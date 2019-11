Sochaux - Lyon en direct (terminé)

Merci pour votre suivi sur ce LIVE. Le compte-rendu est à suivre dans un instant sur Vavel.com. Bonne fin de soirée !

Yoann Gourcuff au micro de Beinsport : "On a fait une mauvaise entame de match, on était endormi. Sur les deux premiers matchs, on est réaliste."

Sébastien Corchia au micro de BeinSport : "Les Lyonnais nous ont fait mal"

FIN DU MATCH ! 3 buts à 1 pour Lyon contre Sochaux. L'OL était plus fort que Sochaux, malgré un début plutôt réussi, mais les Lyonnais ont monté en puissance, et grâce à une attaque et un milieu de terrain en forme, à l'image de Gourcuff, Benzia, Lacazette. Pour Sochaux, la blessure de Butin vient noircir encore plus le tableau avec cette défaite logique.

91'' : Bahlouli reste à terre après un tacle de Roy Contout, qui prend un carton jaune

90'' : Ballon perdu par Fofana dans le camp lyonnais, Boudebouz se retrouve face à Lopes, qui arrête la frappe du pied !

90'' : Frappe de Bahlouli dans le petit filet.

89'' : Yoann Gourcuff a été le deuxième joueur lyonnais à avoir touché le plus de ballon (75) derrière Miguel Lopes (78 ballons), mais on notera le travail défensif de l'ancien bordelais.

Tweet du journaliste Pierre Ménès qui salue la première mi-temps de l'OL :

Excellente première période entre Sochaux et Lyon. Avec un OL très séduisant dans le jeu — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 16, 2013

83'' : Entrée de Gaël Danic pour la sortie d'Alexandre Lacazette, auteur d'un but ce soir.

82'' : Hors-jeu sur un coup-franc sochalien de Doubai, qui avait fait une belle tête, et une énorme parade de Lopes

80'' : Bakambu ne peut frapper fort dans la surface de réparation et trouve les gants de Lopes

80'' : Sortie de Clément Grenier, une nouvelle fois très bon, pour l'entrée de Jordan Ferri

On peut souligner le très bon arbitrage de M. Ennjimi, qui a calmé les ardeurs en première mi-temps.

78'' : Les Sochaliens reprennent du poil de la bête, et multiplient les accélérations

On espère avoir des nouvelles rassurantes pour la blessure d'Edouard Butin qui venait d'entrer en jeu

73'' : Maxime Gonalons se relève. Sébastien Roudet remplace Butin, sorti sur civière. C'est dur pour les Sochaliens.

72'' : Duel douloureux entre Maxime Gonalons et Edouard Butin. Les soigneurs rentrent sur le terrain. Edouard Butin sort sur civière, et sera remplacé.

70'' : Benzia sort, sous les sifflets du public du Doubs, pour l'entrée de Fares Bahlouli

69'' : Bakambu pour Boudebouz dans la surface, le milieu cadre sa frappe mais pas de but !

68'' : Anthony Lopes loupe sa sortie sur un attaquant sochalien, Butin frappe dans le but vide, mais contré in-extremis par Gueida Fofana. C'était chaud !

66'' : Les Sochaliens sont résignés, notamment offensivement, aucun attaquant à l'affut des centres venant de Corchia.

62'' : Sortie de Sloan Privat, transparent, pour l'entrée de Edouard Butin

61'' : Bakambu tente sa chance après une passe en pivot de Privat. C'est capté par Lopes

60'' : Les Lyonnais gèrent leur ballon. Avec une rencontre crucial contre la Real Sociedad, il faut savoir gérer ses efforts, côté lyonnais

58'' Les montées d'Henri Bedimo sont de plus en plus pressantes face à Corchia

56'' : Les Sochaliens recommencent à y croire à l'image de Corchia ou de Bakambu côté gauche

Infos : L'équipe Lyonnaise féminine a gagné 11-0 contre Nîmes, en match amical

51'' : Les Sochaliens payent cash leurs nombreuses pertes de balles au milieu de terrain, comme celui qui a permis le but de Yoann Gourcuff

48'' : Doubai entre pour la sortie de Eickmayer côté sochalien

47'' : Gourcuff marque après un bon ballon de Grenier. La frappe trompe une nouvelle fois Pouplin. Le break est fait

47'' : BUT DE GOURCUFF !!! 3-1.

46'' On espère un net regain de forme côté Sochalien, après 30 minutes compliquées après leur premier but.

45'' Début de la seconde période, fait par les Lyonnais

Pas de changement pour la reprise de cette deuxième mi-temps !

Yacine Benzia au micro de BeinSport : "On a produit du jeu, c'est tant mieux. On va continuer comme ça"

Les Lyonnais à la mi-temps, ont eu 72% de possession de balle. Une possession digne du FC Barcelone.

Jérémy Berthod, ancien lyonnais a commenté sur Twitter le but de Benzia :

La passe de Grenier est superbe mais l'appel, contre-appel de Benzia est génial ! #fcsmol — Jérémy Berthod (@JeremyBerthod) August 16, 2013

MI-TEMPS à Bonal. Les Lyonnais ont monté en puissance, alors que les Sochaliens se sont fait étouffés par cette montée en puissance après l'égalisation lyonnaise. On ne trouve plus les attaquants sochaliens, alors que les Lyonnais ont pris de la confiance grâce au duo Grenier-Lacazette, sans oublier, Gourcuff et Benzia !

44'' : Les Sochaliens ont totalement lâché prise après leur premier but. L'égalisation leur a fait baissé le pied avant que le but d'Alex Lacazette vienne totalement couler le Sochaux Montbéliard.

43'' : Lacazette marque son troisième but cette saison après une belle action venant de Grenier qui transmet à Benzia et Lacazette frappe pour marquer le deuxième but lyonnais.

43'' : BUT LYONNAIS !!! LACAZETTE !!!! 2-1

41'' : Lacazette tente sa chance, à bout de course, sa frappe, trop molle, n'inquiète pas le gardien sochalien.

39'' : Lacazette commet une faute sur un joueur sochalien. Carton jaune !

38'' : Lyon pousse et commence à étouffer des Sochaliens à bout de souffle

Infos Stats : C'est le premier but de Benzia en Ligue 1.

34'' EGALISATION LYONNAISE !!! Grenier délivre une passe pour Benzia qui réussit son contrôle, et sa frappe bat Pouplin.

33'' Sébastin Corchia qui récupère aux 25 mètres, un ballon perdu par Yoann Gourcuff tente sa chance sur une frappe puissante, juste au dessus des buts de Lopes

31'' Contout sur le contre frappe, mais Miguel Lopes fait une belle parade.

30" Grenier sur un coup-franc aux 30 mètres, c'est bien dégagé par Pouplin en corner.

28'' Gonalons de la tête après un corner de Gourcuff, mais sa tête passe largement à côté.

27'' Les Lyonnais prennent le dessus sur Sochaux, mais pour le moment le réalisme pêche.

24'' Bedimo frappe en catastrophe, Pouplin qui relâche la frappe, mais Lacazette tire à côté. Quelle occasion !

Info Stats : Boudebouz a réussi tous ses pénaltys en Ligue 1 (11 sur 11 tirés)

17'' Gourcuff ne semble pas bien entré dans sa rencontre, à l'image de nombreuses passes perdues et contrôles manqués.

15'' : Centre de Benzia pour une belle reprise de Grenier mais Pouplin arrête la frappe. Gourcuff l'envoie dans les nuages par la suite !

12'' La possession est lyonnaise (68-42)

9'' : Plusieurs joueurs se plaignent de lacrymos sur la pelouse.

9'' Les lyonnais ont du mal à trouver Lacazette, les Sochaliens sont bien en place

7'' : Bakambu, sur un raid solitaire, ne trouve que les gants d'Anthony Lopes

6'' : Gonalons reprend un coup-franc de Gourcuff de la tête. Kanté semble avoir dévié la balle qui passe pas loin du cadre sochalien !

5'' Corchia est à son tour sanctionné d'un carton jaune sur un tacle sur Lacazette.

4'' BUT POUR SOCHAUX !!! Boudebouz transforme le pénalty. Anthony Lopes était sur la trajectoire mais la frappe est bien croisée ! 1-0 pour Sochaux dès la 4ème minute.

3'' PENALTY pour Sochaux ! Bakambu est fauché par Bisevac dans la surface

2'' Carlao, déjà sanctionné par un carton jaune à cause d'une semelle sur Steed Malbranque

1" : C'est parti. Sochaux a donné le coup d'envoi

20:29 Les deux équipes rentrent sur le terrain.

20:25 Maxime Gonalons au micro de BeInSport : "Sochaux est une équipe qui joue très bien au ballon; à nous de faire la différence, on se doit de gagner".

Cédric Kanté : "Lyon est une grosse équipe, à nous de jouer dans leurs plans. On joue à domicile, à nous de montrer des choses mentalement"

20:18 Les Sochaliens et Lyonnais ont fini leur échauffement. A noter que l'équipe lyonnaise est arrivée un peu en retard au Stade Bonal.

20:13 On est à plus de 15 minutes du début du match, et les twittos s'en donnent à coeur joie pour laisser leur pronostic pour ce match. Alex Lacazette semble être la coqueluche des supporters lyonnais dans les buteurs potentiels. A voir désormais dans quelques minutes !

19:58 Pendant que les Lyonnais s'échauffent, Bafé Gomis, toujours loin d'avoir prolonger avec Lyon, et encore en conflit avec ses dirigeants a tweeté qu'il était en touriste dans la ville de Lyon.