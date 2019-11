Le multiplex Ligue 1 en (terminé)

23h00 : Ce multiplex est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans quelques minutes, les comptes-rendus des différents matchs de la soirée.

22h59 : Bilan de la soirée : Nancy en Ligue 2 !

22h56 : La cérémonie de fête du titre du PSG va commencer.

Et l'etg officiellement en ligue 1 l'année prochaine !! Sauf si troye gagne 11-0 lol ... #etg #ligue1 — mmajestik (@mmajestik) 18 mai 2013

22h54 : On a oublié de signaler l'exclusion de Pedretti dans le match Montpellier-Lille.

22h53 : La sortie émouvante de David Beckham :





22h52 : Et c'est fini à Auguste-Delaune ! Reims reste en Ligue 1 ! Reims 1-0 Lorient

22h50 : Et c'est fini à Montpellier, Rennes et Saint-Etienne ! Montpellier 1-0 Lille / Rennes 1-1 Ajaccio / Saint-Etienne 2-0 Marseille

22h49 : Et la fin du match à Evian, Paris et Nancy ! Nancy en Ligue 2 ! Evian 2-0 Valenciennes / Paris 3-1 Brest / Nancy 1-2 Bastia

22h48 : Et la fin du match à Sochaux et à Troyes ! Sochaux 1-2 Toulouse / Troyes 1-0 Bordeaux

22h48 : Le coup franc de Zlatan Ibrahimovic :

22h43 : La tête de Diabaté qui passe à quelques millimètres du poteau de Troyes. Si le ballon était cadré, Troyes accompagnait Nancy en Ligue 2. Peut-être un signe du destin et d'un maintien qui paraissait impossible il y a encore quelques minutes.

22h41 : Action de Mathieu Valbuena qui trouve le poteau à Geoffrey Guichard. Saint-Etienne mène toujours 2-0.

Beckham qui pleure à sa sortie !!! Tu restera quand même une légende #ligue1 #laclassealetatpure — Slimane (@CyrilGineste) 18 mai 2013

22h40 : Nous approchons de la fin de ce multiplex, l'intensité des matchs s'accélère !

Canal qui rate le but de Brest parce qu'ils étaient occupés à filmer Beckham... #Ligue1 — YohannB (@YoB79) 18 mai 2013

22h38 : Sortie de David Beckham ému et en pleurs. Le Parc et le banc du PSG est debout. Ses coéquipiers l'applaudissent. C'est peut-être le dernier match tout court du Spice Boy. Il applaudit le Parc des Princes. Carlo Ancellotti l'avait promu capitaine pour l'occasion.

22h35 : But pour Brest qui sauve l'honneur par Benschopp. Le score n'est plus que de 3-1.

22h34 : Le classement des 6 premiers en attendant le match Nice-Lyon de demain :

1er Paris-SG 80 points

2ème Marseille 70 points

3ème Lyon 63 points

4ème Saint-Etienne 62 points

5ème Lille 61 points

6ème Nice 60 points

Avec Sopalin comme sponsor, les nancéiens auront de quoi sécher leurs larmes... #Ligue1 #multiplex #ASNLSCB — AK-47 ♥ (@hjrmarocco) 18 mai 2013

22h31 : Carton rouge pour Etienne Capoue après un second carton jaune. Toulouse mène toujours 2-1 mais Sochaux va être aidé par cette exclusion.

22h29 : Les CRS sont arrivés au Parc des Princes pour éviter un envahissement de terrain au coup de sifflet final. Les festivités devraient durer 45 minutes.

22h28 : Avec cette victoire de Saint-Etienne, le match Lyon-Nice de demain sera crucial pour la Ligue des Champions.

Dur pour l'ASNL ! #ligue1 #multiplex — Un Fifrelin (@Maxence_Lemaire) 18 mai 2013

22h27 : Et le deuxième but pour Bastia ! Anthony Modeste renvoie Nancy en Ligue 2 ! Nancy 1-2 Bastia

22h24 : Seul un match n'a pas vu de but, Montpellier-Lille.

22h23 : Voici le classement des 6 derniers :

15ème Evian TG 40 points

16ème AC Ajaccio 40 points

17ème Sochaux 40 points

18ème Troyes 37 points

19ème Nancy 36 points

20ème Brest 29 poitns

22h18 : Carton rouge pour le bordelais Julien Faubert pour une faute sur Bahebeck. Bordeaux terminera à dix et Troyes mène toujours 1-0.

22h17 : Le rappel des scores : Sochaux 1-2 Toulouse / Reims 1-0 Lorient / Evian TG 2-0 Valenciennes / Rennes 1-1 Ajaccio / Nancy 1-1 Bastia / Montpellier 0-0 Lille / Troyes 1-0 Bordeaux / Saint-Etienne 2-0 Marseille / Paris-Saint-Germain 3-0 Brest

22h16 : Et le but Nancéen ! Sébastien Puygrenier marque le but de l'égalisation ! Nancy est toujours provisoirement en Ligue 2 mais une victoire permettrait de revenir à 2 points de Sochaux, 17ème.

22h15 : Avec cette victoire, l'AS Saint-Etienne stoppe la série de 10 matchs sans défaite de l'OM.

Troyes vont le faire j'y crois #Ligue1 — Ben'S (@BenoitPrisot) 18 mai 2013

22h11 : Les supporters nancéens avaient déployés une banderole avec écrit "maintien". Ils viennent de la retirer. C'est symbolique.

Le goal average de #OM à la fin de la saison sera sûrement l'un des plus faibles d'un 2ème de #ligue1 depuis longtemps !#ASSEOM #teamOM — David Molard (@david_mol69) 18 mai 2013

22h10 : Et le but de Fabien Camus pour Troyes ! Troyes mène 1-0 et n'est plus provisoirement en Ligue 2 !

22h09 : Seulement 1 but a été inscrit depuis le retour des vestiaires. C'est peu.

22h07 : Ancelotti a fait rentrer Areola. Du coup, ce dernier touchera la prime de champion de 400 000€ pour avoir joué 45 minutes. Rentable.

22h06 : 14 buts ont pour l'instant étés inscrits en 9 minutes

Perde Nancy et Troyes et récupérer Monaco et Nantes la ligue 1 est gagnante — Lisandro_love (@Lisandro_love) 18 mai 2013

22h05 : Areola remplace Sirigu dans les buts de Paris. Du coup, les 3 gardiens parisiens ont joués en Ligue 1. Et Sirigu est sorti ovationné.

22h03 : Rappelons les futurs promus de Ligue 2 : Monaco, Nantes et Guingamp.

22h03 : Et l'ouverture du score pour Bastia qui enterre un peu plus Nancy en Ligue 2 ! Ce but ressemble à un hold up !

22h02 : Sochaux, Ajaccio et Evian TG resteraient en Ligue 1 si les scores en restaient là.

22h01 : Les matchs redémarrent peu à peu.

22h00 : Avec cette victoire qui se profile, l'AS Saint-Etienne reviendrai à 1 point de l'OL et de la 3ème place.

21h58 : Une bagarre a opposée cette après-midi un bus de l'OM et un de l'OL. Une dizaine de blessés sont à déplorer.

Je crois que je vais mettre l'alerte but de canal+ en sonnerie sms. #MULTIPLEX #ligue1 — Alex Thomas (@AlexRose435) 18 mai 2013

21h57 : Retrouvez Vavel sur Facebook : https://www.facebook.com/VAVELfrance

21h55 : A la mi-temps sur toutes les rencontres, voici le récapitulatif des scores. Sochaux 1-2 Toulouse / Reims 1-0 Lorient / Evian TG 2-0 Valenciennes / Rennes 1-1 Ajaccio / Nancy 0-0 Bastia / Montpellier 0-0 Lille / Troyes 0-0 Bordeaux / Saint-Etienne 2-0 Marseille / Paris-Saint-Germain 3-0 Brest

21h51 : Et mi-temps à Reims et à Paris.

J'ai le Maillot away de l' @om_officielj'étais déçu & triste... J'ai vu celui du @psg_inside : J'ai relativisé. #Ligue1 #PSG #OM — Guillaume DF (@GuiDfo) 18 mai 2013

21h47 : Mi-temps à Montpellier et à Rennes. Tout comme à Evian.

21h47 : Erding égalise pour Rennes ! Rennes 1-1 Ajaccio

21h46 : Mi-temps à Bonal. Toulouse mène 2-1.

21h45 : C'est aussi la mi-temps à Geoffrey-Guichard, Saint-Etienne mène 2-0.

21h44 : C'est la mi-temps à Trotes ! Le score est nul et vierge.

21h43 : Seuls 3 matchs ont le score nul et vierge. Il s'agit de Nancy-Bastia, Montpellier-Lille et Troyes-Bordeaux.

Le nouveau maillot du #PSG pour la saison prochaine de #Ligue1 en exclu sur @itele twitter.com/itele/status/3… — itele (@itele) 18 mai 2013

21h42 : Brandao marque face à ses anciens partenaires et permet à Saint-Etienne de mener 2-0 !

21h41 : Et le but à Sochaux de Giovanni Sio ! Sochaux sauve l'honneur et revient dans le match ! 2-1 pour Toulouse.

21h39 : Si Zlatan Ibrahimovic marque une 3ème fois ce soir, il passera la barre mythique des 30 buts. Impressionnant.

21h38 : Cette soirée est passionnante à suivre. Elle sera décisive, peut-être la plus importante de toute cette saison. Si les scores en restent là, nous connaîtrons les relégués et les européens après le match Nice-Lyon de demain.

21h36 : Coup-franc à 23 mètres pour le Paris-Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic le tire et le marque ! Il inscrit un doublé et le match se transforme en chemin de croix pour Brest. Paris 3-0 Brest

21h35 : Troyes qui aura essayé de produire du beau jeu toute la saison finira sûrement en Ligue 2. Terrible.

#foot Sentiments partagés entre #PSG euphorique et qui fait la fête et #Brest qui subit et sais déjà qu'il descend en #L2 #Ligue1 #PSGSB29 — Fulbert(@FulbertS) 18 mai 2013

21h34 : Et le but pour Reims sur penalty ! Avec ce résultat, Troyes et Nancy sont provisoirement en Ligue 2.

21h32 : Penalty à Reims !

21h31 : Et le but à Paris ! Blaise Matuidi double le score pour le PSG ! Paris 2-0 Brest

Le football en #Ligue1 c est bien a regarder que pendant la 1 ere et dernière journée #Multiplex — Andreï 4000(@Oclyrical) 18 mai 2013

21h24 : La lutte au maintien est toujours aussi serré. Alors que Brest déjà relégué est mené, aucune équipe ne mène. A part Evian TG, qui réalise la grosse opération en menant 2-0 face à Valenciennes. Avec cette victoire, Evain remonte à la 15ème place provisoire du classement.

21h24 : Et l'ouverture du score à Saint-Etienne ! Brandao dévie le ballon pour Loïc Perrin et voilà les verts qui mènent 1-0 !

21h22 : Beau geste des parisines à l'échauffement avec des maillots où il était inscrit : "Nick, ce titre est aussi pour toi".

21h20 : Et le deuxième but Toulousain de Rabiot. En début de semaine, Joey Barton avait déclaré dans un célèbre quotidien bien aimer ce joueur et se demander pourquoi Paris l'avait prêté. En attendant, Toulouse mène 2-0.

21h19 : Retrouvez Vavel sur Twitter @Vavel_France.

21h18 : De nombreuses équipes, à l'image de l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain étrennent leur nouveau maillot.

21h15 : Après un quart d'heure de jeu, rappel des scores. Sochaux 0-1 Toulouse / Reims 0-0 Lorient / Evian 2-0 Valenciennes / Rennes 0-1 Ajaccio / Nancy 0-0 Bastia / Montpellier 0-0 Lille / Troyes 0-0 Bordeaux / Saint-Etienne 0-0 Marseille / Paris 1-0 Brest

21h14 : A noter que tous les dirigeants importants de Peugeot, sont en tribune à Bonal.

21h13 : Les buts s'enchaînent dans cette soirée folle ! Toulouse ouvre le score à Sochaux dans un match sans engeux pour les violets.

21h11 : Et un nouveau but à Annecy ! Et il est encore pour Evian ! Sur un centre de Khlifa, Ehret reprend de la tête et permet aux haut-savoyards de mener 2-0.

21h10 : Si tous les scores en restaient là, Reims serait 17ème à égalité de points avec autant de points que Nancy 18ème. Le promu devra donc absolument

21h09 : Le record de but dans un multiplex est de 43 buts en 2008.

21h05 : Ouverture du score également à Paris et c'est Zlatan Ibrahimovic qui est le buteur !

21h05 : Ouverture du score à Rennes ! Et elle est pour Ajaccio ! Fousseiyni Diawara, défenseur d'Ajaccio emmène son équipe avec ce résultat vers le maintien !

21h03 : PSG-Brest est le match des extrêmes. Le PSG est assuré d'être champion de France, Brest assuré d'être en Ligue 2 l'année prochaine.

21h02 : Premier but de la soirée ! Il est marqué à Annecy ! Saber Khlifa, après son but exceptionnel de 64 mètres la semaine dernière permet à Evian de s'approcher de plus en plus du maintien !

21h00 : Les coups d'envoi sont donnés !

Avant-matchs : Les équipes sont maintenant sur les pelouses. Les coups d'envoi sont imminents.

Avant-matchs : Également au programme : Evian TG-Valenciennes, Rennes-AC Ajaccio, Nancy-Bastia, Montpellier-Lille et Troyes-Bordeaux.

Avant-matchs : Également au programme ce soir, Reims qui reçoit Lorient. On se rappelle que la semaine dernière, Lorient avait mis fin à l'invincibilité de Saint-Étienne en s'imposant 3-1.

Avant-matchs : Le Paris Saint-Germain reçoit Brest au Parc des Princes. C'est l'avant dernier match de David Beckham. Plus tôt dans la semaine, il a annoncé la fin de sa carrière.

Avant-matchs : Le match entre Lyon et Nice a été reporté à demain 15h. La décision a été prise cette aprés-midi. La pelouse du Stade du Ray est détrempée.

Avant-matchs : Sochaux qui a remporté ses 4 derniers matchs rencontre Toulouse. Aucunes des 15 dernières confrontations entre ces deux équipes ne s'est terminée par un match nul. L'avant-match ici.

Avant-matchs : Saint-Etienne n'a gagné aucune de ses 6 dernières confrontations face à l'Olympique de Marseille. L'avant-match ici.

Avant-matchs : Bonjour à tous et bienvuenue sur ce multiplex Ligue 1. Jusqu'au coup de sifflet final de chaque match, vivez chaque moment fort des 9 matchs au programme ce soir.