a accroché le nul à domicile face à Soyaux. Issy pointe à la 11eme place au général tandis que Soyaux figure à la 6eme place du classement après 3 journées.

Le classement général Club Points Différence de buts 1- Olympique Lyonnais 12 +22 2- Paris Saint-Germain 12 +15 3- FCF Juvisy 12 +8 4- Montpellier HSC 9 +1 5- Rodez Aveyron Football 7 +2 6- ASJ Soyaux 7 -2 7- Albi SPTT 6 -4 8- EA Guingamp 6 -5 9- Arras FC 5 -5 10-Saint-Etienne 4 -4 11- FF Issy 4 -4 12- FC Metz-Algrange 3 -24

Le top 5 des buteuses Joueuse Club Buts (dont pénalty) 1- K. Asllani PSG 5 A. Hegerberg OL 5 L. Schelin OL 5 4- G. Thiney JUVISY 3 E. Le Sommer OL 3

Les affiches de la prochaine journée