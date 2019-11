Monaco - Toulouse en direct (terminé)

22h26 : Ainsi s'achève mon LIVE de Monaco - Toulouse, le compte-rendu du match arrive dans la soirée sur VAVEL. Retrouvez nous demain soir pour la suite de la 3e journée et toute la journée pour l'actu sport! A très bientôt!

22h24 : A la fin du match, Monaco prend la tête d'un petit point (7) devant Lyon, Marseille et Saint-Etienne (6) qui jouent demain ou dimanche. Toulouse prend la 14e place avec 2 points!

22h22 :

Fin du match, 0-0! Un bon point pr des Violets dominés mais courageux, solidaires et bien en place défensivement! #ASMToulouseFC #ForzaViola — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) August 23, 2013

22h21 : C'était un match globalement ennuyant, les deux équipes auraient pu empocher les 3 points de la victoire mais Subasic et Ahamada ont fait les arrêts qu'il fallait!

22h20 : Cest terminé au Stade Louis II sur un nul vierge de buts entre Monégasques et Toulousains.

90+3 : Spajic s'écroule et Ahamada dégage, c'est terminé! 0-0

90' Aurier seul face à Subasic se fait tacler par ce dernier dans la surface! C'est limite mais l'arbitre ne bronche pas!

89' Trois minutes supplémentaires

87' N'Dinga s'enferme tout seul et commet la faute sur Trejo..

86' Enorme frappe de Toulalan qui trouve la transversale! C'était chaud!

86' Delvin N'Dinga remplace Lucas Ocampos

84' Coup-franc très bienboxé par Ahamada, Toulouse se dégage bie mais tropvite, c'est récupéré par Subasic..

83' Nouvelle faute toulousaine sur Falcao

81' Falcao tente une bicyclette, ilest gêné par Abdennour..

77 Falcao tire fort directement dans les gants d'Ahamada!

76' Faute d'Abdennour sur Germain plein axe.

75' Plus qu'un petit quart d'heure.. Les deux équipes peuvent ouvrir les score.

73' Ninkov est remplacé par Yago.

73' A noter que Didier Deschamps est dans les tribunes!

67' Faute de Falcao qui s'enfoncait dans la surface et qui vient faucher Chantôme.

64' Toulouse est en train de réussir son pari.. L'ASM va-t-elle buter pour la première fois de la saison?

63' Emmanuel Rivière cède sa place à Valère Germain.

62' Belle combinaison toulousaine qui arrive sur Aurier : c'est hors-jeu..

61' Encore une demie-heure de jeu.. Il va falloir accélerer messieurs!

59' Sortie de Yannick Ferreira Carrasco, entrée de James Rodriguez.

58' Didot centre, c'est directemen sur Subasic..

57' Toulouse a toujours autant de mal a s'approcher des cages asémistes...

55' Le centre est raté, personne ne reprend.

55' C'est tiré et part de suite en corner.

54' Nouvelle faute toulousaine, cette fois sur Kurzawa

52' La frappe de Kurzawa passe de peu au dessus du cadre.

51' Faute de Trejo sur Carrasco juste à l'entrée de la surface!

49' Grosse faute d'Emmanuel Rivière qui tacle par derrière. Coup franc interessant à suivre. Il est détourné.

48' Joli centre d'Ocampos pour Falcao mais Didot détourne juste à temps

48' Le match reprend sur le même tempo. Le TFC est à neuf derrière...

46' : Cest reparti! Aucun changement.

21h30 : Casanova (entraîneur - Toulouse) : "On doit moins subir, on est trop bas. On perd le ballon trop vite. On doit être capables de mieux défendre, de passer plus par les ailes.

21h28 : Le huit-clos provoque un drôle de sentiment :

Une fois de plus, le match à huit clos de Monaco prouve que le foot sans supporters est une âme morte. #ASMTFC — Santi Bergkamp (@SantiBergkamp45) August 23, 2013

21h22 : Un point sur les stats : 55% de possession pour l'ASM, 11 tirs à 3 pour l'ASM!

21h16 : Fabinho (défenseur-Monaco) : "C'est difficile. Toulouse ferme le jeu. La solution va être de presser beaucoup plus haut."

21h15 : La domination est monégasque, Toulouse va devoir sortir pour marquer..

45' C'est la mi-temps! 0-0 entre Monaco et Toulouse!

44' Le TFC fait tourner, en attendant la mi-temps

41' Ocampos, servi dos au but, arrive à se retourner et frappe juste à côté du montant gauche d'Ahamada!

40' Dans le jeu aérien la défense toulousaine tient très bien le coup pour le moment

39' Casanova s'essaye aussi à l'espagnol pour distiller ses consignes

37' Frappe à ras-de-terre d'Ocampos captée sans problème par Ahamada;

36' Centre d'Ocampos pour Falcao, accroché dans la surface

34' La défense du TFC se dégage

33' La bataille du milieu fait rage, Nouveau coup-franc pour Monaco

30' Trejo, décidément dangereux, manque sa frappe seul plein axe!

30' Cest manqué...

29' Nouvelle faute toulousaine sur Falcao, coup-franc à venir...

28' Toulouse combine et trouve Chantôme, hors-jeu..

27' Super frappe de Trejo pour la reaction toulousaine! Subasic dévie en corner!

26' Enorme occasion monégasque! Fabinho qui monte distille un super centre qui arrive dans les pieds de Carrasco juste devant la cage, il tire au dessus!

25' Falcao tire directement dans le mur.

24' Beau coup-franc monégasque à venir à 25m.

23' Ocampos tente une nouvelle frappe lointaine, ce n'est toujours pas cadré.

23' Les occasions sont principalement monégasques mais l'ASM a beaucoup de mal a se créer des occasions!

20' Frappe d'Obbadi à 25 mètres qui passe au dessus de la cage..

18' Après un raid de Toulalan, Rivière se défait du marquage et tire mais sa frappe est déviée sur Falcao qui manque sa reprise!

17' C'est complètement manqué.

16' La faute de Falcao sur Didot offre un beau coup-franc au TFC

14' Trejo frappe la cheville de Toulalan. Pas de casse heureusement.

13' Faute de Falcao sur Chantôme. Le TFC va pouvoir se dégager.

11' Rivière est lancé seul face à Ahamada par Ocampos mais croise trop sa frappe..

10' Le TFC se projette assez vite vers l'avant. Braithwaite est signalé hors-jeu.

9' Beau coup-franc pour l'ASM. La tête de Carvalho passe à côté.

8' Peu d'animation pour l'instant...

6' Claudio Ranieri donne ses consignes en espagnol!

5' Toulouse résiste plutôt bien au milieu de terrain.

2' L'ASM prend tout de suite la possession du ballon, le centre de Kurzawa ne donne rien.

1' Superbe intervention d'Abdennour dans la surface! Carrasco avait passé toute la défense.

1' Toulouse donne le coup d'envoi, c'est parti!

20h27 : Entrée des joueurs sur la pelouse! Silence de cathédrale évidemment.

20h25 : Etienne Didot, milieu du TFC : "On est motivés, on veut gagner. Le coach nous a dit de prendre du plaisir et de faire un gros match."

20h22 : Le speaker annonce la composition de l'ASM dans le stade vide...

20h17 : La défense toulousaine devra notamment surveiller le duo offensif adverse Rivière - Falcao qui "pèse" 6 buts en 2 matchs de L1 cette saison! Eden Ben Basat est le seul buteur toulousain pour le moment (1 réalisation)

20h13 : Stat amusante : il y a 60 ans jour pour jour, l'ASMonaco découvrait la Ligue 1 en jouant contre... Toulouse!

20h10 : C'est également le premier match à Toulouse pour Clément Chantôme! Découvrez ses premiers mots de Violet :





20h07 : Premier match et première titularisation pour Martin Braithwaite en attaque du TFC ! Le Danois tout juste recruté d'Esbjerg vous est présenté dans cet article par notre journaliste Florian Rakotonarivo.

20h02 : L'ASM réussit plutôt mal àToulouse : 22 victoires monégasques contre 8 toulousaines et 7 nuls en 37 confrontations.

19h57 : Alain Casanova aligne lui l'équipe attendue : Ahamada - Aurier - Spajic - Abdennour - Chantôme - Trejo - Ninkov - Didot - Sylla - Ben Yedder - Braithwaite

19h55 : Claudio Ranieri tente donc d'aligner Eric Abidal défenseur gauche alors qu'il était dans l'axe jusqu'à présent.

19h51 : Les compositions d'équipes sont tombées!

#ASMToulouseFC Compo Line-up alineacion Subasic, Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Abidal, Toulalan, Obbadi, Carrasco, Ocampos, Rivière, Falcao — ASM FC - OFFICIEL (@ASMFC_MONACO) August 23, 2013

19h50 : Le TFC, quand à lui, est dans la zone rouge après une défaite inaugurale à Valenciennes (3-0) puis un nul face à Bordeaux (1-1)

19h47 : En cas de victoire ou même de match nul, l'ASM prendrait la tête (sûrement provisoirement) du championnat. Classement evidemment anecdotique à ce moment de la saison.. L'ASM compte pour l'instant 6 points, à égalité avec Lyon, Marseille et Saint-Etienne. Les Rouges et Blancs ont démarrés leur saison par deux succès : contre Bordeaux (0-2) et Montpellier (4-1).

19h46 : Ce match va se jouer à Monaco, au Stade Louis II. Monaco est sanctionné pour un envahissement de pelouse lors du dernier match de la saison dernière, le stade est donc fermé, aucun supporter ce soir!

19h45 : Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur VAVEL pour suivre avec moi le premier match de la 3e journée de Ligue 1 opposant Monaco (2e) à Toulouse (19e)!