Les dernières heures du marché des transferts en Direct Live (Terminé)

Il est minuit... Le marché des transfert est donc définitivement fermé !

Fabio Borini (Liverpool) rejoint Sunderland sous forme d'un prêt. L'attaquant de 22 ans portera les couleurs des Black Cats jusqu'à la fin de la saison.

Thanks to Sunderland AFC!!:)officially a Sunderland player..can't wait to start!Thanks for all your support! pic.twitter.com/88r1CqzT3l — fabio borini (@borinifabio29) September 2, 2013

Stéphane Sessegnon (29 ans) va poursuivre sa carrière en Angleterre à West Bromwich Albion. L'international béninois s'est engagé pour trois saisons, a annoncé le club anglais.

En négociations avec le PSG, Juan Mata aurait donné son accord pour rejoindre le club de la Capitale. Il ne manquerait plus qu'à convaincre Chelsea, qui serait encore réticent à lâcher son Espagnol.

Le Sporting Club de Bastia a annoncé via un communiqué la signature du milieu de terrain du FC Sochaux pour la somme d’1 million d'euros, assorti de bonus.

Ryad Boudebouz à BASTIA ! A CORSICA VINCE ! #transferts #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/BNJ7dMHxfR — SC Bastia (@s_c_bastia) September 2, 2013

Arsenal a officialisé l'arrivée de l'international allemand Mesut Özil, en provenance du Real Madrid. Le montant de la transaction et la durée du contrat n'ont pas été communiqués. Un contrat de cinq ans est évoqué par la presse britannique pour l'Allemand. Le montant du transfert versé aux Merengue devrait osciller entre 45 et 50 millions d'euros.

How do you feel about @MesutOzil1088 joining #Arsenal? Leave your messages for Mesut using the #OzilIsAGunner hashtag pic.twitter.com/fBm41X2pyt — Arsenal.com (@Arsenal) September 2, 2013

It's official… @MesutOzil1088 is an #Arsenal player. Read the full story, with quotes from Ozil: http://t.co/sFtrKrcOaG #OzilIsAGunner — Arsenal.com (@Arsenal) September 2, 2013

C'est officiel pour Mesut Özil à Arsenal !

Les Red Devils auraient abandonnée l'idée de recruter Ander Herrera. 3 représentants mancuniens s'étaient présentés au siège de la Liga BBVA pour lever sa clause libératoire mais sont finalement repartis sans la payer.

L'Olympique de Marseille devrait officialiser l'arrivée de Mario Lemina. Christian Gourcuff avait menacer le président de Lorient de démissioner si ce transfert se faisait... Mais cela devrait rester une menace sans acte.

Le défenseur italien Andrea Dossena (31 ans, Naples) a signé un contrat d'un an avec Sunderland.

Jérôme #Boateng a vendu la mèche sur sa page #Facebook pour son ami, Mesut #Ozil... #Arsenal #RealMadrid #Mercato pic.twitter.com/Wp1XAGTJ6U — Florian (@_DreamerEvasive) September 2, 2013

Manchester United a l'affût sur les pistes Fellaini, Herrera et Baines, scruterai également Khedira. Les Red Devils ont formulé une offre de 40 millions d'euros pour l'Allemand que le Real Madrid à refusée.

Le Real a refusé une offre de 40 M d'€ pour Khedira de la part de Manchester United !! — TotalFootFrenchClub (@TotalFootFr) September 2, 2013

L'Olympique Lyonnais a annoncé via twitter le prêt de Mohamed Yattara vers Angers (L2) sans option d'achat.

Prêt de Mohamed Yattara au club d'Angers (L2) sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison #mercato — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2013

OFFICIEL : Thauvin à l'OM ! http://t.co/fe9piIUaf7 pic.twitter.com/VgCJhzj4Pm — Olympique Marseille (@OM_Officiel) September 2, 2013

L'Atletico Madrid a officialisé le recrutement de l'international belge Toby Alderweireld (Ajax) pour quatre saisons.

Le FC Sochaux a officialisé l'arrivée de Thomas Guerbert (Dijon) pour 4 ans. Lors du précédent exercice, le milieu de terrain a marqué 5 buts en 30 matches.

Thomas Guerbert, milieu offensif de 24 ans, s’est engagé pour quatre ans avec le FCSM #mercato #66saisons pic.twitter.com/dtn9hWk8wN — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) September 2, 2013

Le TFC a officialisé l'arrivée de François Moubandje, en provenance du Servette Genève (Suisse). L'arrière latéral gauche a paraphé un contrat de quatre ans avec le club toulousain.

OFFICIEL - Bienvenue au suisse François #Moubandje, dernière recrue du #Mercato toulousain : http://t.co/ddwMdtiSt9 pic.twitter.com/QFPg02R3mS — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) September 2, 2013

Selon les informations de Sky Sports, Everton est intéressé par le recrutement de l'attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, sous forme d'un prêt.

L'AS Saint-Étienne a annoncé la prolongation de Brandao pour un an supplémentaire. L'attaquant brésilien est désormais lié aux Verts jusqu'en 2015.

Bonne nouvelle en ce dernier jour du mercato, @EvaeversonB9 vient de prolonger son contrat avec l'#ASSE d'une saison #2015. Un max de RT !! — ASSE (@ASSEofficiel) September 2, 2013

Énorme surprise ! L'Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de Mario Lemina en provenance de Lorient. Le jeune champion du monde des moins de 20 ans va donc rejoindre la Cannebière dans les prochaines heures. Rafidine Abdullah lui est prêté aux Merlus. Christian Gourcuff s'est lui dit "écoeuré" de ce transfert.

Selon les informations d'Infosport Plus, Lille ne souhaite pas acter le départ de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille tant que les dirigeants nordistes n'auront pas trouvé son remplaçant.

Wahbi Khazri a annoncé via son compte twitter qu'il continuerait son aventure avec le Sporting Club de Bastia. Le milieu de terrain était notamment annoncé du côté de l'OM et surtout de Lyon.

⚽⚽⚽ Info : Je vous annonce que je reste au @s_c_bastia et que je suis déterminer a faire une très grosse saison !!! ⚽⚽⚽ — Wahbi Khazri (@WK__10) September 2, 2013

Infosport Plus, l'Olympique de Marseille a fait une offre à Sochaux pour Sébastien Corchia.

Chirstian Eriksen a refusé le PSG. Selon le quotidien danois BT, le PSG a pourtant tout fait pour attirer le joueur, envoyant même une offre de 15 M€ à l’Ajax pour récupérer le prodige. Mais au moment de choisir entre Tottenham et le PSG, le joueur a finalement opté pour le championnat anglais.

Alors que tout semblait bouclé, le transfert de Burak Yilmaz n'aura pas lieu. La presse transalpine annonce désormais que le recrutement d'un extra-communautaire, l'attaquant colombien Brayan Perea, par le club romain interdit le transfert du joueur de Galatasaray. Les dirigeants biancocelesti auraient par ailleurs été refroidis la commission de 2 millions d'euros exigée par l'agent du buteur turc.

Raffidine Abdullah aurait refusé une offre de transfert du FC Lorient dimanche. Selon La Provence, le jeune Marseillais attendrait de voir comment les choses évoluent pour lui à l'OM jusqu'en décembre, avant de songer, éventuellement, à un départ lors du mercato d'hiver.

Et indique que le club anglais n'envisage pas d'autre recrue avant la fin du mercato.

The Club do not anticipate making any further additions to the squad before the 11pm deadline #SCFC — Stoke City FC (@stokecity) September 2, 2013

Stoke City annonce la signature de Stephen Ireland. Le milieu de terrain d'Aston Villa est prêté pour une saison aux Potters...

Stephen Ireland has joined the Potters on a season-long loan from Aston Villa http://t.co/pNRjaV2eqv #scfc pic.twitter.com/ilxLTuXaFL — Stoke City FC (@stokecity) September 2, 2013

Mevlut Erding et Yohan Mollo officiellement Verts !

L'OGC Nice est en train de négocier pour obtenir le transfert ou le prêt de Mathieu Bodmer. Si le projet niçois lui convenait, Bodmer pourrait évoluer en défense centrale.

Palerme vient d'officialiser le prêt d'Emiliano Viviano à Arsenal.

Emiliano Viviano has passed his medical with #Arsenal. The ex #Palermo GK joins on loan with option to buy for €6m at season's end. — Ultra Palermo (@UltraPalermo) September 2, 2013

Le Stade Rennais vient d'officialiser le départ de Mevlut Erding. Il s'est engagé pour quatre ans avec l'AS Saint-Etienne.

Officiel : M.Erding transféré à l’ASSE http://t.co/U36sh6ZnNK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2013

Valenciennes annonce sur son site internet le prêt avec option d'achat de Dusan Djuric à Odense. Le milieu offensif suédois avait rejoint VA en 2011 en provenance du FC Zurich.

Officiel : Dusan Djuric prêté pour une saison avec option d’achat au club danois d’Odense BoldKlub http://t.co/mLafyGsQIe — Valenciennes FC (@VAFCofficiel) September 2, 2013

Selon le Daily Mail, Arsenal lorgne également sur Pastore. Décidément très actif dans les dernières heures de ce mercato, Arsène Wenger se serait renseigné sur le milieu argentin du PSG, Javier Pastore.

Sky Sports annonce qu'Arsenal et le Real pourraient officialiser le transfert d'Ozil à 19h (soit 18h heure anglaise). Il s'agit maintenant juste d'une question de minutes/d'heures.

Selon Sky Sport, Chelsea a l'intention de vendre Juan Mata si une offre conséquente est faite. Le PSG est prévenu...

L'OM garde André Ayew !

"Malgré plusieurs sollicitations de clubs européens ces dernières semaines, l’OM est heureux d’annoncer qu’André Ayew continue son aventure au sein de son club formateur", indique le club phocéen dans un communiqué.

La Lazio de Rome et Galatasaray aurait trouvé un accord pour le transfert de Burak Yilmaz à hauteur de 15 millions d'euros. Les derniers détails doivent être encore réglés pour finaliser le transfert.

#Mercato: la #Lazio et #Galatasaray ont enfin trouvé un accord pour Burak #Yilmaz. Indemnité de 15 M€. Encore quelques détails à régler — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) September 2, 2013

Le prêt de Danijel Aleksic pour une saison à Arles-Avignon a été confirmé par Saint-Etienne sur son compte Twitter.

Un accord a été trouvé avec l'@ArlesAvignon pour le prêt d'une saison de Danijel #Aleksic. #ASSE #mercato — ASSE (@ASSEofficiel) September 2, 2013

Miloš Krasić officialisé au SC Bastia. Le club corse vient de réaliser un énorme coup en cette fin de mercato en obtenant le prêt du milieu de Fenerbahçe. ryad Boudebouz pourrait être la prochaine recrue du SC Bastia.

Miloš Krasić sous le maillot bleu. pic.twitter.com/Q9zUSfTpzg — SC Bastia (@s_c_bastia) September 2, 2013

Visiblement devancé par Arsenal dans le dossier Mesut Özil. Le Paris Saint-Germain négocierait actuellement avec Chelsea pour un éventuel transfert de Juan Mata. Le PSG semble avoir comme priorité d'arracher un milieu offensif dans les dernières heures de ce mercato.

À noter, que les Parisiens n'auraient pas encore totalement renoncer à Mesut Özil...

Antonio Adan, le troisième gardien du Real Madrid, a décidé de quitter la capitale espagnole et a résilié son contrat. Il est donc libre de s'engager avec le club de son choix.

"Je reste à Milan. Mon choix est clair et quelques soient les offres qui arriveront, je veux rester ici" Stephan El Shaarawy a tenu à clarifier la situation. Annoncé sur le départ, notamment vers Manchester City, le Pharaon a prouvé son amour pour le club Milanais.

L'AS Monaco a officialisé le départ de son défenseur grec Georgios Tzavellas au PAOK Salonique via Twitter.

Thanks Spartan @GiwrgosTzave22 We wish you the best ! http://t.co/uhaxxdFYcK — ASM FC - OFFICIEL (@ASMFC_MONACO) September 2, 2013

Le FC Sochaux Montbéliard a annoncé l'arrivée imminente d'un attaquant. Il s'agit d'Emmanuel Mayuka. L'attaquant international zambien de 22 ans a été prêté par Southampton pour une saison.

Emmanuel Mayuka portera le maillot n°15 du FCSM #mercato #66saisons http://t.co/x02hJ6JR5N pic.twitter.com/i7vF426QqH — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) September 2, 2013

Il se murmure que Florian Thauvin serait actuellement en train de passer la traditionnelle visite médicale auprès du staff marseillais.

D'autres part, les mancuniens seraient sur le point de finaliser l'arrivée de Marouane Fellaini.

Selon Sky Sports, Ander Herrera, le milieu de terrain de l'Athletic Bilbao, pourrait bien rejoindre Manchester United. Les Red Devils auraient formulés une offres de 36 millions d'euros qui constitue la clause libératoire du joueur. Celui-ci passerait en ce moment même la visite médicale.

Herrera will have to pass medical and United pay it all in cash but deal practically done — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 2, 2013

United have offered 36 for Herrera — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 2, 2013

La Juventus a annoncée la vente de Luca Marrone, attaquant de 23 ans, vers le promu Sassuolo. dans le sens inverse Domenico Berardi s'est engagé avec la Juventus. Cependant celui-ci restera avec Sassuolo encore une saison dans le cadre d'un prêt.

Manchester City a confirmé le prêt de son milieu de terrain Abdul Razak pour une saison à l'Anzhi Makhachkala.

LOAN NEWS: @Razak joins Anzhi Makhachkala on loan for the season: http://t.co/oEuClJOAgM Good luck Abdul! #MCFC pic.twitter.com/iFY0DncvWy — Manchester City FC (@MCFC) September 2, 2013

L'attaquant de l'AS Monaco, Terrence Makengo, va rejoindre Châteauroux . Un accord a été trouvé entre les deux clubs. L'attaquant espoirs va signer un contrat de 3 ans.

Marouane Fellaini en partance pour Manchester united, Everton cherche un remplaçant et pourrait jeter son dévolu sur Fernando le milieu de terrain du FC Porto.

Le Stade Rennais vient d'officialiser l'arrivée de l'attaquant Silvio Romero. Le joueur argentin est prêté par Lanus.

Première présentation de Silvio Romero qui vient de signer son contrat au #SRFC #L1 pic.twitter.com/JkwYwDLuRe — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2013

Ricardo Kakà est arrivé à Milan et il n'a qu'une envie faire le meilleur pour son nouveau club.

.@KAKA: "Right now I just want to do well for #Milan, my team" #weareacmilan #welcomehomeKaka pic.twitter.com/k3f27vUsq8 — AC Milan (@acmilan) September 2, 2013

Gareth Bale a été présenté au Stade Santiago Bernabeu. Sans surprise il portera le numéro 11.

Selon la BBC, West Bromwich Albion aurait autorisé Cardiff City à négocier avec Peter Odemwingie en vue d'un éventuel transfert. L'attaquant nigérian, en conflit avec sa direction et son manager depuis plusieurs mois, pourrait donc rebondir au pays de Galles.

Après une saison passée sur les bords de la Mersey, Fabio Borini va être prêté à Sunderland pour une saison.

Selon Ouest-France, un club de Premier League aurait pris contact avec le Stade Rennais pour le prêt de Jonathan Pitroipa. Mais les dirigeants Rennais s'y sont opposés. Ceux-ci ont précisé que seul un transfert était envisageable.

André Ayew, convoité par des clubs anglais, semble parti pour rester à l'OM selon un proche de l'international Gahnéen.

Sky Sports annonce que Mesut Özil passerait actuellment sa visite médicale à Arsenal.

Malgré l'enchère de dernière minute du PSG, Mesut Özil devrait bel et bien s'engager avec Arsenal. Selon la BBC, un accord a été trouvé avec le Real Madrid sur la base d'un transfert de 50 millions d'euros.

Arsenal agree a 50m euros (£42.4m) fee with Real Madrid to sign Germany midfielder Mesut Ozil #afc — BBC Sport (@BBCSport) September 2, 2013

Arsenal aurait entamé des négociations avec Chelsea pour obtenir le prêt de Demba Ba. L'attaqaunt de 28 ans arrivé la saison dernière subit une concurrence forte avec Fernando Torres, Romelu Lukaku et désormais Samuel Eto'o.

Info : Arsenal vise le prêt de Demba Ba http://t.co/wc6mSfbXch @GFN_France @nicolas_vilas @Tulipier @brodriguesFF @Serguei @PatrickJuillard — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 2, 2013

L'AC Ajaccio annonce la signature de Mbaye Diagne, attaquant sénégalais de 22 ans, prêté par la Juventus Turin sans option d'achat.

Le SC Bastia a annoncé le prêt de Matthieu Sans au GFC Ajaccio, pour une saison.

Le FC Séville a confirmé l'arrivée de l'ailier russe Denis Cheryshev. Agé de 22 ans, le joueur du Real Madrid B a été prêté pour une saison, sans option d'achat.

Le PSG ferait monter les enchères dans le dossier Özil et viendrait de dépasser le montant proposé par Arsenal. LEs Gunners feraient le forcing déosrmais pour attirer Angel Di Maria.

ARSENAL'S BID FOR OZIL HAS BEEN OUTBID BY PSG 2 MINUTES AGO! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 2, 2013

Nous vous l'annoncions, c'est désormais fait. Jaroslav Plasil est en train de passer la traditionnelle visite médicale à Catane où il sera prêté pendant 1 saison.

[#Transfert]: Jaroslav Plasil va s'engager dans les prochaines heures avec #Catane ! Il est prêté 1 saison sans option d'achat. — Footballogue (@Footballogue) September 2, 2013

Montpellier a annoncé sur son comte Twitter la signature de Jean Deza, milieu offensif péruvien de 20 ans, qui évoluait à San Martin de Porres. Il a été prêté pour une saison avec option d'achat.

Jean Deza est officiellement montpelliérain, il portera le numéro 24 #MHSC pic.twitter.com/WxScUOzaS7 — MHSC (@MontpellierHSC) September 2, 2013

Liverpool a officialisé l'arrivée de Victor Moses. L'attaquant international nigérian de Chelsea, âgé de 22 ans, a été prêté aux Reds pour une saison.

Liverpool Football Club is delighted to announce the season-long loan signing of Chelsea forward Victor Moses. pic.twitter.com/1N7PT2fXGU — Liverpool FC (@LFC) September 2, 2013

Gareth Bale passe sa visite médicale à Madrid ! Le Real Madrid en a profité pour poster une photo sur Twitter. Présentation du Gallois à 13h00 aujourd'hui.

.@GarethBale11 has passed his medical! #WelcomeBale pic.twitter.com/mgh5mi6W1A — Real Madrid C.F. (@realmadriden) September 2, 2013

Après l'arrivée imminente de Florian Thauvin, l'OM réserve d'autres surprises pour cette fin de mercato. Selon le site Le Phocéen, le milieu offensif de Bastia Wahbi Khazri pourrait rejoindre l'OM dans les prochaines heures. Jordan ayew lui pourrait faire le chemin inverse.

Franscesco Totti va prolonger son contrat ! Alors qu'il avait annoncer sa retraite à la fin de la saison, Il Capitano va finalement prolonger son contrat à l'AS Roma.

Galatasaray négocie avec le Sporting Portugal pour le transfert de l'attaquant prometteur Bruma. Deuxième meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans, l'ailier portugais pourrait rejoindre Istanbul dans la journée.

Banel Nicolita devrait quitter l' AS saint-Etienne, il va rejoindre le FC Nantes selon le président Nantais, Waldemar Kita, qui a également annoncé la signature de Johan Audel (Stuttgart).

Jaroslav Plasil pourrait quitter les Girondins dans les derniers instants de ce mercato pour se diriger vers l'Italie. Et plus précfisemment Catane qu'il rejoindrait en prêt avec option d'achat.

Libre de tout contrat depuis Juin dernier, Yohan Démont revient à Lens ! Le latéral de 35 ans réintégre le groupe nordiste.

Le milieu de terrain Japonais du VfL Wolfsburg s'est officiellement engagé pour trois saison avec le FC Nuremberg !

Mamadou Sakho à Liverpool c'est officiel !

Liverpool Football Club is delighted to announce the signing of Frenchman Mamadou Sakho from Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/J0CbquFFT6 — Liverpool FC (@LFC) September 2, 2013

Adriano Galliani, administrateur délégué du Milan AC, a confirmé le retour de Ricardo Kakà. "L'opération est conclue", a déclaré Galliani, qui avait trouvé un accord avec le Real dimanche soir

Tranquillo Barnetta se dirigerait vers l'Eintracht Francfort. L'international Suisse va être prêté par Schalke 04.

Mesut Özil aurait refusé de prendre la direction d'Arsenal et aurait finalement décidé de rester au Real Madrid. Pour faire grimper les enchères des autres prétendants ?

À noter que le PSG est entré dans la danse hier soir avec une offre de 30 millions d'euros. Affaire à suivre...

Gary Kagelmacher, mis a l'écart à l'AS Monaco, pourrait partir en prêt vers Valenciennes.

C'est officiel Tiago Ilori a signé à Liverpool !

Liverpool Football Club is delighted to announce the signing of Portuguese defender Tiago Ilori from Sporting Lisbon. pic.twitter.com/tHGgEEKpke — Liverpool FC (@LFC) September 2, 2013

Florian Thauvin devrait débarquer dans la journée à l'OM ! Le club marseillais et le LOSC aurait trouvé un accord pour son transfert pour environ 15 millions d'euros soit le montant désiré par Michel Seydoux.

Marko Arnautovic s'est engagé officiellement avec Stoke City. Les Potters ont rendue officielle son arrivée par le biais d'un communiqué-tweet. L'attaquant de 24 ans a signé un contrat de 4 ans. Le montant serait d'environ 2,3 millions d'euros.

@stokecity are delighted to confirm the signing of Marko Arnautovic from Werder Bremen #scfc #tdld pic.twitter.com/NPH6YVTW4X — Stoke City FC (@stokecity) September 1, 2013

Ricardo Kakà va s'engager avec l'AC Milan puisque le Real Madrid et le Milan AC ont trouvés un accord. Un contrat de deux ans l'attend en Lombardie.

Morgan Amalfitano rejoint West Bromwich Albion en prêt avec option d'achat. Jordan Ayew pourrait le suivre.

Guilavogui pourrait quitter l'AS Saint-Etienne dans les dernières heures du mercato pour rejoindre l'Atletico Madrid.

Manchester United et David Moyes continuent de négocier avec Everton pour faire signer Marouane Fellaini.

Sakho devrait s'engager avec Liverpool aujourd'hui tout comme Moses et Tiago Ilori.

Brendan Rodgers has confirmed that Liverpool are set to sign Victor Moses, Mamadou Sakho and Tiago Ilori. http://t.co/XoT51OaY3J — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 1, 2013

Selon Sky Italia, le portier de Palerme, Emiliano Viviano, pourrait être prêté à Arsenal.

En France, L'AS saint-Etienne a rendues officielles les arrivées de Mevlut Erding (Rennes) et Yohan Mollo (Nancy). Le buteur turc serait le fruit d'un transfert tandis que le milieu nancéien serait prêté avec obligation d'achat à hauteur de 3 millions d'euros.

Demichelis a été officialisé à Manchester City. Le milieu de terrain en provenance de l'Atletico Madrid a signé un contrat de deux ans avec les Citizens.

L'arrivée de Gareth Bale a été officialisée au Real Madrid et ceux-ci pourrait lancer une nouvelle offensive pour obtenir la signature de Luis Suarez. En effet, selon AS, Karim Benzema n'aurait pas convaincu Carlo Ancelotti qui désirait s'attacher les services du buteur Uruguayen.

Mesut Özil aurait demandé à partir du Real Madrid et pourrait se diriger vers l'Angleterre où 3 clubs s'intéressent à lui : Manchester United, Tottenham et Arsenal ! Le milieu Allemand serait plus proche d'Arsenal parmi ces trois prétendants.