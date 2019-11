Olympique de Marseille - AS Monaco en direct (terminé)

23:20 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce live ! On vous donnez rendez-vous pour d'autres lives à venir dès la semaine prochaine !

23:10 : Rivière a été décisif ce soir, son entrée a fait basculé le match très clairement, voici sa réaction.

23:05 : Malgré la défaite de l'OM, on retiendra la très bonne performance d'André Ayew. Gignac et Payet ont été beaucoup moins en vue.

André Ayew : "On était dans tous les duels, c'est difficile pour nous mais il ne faut pas baisser la tête. Il n'y a pas d'alarme."

23:00 : Grâce à cette victoire, l'AS Monaco prend la 1ère place de la Ligue 1 au détriment de l'OM justement, avec un point d'avance.

90+5' : C'est fini ! VIctoire de Monaco sur le score de 1-2 !! Belle performance de la part des Monégasques qui ont livré un match plein face à une équipe de Marseille trop inconstante !

90+3' : Les Marseillais butent sur la défense à 5 de Monaco.

90' : Joao Moutinho, très bon ce soir, est remplacé par Raggi.

89' : Les Marseillais donnent tout pour égaliser lors de cette fin de match, mais ils n'y croient plus trop ! Ils ont l'air très fatigués, moins frais que les Monégasques.

86' : Changements pour Marseille : Jordan Ayew remplace Valbuena et Saber Khalifa remplace Imbula.

83' : Belle percée d'André Ayew plein centre, mais il heurte trois défenseurs, ça défend bien à l'AS Monaco en ce moment, ils attendent les contres marseillais.

81' : Les Marseillais ont beaucoup de mal désormais.

80' : C'est le cinquième but de la saison pour Rivière ! Déjà un de plus que lors de la saison dernière en Ligue 2 pour l'attaquant monégasque.

79' : ET LE DEUXIEME BUT MONEGASQUE ! C'est Rivière cette fois ! Superbe ballon en profondeur de Moutinho pour Rivière qui se démarque des deux défenseurs grâce à son contrôle, puis il accélère et trompe Mandanda d'un contre pied, splendide !

78' : Rivière est bien lancé en profondeur, mais il est stoppé par un très belle sortie dans ses pieds de Steve Mandanda.

77' : Un 4 contre 3 mal négocié par Ferreira-Carrasco, les Monégasques commencent à prendre le dessus.

75' : Belle accélération côté droit d'Ocampos qui défie Lucas Mendes et qui frappe au but. Mandanda envoie ce ballon en corner.

73' : Corner côté droit pour l'OM, c'est facilement dégagé par la défense monégasque.

73' : Sortie de Falcao, touché, et entrée de Rivière.

71' : Encore un très bon repli défensif d'Ayew qui reprend le ballon à Ocampos.

69' : Le Colombien reprend sa place en attaque.

68' : Falcao semble s'être fait mal à la cheville droit après un duel avec Nicolas N'Koulou. Il sort en dehors du terrain pendant que les joueurs se permettent une pause fraicheur.

67' : André Ayew part en contre une nouvelle fois, il est retenu à plusieurs reprises par Mounir Obbadi, qui récolte un carton jaune après cette faute d'anti-jeu.

64' : L'OM, avec un André Ayew exceptionnel, tente de reprendre le contrôle du match, mais les contres monégasques leur font très mal avec une technique exemplaire.

63' : L'OM a du mal avec tous ces coups de pieds arrêtés. Tête de Kurzawa sur le poteau et Mandanda renvoie ce ballon !

62' : Nouveau coup franc pour l'ASM...bien renvoyé par Fanni, corner !

59' : Trois corners consécutifs pour l'ASM, ça ne donne rien sur les deux premiers. Moutinho tire le 3ème à ras de terre pour Fabinho, qui rate son contrôlé et sa frappe du coup.

58' : Ca se calme légèrement mais il y a des chances que ça reparte de plus belle !

56' : Grosse faute d'anti-jeu de la part de Benjamin Mendy sur Lucas Ocampos qui partait en contre. Carton jaune.

55' : Ca accélère de partout, on va d'un but à l'autre !

54' : Les monégasques ne se laissent pas faire, nouvelle tête de Carvalho, un peu trop molle et du coup c'est tranquille pour Mandanda.

53' : Et l'action de Gignac encore ! Le Marseillais percute sur le côté gauche de la surface monégasque, il s'ouvre bien l'angle après un bon crochet, mais sa frappe est enroulée

53' : Les Olympiens haussent très nettement leur niveau de jeu, ça s'enflamme des deux côtés.

52' : Le poteau pour André Ayew ! Sa frappe croisée heurte le montant droit de Subasic.

52' : Le Ghanéen récolte même un carton jaune pour simulation.

51' : Ayew s'effondre dans la surface monégasque mais l'arbitre ne siffle pas penalty, il n'y avait rien de flagrant après ralenti.

50' : Les Marseillais doivent tout recommencer, mais ils n'hésitent pas et partent directement à l'assaut du but de Subasic.

48' : Et c'était le premier tir de Falcao, quelle efficacité de la part du colombien qui marque son troisième but de la saison.

96 - @FALCAO a marqué 96 buts en 123 matches de championnat en Europe (avec Porto, l’Atletico Madrid et Monaco). Renard. — OptaJean (@OptaJean) September 1, 2013

47' : ET L'EGALISATION MONEGASQUE ! ET C'EST FALCAO QUI MARQUE ! Après un bon centre de Kurzawa, Moutinho est trop court pour le reprendre, Lucas Mendes est surpris et Falcao peut fusiller Mandanda tout seul à deux mètres du but !

47' : De suite, les monégasques prennent les devants avec notamment ce centre de Fabinho, bien capté par Mandanda.

46' : Le match reprend, et aucun changement à signaler.

45' : Mi-temps, dans un Stade Vélodrome bouillant, sur le score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille qui a marqué au meilleur des moments.

44' : Le gardien monégasque pourra regretter de n'avoir mis personne à côté de son poteau droit, là où le ballon a fini dans les filets après la tête de Lucas Mendes sur le corner tiré par Valbuena.

44' : L'OUVERTURE DU SCORE MARSEILLAISE ! C'EST LUCAS MENDES QUI HISSE SA TÊTE PLUS HAUT QUE TOUT LE MONDE SUR LE CORNER ET QUI TROMPE SUBASIC !

43' : André Ayew met le feu dans la surface monégasque, il enchaine les crochets et parvient à trouver le corner après un bon centre en retrait. Corner à suivre.

41' : Joli contre mené par Ferreira-Carrasco, mais il n'arrive pas à trouver correctement Falcao.

40' : Le niveau de jeu dans ce match est très impressionnant que ce soit offensivement ou défensivement, des deux côtés c'est exemplaire.

39' : Carton jaune pour Fabinho pour une main peu évidente après un centre marseillais.

37' : Nouveau centre de Valbuena sur le côté droit pour Marseille, c'est sur la tête de Gignac, mais c'est trop croisé.

36' : Et la reprise d'André Ayew !! Ca passe juste à côté !! Le centre de Fanni avait été dévié par Gignac sur Ayew qui enchaine la frappe du gauche juste après son contrôle, ça passe une nouvelle fois à gauche du but de Subasic.

34' : Le corner de Ferreira-Carrasco est repoussé de la tête par les Marseillais.

33' : Centre de Fabinho sur la droite, c'est contré par Ayew en corner.

32' : Il ne donne rien, il était plutôt mal tiré.

31' : Carton jaune pour Ricardo Carvalho ! Le Belge est bien trop en retard sur Valbuena, qui venait d'ajuster un centre, le long de la ligne et juste avant la surface.

27' : Les Monégasques ont plus de mal que les Marseillais depuis plusieurs minutes. Coup Franc intéressant à suivre.

25' : Grosse occasion marseillaise avec la frappe de Gignac ! C'était bien tenté de la part du marseillais à l'entrée de la surface, mais ça passe légèrement à côté du poteau gauche de Subasic, qui était sur la trajectoire.

24' : Mésentente entre Ferreira-Carrasco et Kurzawa. Ca fonctionne mois bien sur le côté gauche monégasque que sur le côté droit.

22' : Corner pour Marseille. Il est bien tiré sur la tête de Mendes au second poteau mais la tentative du brésilien passe à côté.

20' : Les deux équipes vont vers l'avant mais Marseille n'arrive pas à en profiter. Cela fait maintenant trois bons centres avec aucun marseillais à la réception.

16' : Cette fois c'est Kurzawa qui prend sa chance devant la surface, mais c'est trop croisé. En ce moment, ce sont les monégasques qui se créent les plus belles occasions.

13' : Coup franc pour l'AS Monaco, tiré au 2ème poteau, mais Mandanda s'impose dans les airs.

12' : Et la réaction monégasque ! Fabinho avait bien trouvé Ferreira-Carrasco au point de pénalty mais le Belge ne cadre pas sa frappe.

11' : L'Argentin Ocampos se distingue côté droit, mais belle défense de Mendy.

10' : L'action marseillaise ! Ayew se battait à l'entrée de surface et a réussi à trouver Payet, qui voit sa demi-volée stoppée par Subasic.

9' : Et déjà le deuxième changement dans cette partie avec la sortie de Toulalan, touché et l'entrée de Jessy Pi, 19 ans et premier match en Ligue 1.

8' : Sortie de Souleymane Diawara et entrée de Lucas Mendes pour l'OM. Dans le même temps Toulalan se plaint des adducteurs.

7' : Première grosse faute dans ce match, elle est l'oeuvre de Toulalan avec un tacle appuyé sur Imbula qui percutait au centre du terrain.

6' : C'est fini pour Souleymane Diawara qui doit déjà quitter ses partenaires. Les Marseillais jouent à 10.

5' : Sur cette même action, le défenseur marseillais Diawara semble s'être blessé à la cuisse.

4' : Et la première occasion de l'AS monaco, avec une bonne récupération de Toulalan qui décale Fabinho. Le brésilien centre au deuxième poteau pour Falcao, qui est trop court pour reprendre ce ballon de la tête.

3' : Après 3 minutes, ce sont plutôt les homme d'Elie Baup qui tiennent le ballon dans ce match.

1' : Coup d'envoi de ce choc de la 4ème journée ! Ce sont les Olympiens qui donnent ce coup d'envoi.

20:55 : Les 22 acteurs du soir, accompagnés des arbitres, rentrent sur la pelouse du Stade Vélodrome, dans une ambiance incroyable.

20:52 : Jetons un coup d'oeil aux bancs des remplaçants. Côté marseillais on retrouve Samba, Abdallah, Mendes, Cheyrou, Abdullah, J. Ayew et Khalifa. Côté monégasque nous avons Romero, Isimat-Mirin, Raggi, Tisserand, Rodriguez, Pi et Rivière. La nouvelle recrue monégasque Kondogbia n'est biensur pas présente ce soir.

20:50 : Du côté olympien, on remarque le retour de blessure d'Imbula et de la titularisation de Mendy côté gauche à la place de Morel, absent. Pour le reste il s'agit de l'équipe-type marseillaise.

20:45 : A noter la présence en tant que titulaire du portugais Joao Moutinho du côté de Monaco, c'est sa première titularisation cette saison.

20:40 : Composition de l'équipe de l'AS Monaco : Subasic, Kurzawa, Abidal, Carvalho, Fabinho, Toulalan, Moutinho, Obbadi, Ferreira-Carrasco, Ocamos, Falcao.

20:40 : Composition de l'équipe de l'OM : Mandanda, Fanni, N'Koulou, Diawara, Mendy, Imbula, Romao, A. Ayew, Valbuena, Payet, Gignac.

20:35 : Au classement, l'OM est premier avec 9 points tandis que l'AS Monaco est quatrième avec 7 points.

20:30 : Bienvenue à toutes et à tous sur notre site pour suivre en live ce sommet de la 4ème journée.