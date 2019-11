Saint-Etienne - Bordeaux terminé

Terminé. Au terme d'un match médiocre dans un stade complètement muet, les deux équipes se neutralisent grâce à un très bon Carrasso. Saint-Etienne n'en profite pas et dit peut-être au revoir à ses espoirs de Ligue des champions. Bordeaux a tenu.

90+3' Faute sifflée en faveur des bordelais. Ce match semble plié.

90+1' Sur une nouvelle longue ouverture, Aubameyang sert Brandao en première intention. Poundje détourne en corner. Sur ce même corner, Zouma coupe la balle de la tête, mais Carrasso s'interpose une nouvelle fois.

90' 4 minutes de temps additionnel minimum. Que ce match est long...

86' Bien servi en pivot par Bodmer, Lemoine s'avance et tente une frappe enroulée trop impuissante pour tromper Carrasso.

84' Mollo botte un coup-franc que Zouma reprend de la tête. Sané, sur la trajectoire, détourne et dégage.

82' Saivet, invisible comme toute l'attaque bordelaise, cède sa place à Sagbo.

78' AUBAMEYANG ! Quelle occasion stéphanoise ! Servi à la perfection par Mollo, Aubameyang ne lève pas les yeux où Brandao était seul, et tente sa chance dans un angle fermé. La balle termine dans le petit filet.

74' Romain Hamouma, qui montre encore une fois son irrégularité, est remplacé par Mollo, actuel meilleur passeur du championnat.

73' Sur un cafouillage, Faubert, aux 20 mètres, tente sa chance d'une frappe puissante et tendue qui s'envole au-dessus des buts de Ruffier.

71' Le staff technique s'en prend aux supporters stéphanois à juste titre. C'est tout de même extraordinaire de faire grève dans un match pour une potentielle place en Ligue des champions...

70' Il reste seulement 20 minutes à jouer, et Saint-Etienne n'a toujours pas trouvé la faille..

67' Henrique s'en sort bien ! Ce carton jaune aurait dû être rouge pour un tacle les deux pieds décollés sur Aubameyang. Par chance, le Gabonais a évité le tacle de justesse.

66' Rolan, qui s'est heurté à Zouma & Bayal, cède sa place à Ben Khalfallah.

65' Saivet seul côté droit repique dans l'axe et tente sa chance de loin. C'est loin du but de Ruffier.

63' Cohade, peu en vue ce soir, cède sa place à Bodmer.

62' C'est le feu dans la surface bordelaise qui tient bon ! Nouvelle incursion stéphanoise suite à un centre d'Aubameyang vers Brandao. Poundje sort de justesse devant Guilavogui.

57' Superbe mouvement stéphanois ! Hamouma décale Clerc côté droit, qui remet instantanément en retrait à Cohade qui centre au second poteau pour Brandao dont la tête est trop molle pour inquiéter Carrasso.

54' Hamouma, parfaitement lancé côté droit par Sall, accélère et centre pour Aubameyang. Poundje arrive en retard et le tacle par derrière. La cheville a tourné. Ce serait une nouvelle blessure pour les Verts, qui sont déjà assez ammoindri..

53' Aubameyang ! Sur une longue touche de Ghoulam dans la surface, Aubameyang reprend instantanément de volée. Mais sa frappe, à ras de terre, passe à côté du but de Carrasso. Saint-Etienne est imprécis.

51' GUILAVOGUI ! Quel arrêt de Carrasso ! Le milieu stéphanois récupère un ballon et pénètre dans l'axe avant d'allumer une superbe frappe que Carrasso détourne superbement en corner !

50' Minute Statistique : Le premier quart d'heure de la seconde période est le plus prolifique pour les bordelais avec 6 buts inscrits !

47' Les supporters donnent de la voix pour insulter la Ligue. On aimerait de vrais chants maintenant, car ce match est vraiment triste dans tous les domaines...

45' La seconde mi-temps démarre.

François Clerc, défenseur stéphanois : "Ouais c'est compliqué d'entrer dans une telle partie. On aimerait que les supporters nous encouragent plus. De toute façon, si on continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas par rentrer."

Mi-temps. Une première période très triste entre deux équipes qui ont montré très peu de choses. Le silence de cathédrale semble déstabiliser les stéphanois, qui ont été plus dangereux que les Girondins. Ce résultat n'arrange pas du tout les stéphanois.

45' Une minute de temps additionnel.

44' Grosse frayeur sur le but de Ruffier ! Sur un corner parfaitement frappé, la tête décroisée d'un bordelais file à gauche du but stéphanois. Saint-Etienne doit se méfier et ne pas se laisser endormir.

40' Aubameyang s'échappe dans la profondeur mais est repris de vitesse par Sané. Quelle vitesse !

38' Ludovic Obraniak, blessé tout à l'heure, cède sa place à Plasil.

37' Saivet ! Première grosse occasion bordelaise ! Sur une attaque menée dans l'axe, Saivet est étrangement seul dans la surface mais est repris dans les pieds par Ruffier.

35' Hamouma ! Cette fois, Hamouma est à la finition ! Bien servi dans la profondeur, l'ailier stéphanois arme une bonne frappe que Carrasso détourne du pied en corner. Sur le corner, la défense bordelaise dégage la balle sur la transversale de Carrasso ! Saint-Etienne pousse !

32' Aubameyang ! Nouveau bon mouvement stéphanois. Hamouma sert Aubameyang dans la surface qui croise légèrement trop sa frappe. Carrasso a eu chaud !

28' Grosse faute de Traoré sur Clerc qui avait trouvé une faille dans la défense. Monsieur Rainville ne donne pas le premier carton du match, à tort.

26' Hamouma récupère un ballon suite à une passe approximative de la défense bordelaise. Mais l'ancien caennais se précipite trop et manque sa passe pour Brandao.

23' Aubameyang ! Première occasion franche du match ! Parfaitement servi dans la profondeur, Aubameyang part seul au but mais manque son contrôle qui permet à Carrasso d'intervenir.

22' Obraniak reste au sol après une douleur à la cheville suite à une mauvaise chute après son duel aérien avec Zouma. Coup dur pour les bordelais ?

20' Sur une incursion de Rolan côté droit, son centre arrive directement dans les bras de Ruffier. Le match peine à s'emballer...

19' Superbe appel d'Aubameyang côté droit qui reçoit un ballon parfait d'Hamouma dans la profondeur. Poundje revient de justesse pour repousser en corner.

17' Aubameyang bénéficie d'un bon ballon à l'entrée de la surface. Après s'être retourné et acceleré, il est repris de justesse par Sané.

15' Le match est parti sur un faux-rythme. Les joueurs semblent destabilisés par cette ambiance étrange. Les centres se multiplient à destination de Brandao, mais la défense bordelaise tient bon.

10'. Saint-Etienne semble prendre le dessus, de manière logique. Bordeaux joue comme d'habitude, avec un schéma très défensif, et va procéder en contre. Il faudrait un but pour débloquer la rencontre.

8'. Cohade côté droit adresse un très bon ballon en direction de Brandao qui prend le dessus sur la défense bordelaise. Sa tête n'est pas cadrée et n'inquiète pas le portier girondin.

5'. Après la grève menée par le Kop Nord, les bordelais montrent eux aussi leur soutien avec une banderole "Liberté pour les Ultras". Une telle affiche, généralement une fête pour les supporters, se révèlent être décevante, comme prévue...

4'. Sur un caviar de Sall donné dans le dos de la défense, Cohade manque son contrôle alors qu'il pouvait filer seul face à Carrasso.

2'. Premier bon coup-franc obtenu par Cohade. Saint-Etienne peut alerter la défense bordelaise pour la première fois de la partie... Mais le coup-franc est trop long et passe au-dessus du cadre.

1'. Les girondins donnent le coup d'envoi de la rencontre dans un silence de cathédrale.

20.27. Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse. Ruffier & Carrasso se tiennent par les épaules et ont le sourire. Ce match était censé être une grande fête.

20.26. Guilavogui, qui prend le brassard comme face à Lyon, affirme : "Tous les matchs jusqu'à la fin de la saison seront importants. Depuis la Coupe de la ligue, on est dans le vrai. on doit rééditer ce qu'on a fait. Le vrai capitaine est Loic, et on espère qu'il reviendra vite."

20.20. Minute statistique ! L'AS Saint-Etienne a joué à 9 reprises un vendredi cette saison. Record en Ligue 1.

20.18. Les joueurs de Bordeaux quittent la pelouse et retournent dans leur vestiaire. Le coup d'envoi sera donné d'ici 12 minutes.

20.15. Triaud, président du FCGB, estime que "dans un match de prestige contre Saint-Etienne, ce serait étonnant que les joueurs n'aient pas envie de gagner ici. Ce serait une erreur de ne pas essayer de créer une spirale positive avant la demi-finale de Coupe de France. Cette Coupe serait la différence entre une saison très médiocre et une saison réussie."

20.10. Si Carrasso n'est pas à son meilleur niveau cette saison, il n'empêche que la rencontre de ce soir opposera deux grands gardiens français. Ruffier, lui, n'a pris qu'un seul but en Coupe de la ligue (en 1/16e contre Lorient) et a gardé sa cage inviolée contre Sochaux, Paris, Lille & Rennes. Carrasso devra lui aussi prouver sa valeur pour emmener Bordeaux en finale de la Coupe de France.

20.05. Saint-Etienne est la seule équipe invaincue en championnat en 2013 avec le Bayern Munich. La bonne dynamique stéphanoise n'est plus à prouver. Les Girondins peuvent-ils surprendre tout le monde ?

20.00. Les Girondins ont un match très important mardi qui pourrait décider de la réussite ou non de la saison bordelaise. Bordeaux devrait donc se préserver ce soir, et aura déjà la tête à la demi-finale de Coupe de France contre Troyes.

19.58. Les Green Angels se sont transformés en hommes invisibles, pour le plus grand désarroi des supporters bordelais et stéphanois.

19.50. Ruffier entre sur la pelouse sans aucune clameur dans les tribunes. L'ambiance risque d'être morose ce soir. Un peu plus tôt, les Verts étaient en reconnaissance de la pelouse.

19.45. Aubameyang est le 5e joueur le plus influent pour son équipe des 5 grands championnats. Il est en effet impliqué dans 50% des buts stéphanois. Mollo, quant à lui, est l'actuel meilleur passeur de la Ligue 1.

19.40. Mollo, probablement fatigué de la semaine dernière, débutera ce match sur le banc. Francis Gillot, quant à lui, a dû composer avec de nombreuses absences mais ne déroge pas à son schéma habituel extrêmement défensif.

19.35. Dans la foulée, Bordeaux a dévoilé son 11 de départ : Carrasso - Poundje, Faubert, Henrique, Sane, Mariano - Biyogo-Poko, Obraniak, Traoré, Saivet - Rolan.

19.33. La composition de l'équipe de Saint-Etienne est disponible : Ruffier - Clerc, Zouma, Sall, Ghoulam - Guilavogui, Cohade, Lemoine - Hamouma, Aubameyang, Brandao.

19.30. Bonsoir et Bienvenue sur le site de VAVEL France pour suivre en direct la rencontre opposant l'AS Saint-Etienne au FC Girondins de Bordeaux.