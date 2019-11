D1 - 7eme journée : Lyon, Paris et Montpellier en patrons

Ce week-end avait lieu la septième journée de D1, une journée mouvementée avant la trêve internationale cette semaine. Si le Big 4 a encore brillé, la fin de tableau se resserre.

Juvisy s'impose de justesse à Rodez

Malgré la combativité affichée par la formation du RAF, Juvisy s'est finalement imposé 1 but à 0 grâce à tête de Kadidiatou Diani, joueuse qui fait partie de la liste de Bergeroo pour le match face à l'Allemagne. Si Rodez avait bien commencé la partie, butant à plusieurs reprises sur Céline Deville, Juvisy prend l'avantage (22eme) puis va conserver son avantage malgré la tentative de Kaabachi, sauvée sur la ligne, trois minutes plus tard. Thiney pour Juvisy et Haupais pour le RAF tentent leur chance à plusieurs reprises mais sans réussir à trouver le chemin des filets et le score reste donc de 1-0 en faveur de Juvisy.



Paris surclasse Albi

"Je n'avais pas prévu qu'on soit aussi mauvais" a déclaré l'entraineur parisien Farid Benstiti après la rencontre. En effet, si le score final entre Paris et Albi est large, la partie n'a réellement débutée qu'en seconde période. A la pause, le tableau des scores affiche en effet un score de 1-0 en faveur du PSG grâce au but tardif de Kosovare Asllani (44eme minute).

Au retour des vestiaires, Paris se montre plus conquérant et Caroline Seger marque à son tour (53eme), suivie de Lindsay Horan dix minutes plus tard. Fatmire Alushi y va elle aussi de son but à la 73eme minute pour porter le score à 4-0. Asllani et Seger s'offrent toutes deux un doublé, respectivement aux 75eme et 90eme minutes, pour une victoire finale du PSG 6 buts à 0. Paris enchaîne les victoires aussi bien en D1 qu'en Ligue des Champions et reste au contact de son plus grand rival, l'Olympique Lyonnais.

Le résumé du match en vidéo :

Montpellier ne fait qu'une bouchée d'Arras

Arras n'aura pas pu tenir longtemps face à l'armada montpelliéraine. En effet, dès la 7eme minute, Claire Lavogez ouvre le score sur pénalty. Lindsay Thomas porte le score à 2-0 puis 3-0 pour le MHSC grâce à un doublé en première période (21eme, 38eme).

En seconde période, Tonazzi transforme elle aussi un pénalty (60eme). Gauvin y va de son but pour le 5-0 avant que Lavogez s'offre un doublé à la 79eme minute. Montpellier continue sa route et pointe à la quatrième place du championnat, à deux points de Juvisy.

Voir le résumé complet de la rencontre sur Vavel France

Guingamp et Metz partagent les points

Le match s'est terminé sur un score nul à Saint-Brieuc entre Guingamp et Metz. Un match qui a connu de nombreux rebondissements. En effet, c'est tout d'abord Guingamp qui ouvre le score par l'intermédiaire de Lalia Dali-Storti sur pénalty (25eme minute). Metz qui surfe sur une vague positive après deux succès consécutifs ne lâche rien et revient au score à la 40eme minute grâce à Elodie Martins. Le score est donc d'un but partout à la mi-temps. Metz continue sur sa lancée et va même prendre l'avantage suite à un but d'Adeline Janela (70eme) mais Guingamp, qui réalise un très bon début de championnat parvient à égaliser en fin de rencontre grâce à Griedge Mbock Bathy Nka (84eme minute). Guingamp et Metz se partagent donc les points après ce match nul 2-2. L'EAG reste à hauteur de Montpellier et Metz est actuellement 8eme du championnat.

Issy tient sa première victoire de la saison

Début de saison compliqué d'un côté comme de l'autre, Saint-Etienne et Issy se retrouvaient ce dimanche. Une rencontre serrée et tendue qui s'est finalement conclue par la victoire des Chouettes à l'extérieur. C'est Keira Bendiaf qui ouvre le score pour la formation parisienne (13eme) tandis que Saint-Etienne avait trouvé le poteau sur une tentative de Palacin en début de rencontre. Le score est donc en faveur d'Issy à la mi-temps. En seconde période, les Chouettes poussent et Crystal Mangaya porte le score à 2-0 suite à une erreur de Marion Mancion (66eme). Le but de Léonie Fleury quatre minute plus tard n'y change rien et Issy décroche les quatre points de cette victoire 2 buts à 1. Un résultat qui fait redescendre l'ASSE à la 11eme place, juste derrière Issy.

C’était un match âpre avec beaucoup d’intensité des deux côtés Nicolas Gonfalone (FF Issy)

Lyon n'a laissé aucune chance à Soyaux

C'est le grand succès de la journée. Lyon a dominé Soyaux 9 buts à 0, après avoir battu Brescia sur ce même score dans la semaine. Lotta Schelin ouvre le compteur lyonnais dès la 6eme minute. La Suissesse Lara Dickenmann s'offre un doublé tout comme Eugénie Le Sommer, tandis que la Norvégienne Ada Hegerberg a elle inscrit 4 buts personnels. Hegerberg est le symbole d'un OL fort et puissant et elle devient ainsi la meilleure buteuse du championnat avec 12 réalisations.

Voir le résumé complet de la rencontre sur Vavel France

Le classement général Club Points Différence de buts 1- Olympique Lyonnais 28 +44 2- Paris Saint-Germain 28 +26 3- FCF Juvisy 22 +7 4- Montpellier HSC 20 +10 5- EA Guingamp 20 +3 6- ASJ Soyaux 15 -11 7- Albi SPTT 14 -12 8- FC Metz-Algrange 14 -22 9- Rodez AF 12 -2 10- FF Issy 11 -13 11- AS Saint-Etienne 10 -11 12- Arras 8 -19

Quelques chiffres

0 : Comme le nombre de but encaissé par le PSG, seule équipe qui n'a toujours pas encaissé de buts en sept matchs de D1.

9 : Comme le nombre de points d'Arras, actuelle lanterne rouge du championnat. C'est aussi le score le plus large de cette journée de championnat.

12 : Comme le nombre de buts inscrits par la néo-lyonnaise Ada Hegerberg en septs journées de championnat soit un total de 1,7 buts/match.

44 : Comme la différence de buts de Lyon, 45 buts marqués pour 1 encaissé face à Juvisy

Cette semaine c'est la trêve internationale du côté du football féminin. La rencontre choc entre la France et l'Allemagne qui aura lieu samedi sera à suivre sur Vavel France. Présentation de la rencontre, direct du match et compte-rendu, le football féminin en intégralité sur Vavel France.