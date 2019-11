Football Club Sochaux-Montbéliard, le maintien en priorité

66 saisons, un record historique dans le championnat de France. C'est celui détenu par le FC Sochaux-Montbéliard pour l'exercice 2013/2014. Un record qui a eu très chaud ces dernières années mais qui est toujours en constante progression malgré plusieurs frayeurs. Jean-Pierre Peugeot, créateur du club en 1928 aurait-il pensé que son club serait encore là au jour d'aujourd'hui avec un record de saisons inégalé ? Le FCSM a une éthique dans le championnat de France et se doit de la préserver. Laurent Pernet, remplaçant d'Alexandre Lacombe depuis début mai a réussi son pari à faire terminer son club au dessus de la ligne de flottaison après une saison éprouvante. Désormais, le club en a marre de jouer les derniers rôles. Le président Pernet, qui ne vient pas faire de la figuration a posé des objectifs concrets sur la table dans le seul but de faire revivre à ses supporters le droit de rêver, mais cette maneuvre peut prendre du temps. Le métier de président n'est pas si facile dixit le boss il y a quelques jours. Le seul objectif pour l'instant, c'est que le FCSM empoche son maintien rapidement, après le club pourra parler d'ambitions.

Effectif allégé et primes en début de saison

Pour cela, le président et Alain Cordier (directeur de la SASP- société anonyme sportive professionnelle) ont décidé d'alléger l'effectif et de passer de 32 joueurs à 24 en augmentant le niveau moyen de chaque joueur pour devenir compétitifs tout en faisant jouer le plus de monde possible car beaucoup de joueurs professionnels se retrouvaient à jouer avec la CFA les week-ends. L'opération n'a pas encore été finalisée . Le FCSM compte encore 28 joueurs dans son effectif professionnel ce qui ne concorde pas avec les chiffres dévoilés il y a quelques mois. Pour éviter la même déconvenue qu'en saison dernière, la direction a décidé d'augmenter les primes de matchs en cas de victoire du FCSM lors des cinq premières rencontres de Ligue 1 ce qui pourrait mettre dans le bain plus rapidement les joueurs sochaliens.

Des matchs amicaux décevants

Les matchs de préparation du FCSM se sont avérés moroses et pas très encourageants (1v,3n,2d) avec notamment une claque face à Dijon (0-4) et une déconvenue face au FC Lorient (0-1). Une victoire à noter face au SR Colmar (2-0) et trois nuls face à Nancy (1-1), Auxerre (0-0) et Reims (0-0). Trois buts marqués pour six encaissés, pas génial pour un club de Ligue 1. Mais le FCSM a déjà connu de mauvais matchs de préparation comme en 2010, résultat ils finissaient 5èmes en fin de saison avec une place en coupe d'Europe a la clé. Pour le plus récent, Sochaux avait fait un quasi sans faute en amical lors de la saison précédente. Par la suite, ils ont perdu leurs cinq premières rencontres en championnat.

Un mercato calme qui pourrait se décanter