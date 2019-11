Damallsvenskan, 18ème journée

Örebro et Linköpings ont laissé échapper l’occasion de prendre l’avantage sur Göteborg, qui ne jouait pas. Rosengård a pris une sérieuse option sur le titre de champion en remportant son match face à Eskiltuna. Retour sur cette 18ème journée.

Vittsjö – Umeå (1-0, Ross)

Umeå qui avait assez bien réussi son début de championnat, avec notamment une victoire 6-1 au match aller face à Vittsjö, a un peu plus de mal en cette fin de saison. Après une demi-heure de jeu où c’est Umeå qui domine le match, Vittsjö ouvre le score sur sa première occasion, contre le cours du match avec Ross (1-0, 30ème minute). Pendant tout le reste du match, Umeå va tenter de revenir au score, sans y parvenir.

Piteå – Örebro (1-0, Pedersen)

Après avoir enchainé six défaites de rang, Piteå renoue avec le succès et signe une deuxième victoire d’affilé. A quelques minutes de la fin de la première mi-temps, Nordin commet une faute sur Ordega et reçoit un carton rouge. Nordin est d’ailleurs la première joueuse à récolter un carton rouge en cours de match, depuis le début de la saison. Pedersen se charge de tirer le coup franc, et voit sa frappe finir directement dans la cage adverse (1-0, 44ème minute). Cette défaite n’arrange évidemment pas Örebro, qui reste le « troisième » des « deuxièmes », puisque la différence de but n’est pas à son avantage. Mais lors de la prochaine journée, Örebro, devrait pour se rattraper en se déplaçant chez l’AIK.

Eskilstuna – Rosengård (0-4, Mittag x2, Van de Ven, Bachmann)

Rosengård, avec cette victoire, a fait un pas de géant vers un nouveau titre. Pourtant, Eskisltuna qui joue sa première saison parmi l’élite, aura tout de même tenu une mi-temps, face à la meilleure équipe du championnat et surtout face à la serial buteuse, Anja Mittag. En effet, c’est l’Allemande qui inscrit le premier but de la partie suite à une erreur de la gardienne adverse (0-1, 49ème minute). Moins de dix minutes plus tard, Mittag double la mise avec une super frappe à l’entrée de la surface (0-2, 56ème minute). Le troisième but est inscrit de la tête par Van de Ven (0-3, 58ème minute), à la suite d’un centre de Riley. Puis, la Suissesse, Bachamann bien lancée par Sjögran depuis le milieu de terrain, marque le dernier but de la partie (0-4, 76ème minute). Malgré cette défaite, Eskilstuna réalise des débuts prometteurs en Damallsvenskan en étant à la sixième place à quatre journées de la fin.

AIK – Jitex (1-0, Sjölander)

Dans ce duel du bas de tableau, c’est l’AIK qui l’emporte. Pourtant, Jitex n’était pas loin de remporter son tout premier point de la saison. De chaque côté, les occasions de buts se font rare et, c’est Sjölander qui délivre son équipe en toute fin de rencontre suite à un centre de Molin (1-0, 88ème minute). Le point du match nul n’est donc pas passé loin pour Jitex. L’AIK met alors fin à une série de quatre défaites et assure son maintien, alors que Jitex a maintenant, quasiment les deux pieds en deuxième division.

Kristianstads – Linköpings (1-0, Banusic)

Avec cette victoire, Kristianstads gagne une place et est maintenant cinquième. Linköpings qui avait l’occasion de s’emparer seul de la deuxième place, a par contre, raté son coup. Pourtant, c’est bien Linköpings qui a dominé la rencontre. Kristianstads, se procure toujours peu d’occasion, mais arrive toujours à faire preuve de réalisme. Cette fois-ci, ce fut encore le cas. C’est en effet la jeune Marija Banusic (19ans), qui sur sa deuxième occasion, trompe Fraine (1-0, 67ème minute) et permet à son équipe de remporter trois importants. Linköpings qui n’aura pas de match lors de la prochaine journée, a donc laissé passer sa chance de prendre l’avantage sur Göteborg.

La fin du championnat se rapproche, il ne reste que quatre journées. Si Rosengård est pratiquement assure d’obtenir un deuxième titre consécutif, la course à la deuxième place prendra sans doute fin, lors de l’ultime journée. La fin du championnat s’annonce difficile pour Göteborg avec la réception de Rosengård puis un déplacement à Örerbro, suivie d’un autre déplacement à Kristianstads. Ça sera trois matches décisifs pour Göteborg qui se devra à tout prix de les remporter pour conserver sa deuxième place.

Les chiffres de la journée :

19 : Nombre de buts inscrits par Mittag depuis le début de la saison.

51 : Nombre de buts inscrits par Rosengård depuis le début de la saison, soit une moyenne de 3 buts par match.

2 563 : Nombre de spectateurs ayant assisté à la rencontre entre Eskilstuna et Rosengård.

Classement Complet :

Meilleures buteuses :

Passes décisives :