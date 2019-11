Lyon confirme face à Juvisy

Ce Juvisy - Lyon comptait pour la quatrième journée de D1 féminine. Les deux équipes avaient jusqu’à là réussit un sans-faute. Mais Juvisy, face à Lyon, n’a pu continuer sur sa bonne lancée, alors que les Lyonnaises enchaînent un quatrième succès en autant de rencontre.

Hegerberg/Schelin, un duo Scandinave de choc

Le début de la rencontre est légèrement à l’avantage de l’hôte Juvisien, mais cela ne dure qu’un temps. En effet, les Juvisiennes pressent assez haut, et Sarah Bouhaddi se trouve obligée de faire une sortie en dehors de la surface. La gardienne Lyonnaise heurte une joueuse Juvisienne et écope d’un carton jaune (9ème minute). Le coup franc ne donne ne rien pour Juvisy. En contre-attaque, Eugénie Le Sommer sert à la limite du hors-jeu Lotta Schelin, qui absente de tout marquage, centre pour Ada Hegerberg. La jeune Norvégienne qui a alors plus qu’a pousser le cuir dans les filets, ouvre le score (0-1, 11ème minute). Ada Hegerberg inscrit son sixième but en quatre matches. Quelques instants plus tard, c’est au tour de Lotta Schelin de doubler la mise mais également de marquer son sixième but en quatre rencontres (0-2, 16ème minute). Le duo Scandinave est alors à la tête du classement des buteuses. Les Essoniennes qui avaient plutôt bien commencé la partie, paraissent alors abattues par ces deux buts encaissés quasiment coup sur coup. Juvisy arrive tout de même à tenter quelques frappes, à l’image de Camille Catala, bien lancée par Gaëtane Thiney, mais Sarah Bouhaddi est bien présente (31ème minute). Quatre minute plus tard, les Lyonnaies obtiennent un coup franc, suite à une faute sur Ada Hegerber. Le coup franc est tiré par Louisa Necib, Lotta Schelin parvient à faire une tête, mais est sortie par Céline Deville, ce qui donne un corner pour les Fenottes. Un corner bénéfique, puisqu’il permet à Wendie Renard d’inscrire le troisième but de la partie (0-3, 37ème minute). Corner de Louisa Necib et tête de Wendie Renard, un classique, dans le classico de la D1.

A la pause, l’OL mène donc 3 buts à 0 face à Juvisy qui n’a pu résister que dix minutes, au duo de choc Hegerberg/Schelin qui fait en ce moment des ravages sur les terrains.

Juvisy se ressaisit

Aux retours des vestiaires, Gérard Prêcheur effectue deux changements, Camille Abily et Elodie Thomis entrent, alors que Amandine Henry et Ada Hegerberg sortent. Elodie Thomis amène sa vitesse sur le côté droit, mais les Juvisiennes qui semblent s’être ressaisies, parviennent à mieux posé le pied sur le ballon. Les Essoniennes arrivent à se créer des occasions, comme Gaëtane Thiney et sa demie-volée (56ème minute), mais le cuir efflore le montant de Sarah Bouhaddi. Un peu plus tard, c’est au tour de Janice Cayman de tenter sa chance, mais le ballon finit sur la portière Lyonnaise. Puis, c’est au tour des Lyonnaises de remettre le pied sur le ballon. Sur une relance de Sarah Bouhaddi, Lotta Schelin, accrochée par Nelly Guilbert, parvient à s’en défaire et à filer droit au but, balle au pied. La Suédoise élimine Céline Deville et tir au but, mais le pied d’Anaïg Butel dévie le ballon en corner (75ème minute). Il faut alors attendre cinq minutes de plus pour le quatrième but Lyonnais. En effet, Elodie Thomis, bien servit par Eugénie Le Sommer, corse l’addition (0-4, 80ème minute). Les Juvisiennes parviennent tout de même à réduire la marque, dans le temps additionnel. Camille Abily perd le ballon aux 25 mètres, Julie Machart en profite pour le récupérer et trompe la portière Lyonnaise d’une frappe à ras terre (1-4, 90+1). Le FCF Juvisy n’avait plus marqué en championnat face à l’Olympique Lyonnais depuis le 3 décembre 2012. Par la même occasion, Julie Machart est la première joueuse à marquer contre l’OL cette saison.

L’OL remporte donc cette quatrième journée et reste en tête du classement. Juvisy qui affrontait son premier choc, concède sa première défaite, malgré une hausse de niveau de jeu en seconde partie. Le duo Hegerberg/Schelin, quant à lui, est bien parti pour faire mal aux défenses adverses.