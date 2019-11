ASSE - SRFC : Finale de loosers

2 jours. 2 jours seulement nous séparent de l’un des plus gros événements français de l’année. Que dis-je. De l’un des plus gros événements mondiaux de l’année. Oui, je parle bien de la finale de la Coupe de la ligue Saint-Etienne – Rennes, que cela vous plaise ou non. Un choc merveilleux entre nos meilleurs loosers, les Verts d’un côté, qui n’ont plus rien gagné depuis 32 ans, et Rennes, qui n’a pas touché l’ombre d’un trophée depuis 42 années. 42, tiens, le numéro du département de la Loire. Quel est l’intérêt de regarder un tel match ? Réponse ci-dessous.

Vous n’avez pas eu de place

Non mais allo quoi ! T’es supporter stéphanois et t’as pas eu ta place ? C’est comme si j’te dis qu’tu t’appelles Aubameyang et que t’as pas une coiffure grotesque. Bon, entre nous, je vous rassure, vous n’êtes pas un cas isolé. Mais bravo, je vous félicite, vous faites partie des 82% de supporters qui se sont retrouvés SPF, sans places fixes, jeudi 28 mars à 10h03. Ben oui, trois minutes pour vendre des milliers de places, c’est ça l’engouement populaire. Vous pouvez être heureux, car pour une fois, la rencontre sera bien diffusée sur France Télévision ! Profitez-en, BeInSport & Canal+ ne devraient pas tarder à surgir. L’avantage c’est qu’on est certain qu’il y aura 300.000 personnes devant leurs écrans de télé. N’empêche, s’il y a quelqu’un à féliciter, c’est bien Rocheteau, qui a versé une larme à la fin du match contre Lille. Il avait compris avant tout le monde qu’il ne parviendrait pas à obtenir une place...

Vous avez besoin de réconfort

Vous êtes supporters de Brest ? Lyon ? Troyes ? Nancy ? Marseille ? Arrêtez de douter, foncez ! Allumez votre écran, regardez la rencontre, rigolez bien devant le niveau pitoyable de cette finale. Vous la vouliez cette purge, vous l’aurez ! Et au final, vous vous direz que votre équipe n’a absolument rien à envier à ces deux-là. Ben ouais, vous méritiez d’aller en finale, on le sait bien.

Brandao va « touchey » cette fois

Un nom suffit à résumer cette finale : Brandao. La Brandade est définitivement une énigme. Décrié à Marseille, le brésilien le plus technique de l’histoire s’avère être un redoutable attaquant chez les Verts, faisant frémir de trouille les Van Persie, Cavani, Suarez et consorts. Plus de doute messieurs, la finale, elle est pour lui. Invaincu dans cette compétition depuis son arrivée en Ligue 1 il y a quatre ans, et il n’a toujours pas connu la défaite avec l’AS Saint-Etienne lorsqu’il est titulaire. Un talisman vous dites ? Si vous n’êtes toujours pas convaincu, voir Brandao vous permettra au moins de passer un bon moment. Souvenez-vous…

L’ambiance fantastique

Vous le savez pourtant, ce n’est plus un secret pour personne. Le peuple vert aurait pu remplir trois fois le Maracana. La rencontre se disputera à guichets fermés, dans une des plus belles ambiances de l’histoire du Stade de France. Vous savez, le genre d’ambiance qui fait dire à Ibrahimovic : « It’s a joke. » La Grecque d’avant-match, ce truc où vous voyez 10.000 petits pois s’enfiler les uns derrière les autres, se retourner, se prendre par les épaules et sautez en scandant : « Stéphanois stéphanois hey hey » sera en puissance 1000 au Stade de France. Et ça, ça vaut tous les films, même coquins, du monde. Un ami, qui vient du futur, m’a annoncé que Barton, le 20 avril à 21h04, aurait déclaré sur Twitter : « Saint-Etienne fans are ridicule. He don’t regarde the party. Stop singing sale poor people. » M’ouais, légère baisse de régime quand même.

Voir Monsieur Thiriez remettre la Coupe

Comment passer à côté de ce moment tragique ? Vous les entendez résonner à chaque match, les fameuses insultes « La ligue, la ligue.. ». Quelle ironie du sort de voir les Verts arriver en finale de la Coupe de la LIGUE. Oui, moi aussi j’ai hâte de voir la tête au président de la LFP lorsqu’il remettra la Coupe entre les mains de Loic Perrin. Exceptionnel.

Savoir si l’ASSE va terminer troisième

Comme chaque année, une coupe nationale se révèle être un formidable carburant pour la fin de saison. Si Saint-Etienne parvenait à effacer Rennes, soulever la Coupe, rien ne semblerait en mesure de les arrêter pour les 6 matchs restants en championnat. Ce match n’est peut-être pas si anecdotique que ça pour les principaux concurrents du club mené par Galtier. Lyon & Marseille surveillent derrière eux, et devront assurément espérer une déroute stéphanoise.

Je pense que c’est suffisant. Vous en rêvez désormais n’est-ce pas ? En 2004, lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, les supporters stéphanois avaient réalisé un merveilleux tifo avec un cœur qui bat et une banderole : « Faites le vibrer jusqu’à Paris. » Quelques années plus tard, le Stade Rennais affiche sur son site « Venez vibrer avec nous » à côté d’un canard vibrant pour la journée de la femme. Peu importe, l’essentiel à retenir est que le destin de ces deux équipes est lié, et que, comme nous, vous allez vibrer.