Nicolita et Audel filent à Nantes

Cela faisait quelques semaines que les supporters nantais attendaient des renforts. En cette dernière journée du mercato estival, leur voeu a été exaucé. Le FCN voit arriver à la Jonelière deux nouveaux pensionnaires. A savoir le milieu de terrain roumain Banel Nicolita en provenance de l'ASSE et de l'attaquant français Johan Audel qui lui arrive de Stuttgart. Ce dernier qui avait effectué un essai il y a quinze jours chez les canaris. Depuis l'ancien joueur de Valenciennes et de Lorient était reparti en Allemagne pour casser sa dernière année de contrat avec le club de Bundesliga. Les deux joueurs ont signé un prêt d'un an avec la maison jaune, plus une année renouvelable. Des éléments que recherchait le staff du FC Nantes, Audel étant un joueur de rupture, avec de la vitesse. Tandis que Nicolita apportera sa technique, sa combativité et surtout sa patte sur les coups de pied arrêtés, le péché mignon des jaunes et verts en ce début d'exercice.

Changement de système en vue ?

Très clairement, c'est une question qui mérite qu'on la pose. Tout d'abord, Banel Nicolita est un joueur capable d'évoluer sur le côté gauche du milieu, ainsi que sur le côté droit. Johan Audel est quant à lui un attaquant axial. Pour l'heure, l'entraîneur Michel Der Zakarian évolue en un 4-4-2 classique.

Voici la composition type des nantais :

Une équipe qui pourrait subir quelques modifications au milieu du terrain, Banel Nicolita pourrait alors passer à droite du milieu, Alejandro Bedoya se décalerait pour devenir meneur de jeu, ce qui veut dire qu'un des deux attaquants de devant sauterait pour que le Roumain glisse dans le couloir droit. Concernant le match de Reims, c'était Serge Gakpé qui était sur le banc, Fernando Aristeguieta était lui titulaire aux côtés de Filip Djordjevic. Le Serbe qui pourrait être seul à la pointe de l'attaque nantaise en cas de modification du système. Johan Audel devrait lui commencer sur le banc des remplaçants.

Voici la composition après les changements, ce qui donnerait un dispositif tactique en 4-2-3-1 :

Cela reste des suppositions. Mais les arrivées de Nicolita et d'Audel vont permettre au FCN d'avoir deux atouts offensifs supplémentaires et surtout d'expérience. Non négligeable dans la course au maintien, de plus, le souci des canaris en ce début de saison est l'efficacité offensive Les deux hommes arrivent à point nommé et devront s'intégrer rapidement dans un groupe qui se connaît parfaitement.