L'OL devrait bouger

ARRIVEES

Milos KRASIC

Milieu offensif / 28 ans/ Serbie / Fenerbahce

Le milieu offensif pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt d'une saison. C'est du moins ce qu'avancent certains médias turcs comme AMK, Milliyet et Vatan. Le seul obstacle à ce transfert serait le salaire, plutôt important, de l'international serbe (47 sélections). Il est reconnu pour sa pointe de vitesse et ses débordements, pouvant prendre à revers toute une défense à lui tout seul. Le Fener souhaite s'en débarasser car son entraîneur ne compte plus sur lui (27 matchs la saisons dernière). Il a été révélé par le CSKA Moscou (161 matchs) entre 2004 et 2010, avant de signer à la Juve, une experience mi figue mi raisin... Il a besoin de se relancer à un stade déterminant de sa carrière.

Oscar CARDOZO

Attaquant / 30 ans / Paraguay / Benfica

La source provient de BeINSPORT USA. L'international paraguayen, buteur vedette des Aigles du Benfica Lisbonne aurait été proposé à l'OL. C'est du moins ce qu'a révélé son agent, disant même que l'offre lyonnaise était "interessante". Seulement, cette piste semble peu probable carle Benfica demande 15 millions pour son buteur, auteur de 163 buts en 209 matchs. Lyon pourrait alors l'arracher en incluant Gomis et/ou Briand dans la transcation. De plus, certains clubs russes, Fenerbahce et Valence le courtisent également... La seule chance olympienne est le fait que le joueur est toujours brouillé avec son entraîneur, qui ne l'a d'ailleurs toujours pas inscrit auprès de la Ligue comme joueur benfiquiste cette saison!

Wahbi KHAZRI

Milieu offensif / 22 ans / Tunisien / SC Bastia

C'est peut-être la source la plus fiable de l'OL. Le Tunisien veut absolument quitter la Corse et une offre d'environ 5 millions d'euros fera plier le SCB. Tout proche de rejoindre l'ennemi stéphanois plus tôt dans le mercato, Khazri était même allé au bras de fer pour rejoindre l'ASSE. Le transfert ne s'est pas fait et aujourd'hui, l'OL le placerait bien à droite de son attaque. Selon "L'Equipe", il pourrait même "arriver très vite".

Henri SAIVET

Attaquant / 22 ans / Français / Bordeaux

Une rumeur tuée dans l'oeuf. Alors que cette piste commençait à émerger, l'OL a même transmis une offre pour l'international sénégalais. Seulement, peu après la sortie de ce dossier par "L'Equipe", "Le Parisien" annoncait que le joueur allait prolonger avec les Girondins! Saivet était également dans le viseur du Genoa...

Départs

Bafétimbi GOMIS

Attaquant / 28 ans / Français

C'est LE dossier de l'été lyonnais. Les déclarations s'enchaînent, souvent pleines de mensonges et de langue de bois. C'est un long jeu de poker menteur. Poussé dehors par son président, Gomis ne compte pas partir et ne veut plus prolonger son contrat, afin de partir gratuitement l'hiver prochain. La pire solution pour l'OL qui essaye maitenant de le refourguer à n'importe quel club. Après la rumeur, la plus chaude, Newcastle, Gomis aurait refusé 6 clubs selon son président! Les dernières nouvelles l'envoient au Benfica, dans le cadre d'un échange avec Cardozo (lire plus haut), une autre, plus probable, évoque un départ vers l'Allemagne. Son président à déclaré hier : "Il a fait part de son désir d'aller dans un clubs allemand. La situation est bloquée. Il a refusé six offres avec des salaires supérieurs à celui de l'OL." Outre Newcastle, l'OM a fait une offre de 4M€ + bonus, jugée dérisoire. L'ASRome serait également interessée.