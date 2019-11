Olympique Lyonnais - Rennes en (terminé)

22:55 Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette rencontre, la dernière de la 5ème journée. La rencontre fut décevante pour les deux équipes !

FIN DU MATCH ! Sous les sifflets du stade Gerland, Lyon se dirige tout droit vers une saison galère : cinquième match, toutes compétitions confondues, sans victoire ! Pourtant, la seconde période aura été meilleure pour les Lyonnais, alors que Rennes se contentait de défendre. Un 0-0 sans saveur pour les deux équipes

90' : Trois minutes de temps additionnel !

86' : La seconde mi-temps a été lyonnaise, malheureusement pour les Gones, le réalisme n'est pas au rendez-vous

85' : Alex Lacazette tente une frappe aux 25 mètres. Largement à côté

84' : Jordan Ferri entre pour la sortie de Maxime Gonalons.

81' : Fékir au corner, Fofana dévit de la tête. Koné loupe le cadre !

78' : Pitroipa, excellent en dribble ce soir, sort pour l'entrée de Adrien Hunou.

Côté lyonnais, Clément Grenier, décevant et hors de sa forme habituelle, est remplacé par Steed Malbranque

75' : Romeiro, 20 ans, remplace Nelson Oliveira pour Rennes

74' : Coup-franc aux 20 mètres pour Lyon : Fékir s'en charge : au-dessus !

69' : Emerson est entré à la place de Kadir

67' : Gomis touche la barre ! En se jouant de deux défenseurs, Bafé Gomis tente une frappe puissante qui heurte la barre ! Par la suite, Henri Bedimo offre un centre parfait à Gomis, mais il ne peut faire une tête

65' : Bisevac, blessé, cède sa place à Bakary Koné

64' : Clément Grenier tente une frappe enroulée de l'extérieur de la surface. La frappe est trop sur Costil, qui n'a pas de problème pour capter la balle

62' : Danzé sauve sur sa ligne. Fékir centre de la surface, pour Lacazette qui tente une frappe puissante. Danzé sauve sur sa ligne. La balle n'est pas rentrée !

57' : Nabil Fékir centre et cherche Gomis, mais Costil peut se dégager !

56' : Preuve d'une soirée compliquée : Clément Grenier loupe totalement son coup-franc très excentré aux 30 mètres !

54' : Alex Lacazette tente une nouvelle frappe, cette fois-ci à l'extérieur de la surface. Costil capte bien le ballon !

53' : Pajot pousse trop son ballon, alors que le contre 3 contre 3 attendait les Rennais !

51' : Alex Lacazette est dangereux sur une frappe croisée, bien arrêté par Costil !

50' : Premiers sifflets des supporters lyonnais face à ce pauvre spectacle !

46' : Pitroipa réussi un grand pont sur Henri Bedimo. Son centre est dégagé par Bisevac !

45' : C'est reparti !!!

Philippe Montanier, entraîneur de Rennes au micro de Canal Plus : ''On est capable de faire mieux dans la maîtrise du ballon. On va faire un petit plus dans tous les domaines."

Maxime Gonalons au micro de Canal Plus : "On a envie que ça s'arrête (à propos des 4 défaites consécutifs), on va se mettre minable, on va faire en sorte de gagner ce match"

Un détail pour aider les Rennais à défendre : les Lyonnais ont tenté 16 centres contre 3 seulement pour les Rennais

Les twittos n'ont pas du tout apprécier les 45 premières minutes de cette rencontre :

Je vais m'abstenir de noter le match de ce soir, mieux même : je change de chaîne ! #OLSRFC #CanalPlus — Yannick Wezet-John (@yan911) September 15, 2013

#OLSRFC 1ère MI-TEMPS POURRIE DE CHEZ POURRIE! — Edwin Boyd (@pypadinho) September 15, 2013

Je reste sur ma faim après cette première période #OLSRFC et à la fin ! Pas de 0-0 svp ;) — Jano Resseguié (@Jano_Resseguie) September 15, 2013

La possesion du match : 45% pour Lyon, 55% pour Rennes.

Mi-temps ! Au terme d'un match peu engagé, mais très équilibré, aucune des deux équipes n'arrivent à prendre l'ascendant. les Lyonnais affichent un visage assez décevant.

45' : Fékir face à Costil, mais sa frappe passe à côté. Elle était contrée !

44' : Pitroipa,tout seul devant Lopes, qui fait trop de dribles et sa frappe est trop molle. Lopes est sur le ballon !

43' : Frappe du bout du pied de Guieda Fofana aux 30 mètres. Ca frôle le poteau !

40' : Olivera tente sa chance à 25 mètres, Lopes est sur le ballon !

Pendant ce temps, de l'autre côté des Pyrénées, le Bétis Séville, futur adversaire des Gones en Europa League, mène 3-0 contre le club de Valence.

36' : Frappe de Clément Grenier après un bon contrôle orienté ! C'est encore cadré, mais Costil se détend bien !

34' : Frappe de Bafé Gomis mais Costil est bien dessus ! C'était cadré !

32' : Techniquement, Pitroipa est particulièrement dangereux pour les Lyonnais ! Ses slaloms enflamment la défense lyonnaise !

30' : Lacazette effleure un corner de Grenier, mais ça n'atteint pas le cadre rennais !

26' : Le match perd du rythme. Aucune des deux équipes ne prend de risque offensivement !

20' : C'est Gonalons cette fois-ci de la tête, sur un corner de Clément Grenier ! Sa tête passe à côté, elle était trop croisée ! Les Lyonnais sont enfin entrés dans le match !

19' : Centre de Lacazette côté droit pour la tête de Gomis, qui passe au-dessus. Voilà le premier tir lyonnais !

17' : Le défenseur rennais, Kana-Biyik, se fait soigner sur le côté.

16' : Toujours aucun tir pour les Lyonnais en 16 minutes. Bafé Gomis est bien pris par les défenseurs bretons

13' : Nabil Fekir est très remuant sur son côté gauche.

10' : Pitroipa, côté rennais, fixe Umtiti sur le côté gauche de la surface, mais la frappe passe dans le petit filet !

L'accueil pour Bafé Gomis a plutôt été positif; malgré quelques sifflets

6' : Les Lyonnais recherchent souvent Bafé Gomis en profondeur. Sans succès pour le moment.

4' : Le début de match est purement rennais pour le moment.

2' : Premier arrêt de Lopes ! Kadir dribble deux défenseurs lyonnais avant d'enchaîner une frappe. Lopes est dessus, Fofana peut dégager !

1' Coup d'envoi pour les Rennais !

20:57 A quelques minutes du début du match, le stade n'est pas totalement plein.

20:52 Les pronostics vont bon train sur Twitter : Personnellement, 2-1 pour Lyon

Prono:lyon 3-0 rennes Buts:gomis grenier fekir — LIT HAUT NAÎT (@Antoine69Vivier) September 15, 2013

20:37 Une statistique intéressante pour l'OL : Rennes n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matchs de Ligue 1 face à Lyon

20:18 Les deux gardiens lyonnais sont en train de s'échauffer sur le pré

20:08 La titularisation de Bafé Gomis, dans le onze lyonnais, fait du bruit sur Twitter :

Vous le voyez comment le public #Lyonnais ce soir ? Des sifflets ou des applaudissements pour #Gomis ? #OLSRFC — Papuche. (@Laaura1993) September 15, 2013

Si gomis marque ce soir j'imagine même pas le bordel que ça va être — &TAC✌ (@AlineYaffa) September 15, 2013

20:00 Les compositions viennent d'être dévoilées, et côté lyonnais : Miguel Lopes est blessé, ansi que Yoann Gourcuff ; du coup, Fekir va être titulaire ainsi que Dabo. Côté Rennais, beaucoup de changements par rapport à leur match contre le LOSC : le jeune Moreira, blessé a été remplacé par M'Bengué. Makoun ne sera pas titulaire ce soir. Pitroipa sera titularisé à la place de Saïd

19:58 Bonsoir à tous pour ce LIVE de Lyon - Rennes. L'affiche est alléchante, tant les deux équipes ont envie et besoin de points.