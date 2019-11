Les canaris reprennent leur envol

17 mai 2013, 22H15. Le FC Nantes vient de remonter en Ligue 1, après une victoire 1-0 contre Sedan, un but contre son camp de Florentin Pogba. La pelouse de la Beaujoire est envahie par des milliers de supporters, les fans des canaris qui dérogent à la règle faite il y a encore 10 minutes par le speaker du stade : "amis supporters, n'allez pas sur la pelouse." Hormis la pelouse, rien ne sera détruit. Les Nantais explosent et manifestent leur joie dans la bonne humeur, très loin des accidents du Trocadéro lors de la remise du titre au PSG. Après 4 ans en Ligue 2, le football club de Nantes retrouve enfin la première division, c'était une anomalie de voir un club mythique du foot Français être en seconde division.

Un début de juin très mouvementé

Après la fête, vient l'heure du coup de bambou, le 3 juin 2013, les canaris sont interdit de recrutement pendant 1 an par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) suite à l'affaire Bangoura. En effet on reproche aux dirigeants Nantais d'avoir incité l'attaquant Guinée de rompre abusivement son contrat avec le club Emirati d'Al Nasr dans une période protégée. Les faits remontaient en janvier 2012. Suite à cette décision, le FC Nantes décide de faire appel de la décision. Le 14 juin 2013, soit 11 jours après l'interdiction, le tribunal fédéral Suisse décide de rendre l'appel "suspensif" et sera octroyé à titre super provisionnel. Les jaunes et verts ont jusqu'au 28 juin pour recruter voir plus si le tribunal ne revient pas sur sa décision. Le 3 juillet 2013, par le biais d'un communiqué sur le site officiel, le club annonce qu'il peut recruter jusqu'à la fin du mercato.

Ne pas refaire les erreurs du passé

La famille Kita l'avait annoncé, en cas de montée en Ligue 1, ils ne referaient plus les erreurs de 2008. Terminé les achats "stars", à l'époque les canaris avaient recrutés des joueurs comme Ivan Klasnic, Michael Gravgaard ou encore Douglao. Cette époque n'existe plus, les dirigeants souhaitent s'appuyer sur le groupe qui vient de remonter. Un effectif à fort accent "Ligue 2", une autre décision a été prise, suite aux excellents résultats du centre de formation, 8 jeunes sont intégrés au groupe professionnel, dans l'optique de pourquoi pas jouer en L1. La tâche s'annonce ardue pour le FCN, malgré l'arrivée du solide défenseur Vénézuélien Oswaldo Vizcarrondo (surnommé "El Patron), de Gabriel Cichero et Fernando Aristeguieta (transfert définitif suite aux options d'achat levées) les canaris ne possèdent pas un effectif capable de jouer les premiers rôles, l'objectif du club est clair : la 17ème place. Ne pas finir dans la charette une nouvelle fois comme lors de la saison 2008-2009. L'équipe type sera quasiment la même que l'an passé, l'avantage de cet effectif est qu'il se connaît depuis 1 an, aucun chamboulement en vue. Pour l'heure, seul Ahmed Madouni, Ismaël Keita et Yong-Jae Lee ont quitté le navire. Malgré quelques incertitudes encore sur le départ ou non de Filip Djordjevic, les canaris devraient rester au complet. Le FC Nantes devra se battre quoi qu'il arrive pour se maintenir, ses concurrents devraient être principalement : Evian TG, Reims, Ajaccio, Sochaux, Guingamp.

Les matchs importants de la saison

Match aller :

4ème journée : Stade de Reims-FC Nantes, 31 août 2013

5ème journée : FC Nantes-FC Sochaux, 14 septembre 2013

8ème journée : Stade Rennais-FC Nantes, 28 septembre 2013

9ème journée : FC Nantes-Evian Thonon, 5 octobre 2013

10ème journée : AC Ajaccio-FC Nantes, 12 octobre 2013

13ème journée : Girondins de Bordeaux-FC Nantes, 9 novembre 2013

15ème journée : EA Guingamp-FC Nantes, 30 novembre 2013

Match retour :

22ème journée : FC Nantes-Stade de Reims, samedi 25 janvier 2014

23ème journée : FC Sochaux-FC Nantes, 1er février 2014

26ème journée : FC Nantes-Stade Rennais, 22 février 2014

27ème journée : Evian Thonon-FC Nantes, 1er mars 2014

28ème journée : FC Nantes-AC Ajaccio, 8 mars 2014

31ème journée : FC Nantes-Girondins de Bordeaux, 29 mars 2014

33ème journée : FC Nantes-EA Guingamp, 12 avril 2014

Le onze de départ

Voici l'équipe qui devrait être de toute vraisemblance titulaire en Ligue 1. Dans les buts, Rémy Riou, le portier Nantais a été auteur d'une grosse saison en L2, notamment dans la 1ère partie de saison. Avec seulement 29 buts encaissés lors du dernier exercice, il sera certainement un des hommes clé. Place maintenant à la défense à 4, malgré tout il reste quelques zones d'ombre, 4 défenseurs ou 5? En effet la question se pose, la charnière centrale Cichero-Djilobodji a été une des meilleures en Ligue 2, l'arrivée d'Oswaldo Vizcarrondo coéquipier du Vénézuélien en sélection met le flou aux observateurs, remettre le même duo que l'an passé, ou mettre un nouveau duo? L'alternative serait la défense à 5, mais être autant défensif en Ligue 1 risque de se se payer à un moment. Sur les côté droit de la défense, Issa Cissokho, frère d'Aly Cissokho le joueur de Valence et le sur le côté gauche, le capitaine Olivier Veigneau. Il y a certaines incertitudes, notamment pour Cissokho qui va découvrir le haut niveau alors qu'il n'a qu'une saison complète en L2 à son actif, le latéral droit des canaris est très irrégulier dans la performance et plus porté vers l'avant que vers l'arrière. Quand au capitaine Olivier Veigneau, il est au club depuis 3 ans et a toujours été titulaire, 3 saisons consécutives pleines, malgré une fin de saison difficile physiquement, il devrait tenir la route en Ligue 1. Derrière les deux hommes, c'est la jeune garde nantaise, Chaker Alhadur et Léo Dubois, les deux joueurs formés au club. Au milieu du terrain, Le FCN dispose de plusieurs joueurs assez jeunes, tout d'abord Lucas Deaux, l'ancien Rémois est le fer de lance de ce milieu, véritable chien de garde, "le barjot" comme le surnomme son entraîneur est un pion essentiel du schéma de Michel Der Zakarian. A ses côtés, on retrouvera certainement Jordan Veretout, le jeune canari auteur d'une très bonne Coupe du Monde avec les - de 20 ans (champions du monde) sera la touche technique et devra être l'élément moteur entre la défense et l'attaque, les deux autres options se nomment Birama Touré et Abdoulaye Touré, le premier a surpris cette saison, lui qui encore 2 ans était en division régional supérieur à Beauvais. Doué techniquement et propre à la récupération, il a une grosse marge de progression. Le second était le capitaine des U19, finale du championnat de la catégorie contre Monaco, solide et très fort physiquement, il pourrait être plus qu'une alternative à l'avenir. Sur les ailes on retrouvera deux hommes rapides, à gauche Vincent Bessat. Certainement le meilleur canari avec Papy Djilobodji l'an passé, le Akhénaton du football pour ses coéquipiers est un élément indispensable aux canaris, puissant, provocateur et passeur, l'ancien joueur de Boulogne forme avec Olivier Veigneau une paire importante de l'effectif Nantais, à droite on retrouve Serge Gakpé (qui peut jouer aussi devant.) L'international Togolais a été très important lors de la dernière partie de saison, certainement le plus fort techniquement du groupe, il doit cependant être plus régulier, capable de réaliser le meilleur comme le pire. Juste derrière l'attaquant on pourrait retrouver deux hommes (qui peuvent aussi jouer sur les côtés), Adrien Trebel et Yohan Eudeline, sur le potentiel, c'est certainement le roux qui serait le plus adapter à être sur la pelouse. Mais malheureusement pour lui, il vient se blesser lors du premier match amical, bilan : plus d'un mois d'arrêt. On pourrait alors retrouver Yohan Eudeline, l'ex Sedanais, malgré une fin de saison catastrophique a montré des qualités importantes. Devant, sauf départ, c'est Filip Djordjevic qui tient la corde devant Fernando Aristeguieta. Le Serbe auteur de 20 buts en Ligue 2 la saison dernière a été un des hommes forts de la montée en Ligue 1. Auteur d'une énorme première partie de saison avec 13 buts, il a calé un peu sur la fin. Derrière lui on retrouvera donc "El Colorado", Aristeguieta, l'international Vénézuélien a montré des qualités intéressantes, que ça soit dos au but ou dans le jeu aérien, lui qui a inscrit 8 buts en une moitié de saison. Michel Der Zakarian aura comme alternative Serge Gakpé et la classe biberon du FCN : Adama Niané, Aristote N'Dongala, Chung-Gun Jeong.

Cependant le coach Arménien souhaite des renforts, que ça soit devant ou au milieu du terrain. Les noms de Islam Slimani (attaquant), Yann Jouffre (milieu Lorient) ou encore Romain Grange (milieu Nancy) ont été cité, mais rien n'est encore fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un effectif aussi léger, le FC Nantes aura bien du mal à se maintenir, l'appui du public Nantais sera très important, un tel club se doit de rester très longtemps en L1 et de jouer les premiers rôles dans le futur.