Damallsvenskan, 20ème journée

Rosengård est donc champion, Jitex est assurément relégué. A deux journées de la fin, le suspense reste tout de même entier pour la seconde place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champion. Örebro et Göteborg sont coude-à-coude, tandis que Linköpings a commis un petit impair, mais qui ne l’élimine pas totalement de la course à cette seconde place.

Örebro – Göteborg (0-1, Melis)

Les deux équipes se devaient de remporter ce match. Örebro qui avait déjà trois points d’avance, aurait pu prendre un avantage certain pour la seconde place, significative de qualification en LDC. Göteborg en a décidé autrement en remportant le match avec une courte victoire. Dans ce match assez fermé, il y a eu peu d’occasion. Örebro se procure les premières occasions, mais c’est Andrine Hegerberg qui aurait bien ouvrir le score en faveur de Göteborg, mais sa frappe s’écrase sur la barre transversale (38ème minute). Il faut donc attendre la seconde période pour voir Göteborg ouvrir la marque suite à un but de Manon Melis (0-1, 73ème minute), bien servie par sa compatriote, Lieke Martens. Melis qui n’avait plus marqué depuis le 3 juillet dernier et son quadruplé face à Jitex, inscrit là, un but précieux, qui permet à Göteborg d’être à égalité de points avec Örebro.

Piteå – AIK (1-2, Pedersen – Lundh, Storck)

L’AIK ouvre rapidement la marque, avec un but d’Emma Lundh (0-1, 7ème minute). Après cette ouverture du score, Piteå ne cesse de se créer des occasions, sans parvenir à égaliser. D’ailleurs, le match aurait pu en rester là, mais en toute fin de rencontre, June Pedersen égalise sur penalty (1-1, 90ème minute). Loin de se laisser décourager, l’AIK parvient à reprendre l’avantage dans le temps additionnel suite à un but de Sarah Storck, bien servie par Sarah Fredriksson (1-2, 90+3). L’AIK réitère donc le score du match allé, où le club s’était déjà imposé 2-1, avec des buts d’Angeldal et Storck.

Jitex – Vittsjö (0-2, Ross, Lauder)

Jitex n’aura toujours pas remporté le moindre point et Vittsjö en profite pour signer une troisième victoire consécutive. C’est d’abord l’Ecossaise, Jane Ross qui ouvre la marque sur une passe de Hayley Lauder (0-1, 62ème minute). Puis, Ross, devient à son tour passeuse pour sa coéquipière et permet à Lauder de marquer le second but de la partie (0-2, 87ème minute). Ross s’est particulièrement illustré dans ce match en tirant huit fois au but. L’Ecossaise qui a inscrit huit buts cette saison en championnat, contribue grandement à la bonne fin de saison réalisée par Vittsjö.

Umeå – Kristianstads (1-0, Hjohlman)

Kristianstads qui doit se passer de sa gardienne internationale, Hedvig Lindahl, suite à une opération de la hanche, concède une défaite pas si surprenante que ça. Kristianstads est une équipe qui se procure peu d’occasion (seulement deux dans ce match) et qui marque très peu. Lindahl a souvent était le pilier de cette équipe pendant cette saison, et son absence s’est logiquement fait ressentir. C’est Jenny Hjohlman qui ouvre le score en faveur de l’équipe locale (1-0, 37ème minute). Kristianstads qui manque clairement d’un atout offensif, ne parvient pas à revenir au score et doit s’incliner devant Umeå.

Linköpings – Eskilstuna (0-0)

Linköpings pourra s’en mordre les doigts. Notamment Pernille Harder qui a tiré dix fois au but, sans pourtant parvenir à mettre le cuir au fond des filets. Ce 0-0 face au promu, Eskilstuna, n’arrange donc pas Linköpings, qui peut toujours espérer de la seconde place, mais son destin ne dépend plus de lui seul. En effet, Linköpings, en plus d’être dans l’obligation de remporter ses deux prochains matches, va devoir, également compter sur éventuellement un faux pas d’Örebro et de Göteborg.

Quel club entre Göteborg, Örebro et Linköpings va finir deuxième ? Le suspens, à deux journées de la fin reste intact. Linköpings qui a laissé deux points face à Eskilstuna semble est le moins bien placé des trois. Göteborg qui se déplace à Kristianstads lors de la prochaine journée, devra tout donner, face à la deuxième meilleure défense du championnat. Örebro qui se déplacera à Jitex, puis qui recevra Eskilstuna, paraît être en meilleure posture pour postuler à cette seconde place. Affaire à suivre…

Chiffres de la journée :

7 : Nombre de buts inscrits lors de cette 20ème journée.

53 : Nombre de buts encaissés par Jitex depuis le début du championnat.

1 062 : Nombre de spectateurs ayant assisté au match Linköpings – Eskilstuna.

Classement complet :

Classement buteuse :

Classement des passes décisives :