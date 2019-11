Le champagne défie le muscadet

Reims doit continuer sur sa lancée

C'est la bonne surprise de ce début de saison, mais après trois journées, Reims est positionné à la cinquième place du championnat. Malgré une défaite d'entrée à Rennes, les hommes d'Hubert Fournier ont rectifié le tir et comment, en battant successivement Lille et Lyon. Avec six points au compteur, les rémois peuvent voir venir. Se profile face à eux le FC Nantes. Un candidat dans la course au maintien, qui après deux défaites face à Lorient et le PSG, doit absolument se reprendre à Reims. Les statistiques plaident en faveur des rouges et blancs qui n'ont plus perdu en championnat face à Nantes depuis 1978 ! sur les trois dernières rencontres (toutes en L2) ils n'ont pas perdu face aux canaris. Le Stade qui pourra compter sur ses cadres comme Krychowiak, Courtet, Mandi et des nouvelles recrues Albaek, Atar pour faire basculer le destin de cette rencontre indécise et qui se jouera certainement à pas grand-chose.

Le groupe rémois : Agassa-Placide-Mandi-Tacalfred-Glombard-Signorino-Weber-Devaux-Ca-Krychowiak-Oniangue-Albaek-Fortes-Ayité-De Preville-Atar-Charbonnier-Courtet

La compo probable : Agassa-Signorino-Weber-Tacalfred-Mandi-Oniangue-Krychowiak-Albaek-Atar-Fortes-Courtet

Nantes dans le doute

Le FCN se déplace en Champagne avec quelques doutes, après deux défaites contre Lorient et Paris. Les nantais sont dans l'obligation de ramener au moins un point de son déplacement dans l'est de la France. Cependant, les canaris ont réalisé un match plus qu'encourageant face au PSG, malgré la défaite. On n'a pu voir une équipe nantaise incisive surtout en seconde période, capable de faire à l'ogre parisien. Le dernier déplacement à Lorient, n'est pas aussi réjouissant que la dernière rencontre. Michel Der Zakarian et son équipe avaient craqué au Moustoir pour finalement perdre la partie après avoir mené à la marque. Depuis le début de saison, le FC Nantes montre de très belles choses, mais ça ne suffit pas. Contrairement à Reims qui réalise un départ canon et qui a la chance de son côté. Une défaite ce soir et les canaris pourraient passer dans le rouge.

Le groupe nantais : Riou-Zelazny-Cissokho-Alhadur-Vizcarrondo-Djilobodji-Cichero-Deaux-B.Touré-Veretout-Trebel-Bedoya-Bessat-N'Koudou-Pancrate-Gakpé-Aristeguieta-Djordjevic

La compo probable : Riou-Cissokho-Vizcarrondo-Djilobodji-Cichero-Deaux-Veretout-Bedoya-Bessat-Aristeguieta-Djordjevic

Lucas Deaux de retour

L'enfant du pays retrouve son club formateur un an après l'avoir quitté. Mis à la porte par son club juste après la remontée, le nantais n'a cependant pas d'amertume. Après avoir passé 22 ans là-bas, les retrouvailles à Delaune s'annoncent particulières. Mais le natif de Murigny a changé de camp, désormais sous les couleurs du FCN. Cependant il n'y a pas un esprit de revanche qui anime le milieu de terrain des canaris comme il l'a raconté au site officiel du club : "Tout le monde me parle de ça. Ici, on m'a posé la question 150 fois. Il n'y a pas de revanche à avoir. C'est un match. A moi d'être suffisamment grand et profesionnel pour savoir ce que j'ai à faire du bien sur le terrain pour ne pas m'éparpiller."

La rencontre aura également une saveur particulière pour trois autres hommes. A savoir Bocundji Ca formé chez les canaris, qui a disputé 50 match au FCN. Franck Signorino qui a passé deux saisons sur les rives de l'Erdre et Grzegorz Krychowiak qui avait été prêté par Bordeaux à Nantes il y a deux ans.