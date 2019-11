La Ligue des Champions est de retour à Gerland

Le dernier match de Ligue des Champions pour les Lyonnaises à Gerland, remonte au 14 novembre 2013, il y a 335 jours. Ce jour-là, les Fenottes se faisaient éliminer de la compétition Européenne en perdant face à Potsdam (1-2). Mercredi soir, c’est la qualification pour les 8ème de finale que les Lyonnaises espèrent fêter.

Cette année, les Lyonnaises ne le cachent pas et font de la Coupe d’Europe un de leur principal objectif. Cela s’est d’ailleurs très bien vu lors de leur sortie à Brescia. En effet, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 0-5 en Italie, avec des buts de Louisa Necib, Lotta Schelin, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer par deux fois.

Lors de ce match, les championnes en titre d’Italie et nouvelles dans la compétition, n’ont pas su contrer l’octuple champion de France, ni même l’inquiéter en se procurant seulement deux occasions, en seconde période. Mais les Leonesse ont su se remettre de cette lourde défaite le weekend dernier, en remportant leur match de championnat face à Riviera Di Romagna. En effet, Brescia s’est imposé 3-1 avec un but de Girelli et un doublé de Sabatino dans les dix dernières minutes du match. Deux joueuses qui avaient fait forte impression lors du match aller face à l’OL, mais qui n’avaient pas su trouver le chemin des filets.

Les Lyonnaises, quant à elles, continue sur leur dynamique de début de saison. En effet, L’Olympique Lyonnais qui s’est déplacé chez le promu Albi, dimanche dernier, a remporté la rencontre sur le score de 4 buts à 0, avec des réalisations d’Ada Hegerberg et Elodie Thomis ainsi qu’un doublé d’Eugénie Le Sommer. Les Lyonnaises en sont d’ailleurs à un but toutes les 15 minutes, avec 41 réalisations en sept matches, toutes compétitions confondues. L'OL a donc une attaque efficace, et cela pourra leur être bénéfique en Ligue des Champions.

L’OL et Brescia se retrouvent donc pour ce dernier acte des 16ème de finale à Gerland ce mercredi 15 octobre. Les Lyonnaises qui ont remporté le match aller sur le large score de 0-5, ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire pour leur qualification pour le prochain tour. Ada Hegerberg qui n’avait pas réussi à marquer en Italie, va sûrement essayer de se rattraper et tenter d’ouvrir son compteur but dans la prestigieuse compétition avec l’OL. Eugénie Le Sommer qui reste sur deux doublés en LDC et championnat va-t-elle parvenir à rééditer sa performance ? Réponse mercredi soir.

Pour se remémorer le match aller et la victoire Lyonnaise avec notamment le coup franc direct de Louisa Necib :

Pour revoir tous les buts de Brescia - OL, c'est ici.