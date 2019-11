La 6ème journée de Ligue 1 en direct

CE MULTIPLEX EST MAINTENANT TERMINÉ ! Merci à vous de l'avoir suivi, rendez-vous demain sur VAVEL France pour une nouvelle journée pleine d'émotions : F1. Euro de basket, Ligue 1...

Après-match : Le grand vainqueur du soir est Lille, qui grâce à sa victoire remonte à la sixième place et se replace donc pour l'Europe. A l'inverse, le grand perdant est Sochaux qui continue sa descente.

Après-match : C'est donc terminé sur tous les terrains, place aux résultats définitifs :

Saint-Etienne 0-2 Toulouse

Bastia 0-0 Marseille

Rennes 2-0 Ajaccio

Sochaux 0-2 Lille

Reims 1-1 Guingamp

Evian 2-2 Montpellier

4 matchs sont au programme demain.

90+5ème minute : FIN DU MATCH ! Evian et Montpellier se quittent sur un nul 2-2. Montpellier a dominé la première période mais Evian a été malin en l'espace de 5 minutes.

90+4ème minute : FIN DU MATCH ! Guingamp revient avec le point du match nul mérité au terme d'un match dominé.

90+4ème minute : FIN DU MATCH ! Sochaux s'incline face à Lille 0-2. La vingtième et dernière place est confirmée.

90+4ème minute : FIN DU MATCH ! Rennes s'impose 2-0 face à Ajaccio au terme d'un match à sens unique.

90+3ème minute : Kalou est remplacé par Rodelin pour Lille

90+1ème minute : Nous entrons maintenant dans le temps additionnel à Annecy. 4 minutes de temps additionnel et match nul 2-2.

90ème minute : MAGNIFIQUE DOUBLE ARRET D'OCHOA. Rennes mène toujours 2-0.

89ème minute : Les matchs Reims-Guingamp et Evian-Montpellier sont toujours indecis.

87ème minute : Nouvelle salve de changements : Roux cède sa place à Ruiz pour Lille ; Jonas Martin remplace à la place de Djamel Bakar et Montano cède sa place à Camara pour Montpellier et Cédric Bakambu est remplacé par Guerbert pour Sochaux.

86ème minute : SIAKA TIENE EXCLU ! Heureusement pour Montpellier, il avait été sorti sur blessure quelques minutes auparavant.

85ème minute : LE POTEAU DE YATABARE ! Le joueur de Guingamp déclenche une frappe contrée qui termine sur un poteau puis sur un arrêt de Kossi Agassa.

84ème minute : LE BUT DE RENNES REFUSE ! Pour une position de hors-jeu.

83ème minute : LA FRAPPE DE ROUX ARRETE PAR POUPLIN ! Le gardien sochalien est de nouveau sollicité, par cette frappe cadrée. Roux veut le triplé.

81ème minute : Nouveaux changements : Beauvue remplace Mandanne pour Guingamp avec pour objectif de gagner ; Pitroipa est remplacé par Said à Rennes et Popescu remplace Lasne pour Ajaccio.

79ème minute : Nouveau point sur les différents scores :

Reims 1-1 Guingamp

Rennes 2-0 Ajaccio

Sochaux 0-2 Lille

Evian 2-2 Montpellier

77ème minute : L'EGALISATION D'EVIAN ! Modou Sougou, arrivé en prêt de Marseille permet à sa nouvelle équipe de revenir à égalité face à Montpellier.

75ème minute : Changements en cascade : Hunou remplace Féret pour Rennes ; Meïti succède à Balmont pour Lille ; Nestor prend la place de Barbosa pour Evian et Atar entre à la place de Charbonnier pour Montpellier.

74ème minute : LE BUT DE DANIEL WASS ! Devant un mur épais de Montpellier, le joueur d'Evian permet à son équipe de revenir à 2-1 et de se relancer dans le match !

72ème minute : Nolan Roux fait réagir sur Twitter, cherchant le triplé pour son retour.

71ème minute : LA FRAPPE DE YATABARE ! Le serial-buteur Guingampais est en forme et le prouve, Reims tremble.

70ème minute : Changement pour Montpellier : sortie de Siaka Tiéné blessé est remplacé par Daniel Congré.

69ème minute : Les occasions se succèdent sur les différents terrains : Berigaud, Mayuka, Roux, Charbonnier...

67ème minute : Ochoa a bien failli marquer contre son camp. La faute de main était proche...

64ème minute : Petit point sur les différents scores :

Reims 1-1 Guingamp

Rennes 2-0 Ajaccio

Sochaux 0-2 Lille

Evian 0-2 Montpellier

61ème minute : Double changement pour Evian : Nicolas Benezet, est remplacé par Facundo Bertoglio et Djakaridja Koné cède sa place à Pape Sougou

60ème minute : Sur Twitter, les supporters sochaliens y croient toujours malgrè le score.

58ème minute : LE BUT INCROYABLE DE REIMS ! Cafoulliage dans la surface et Nicolas De Préville qui en profite, Reims égalise à 1-1 face à Guingamp !

56ème minute : Ces secondes mi-temps s'animent sur tous les terrains !

54ème minute : NOUVELLE FRAPPE DE MARVIN MARTIN POUR LILLE ! Sochaux n'y arrive plus, attentiion au score !

53ème minute : MONTPELLIER DOUBLE LE SCORE A ANNECY ! Rémy Cabella trompe Bertrand Laquait ! L'écart est fait, Evian devrait attaquer, attention à ce que score n'enfle par trop !

51ème minute : MAIN DANS LA SURFACE A RENNES ! Zubar touche le ballon de la main mais elle paraît involontaire. L'arbitre ne siffle rien.

50ème minute : Nouveau changement pour Sochaux : Roussillon est remplacé par Faussurier.

49ème minute : Evian en difficulté : Montpellier pousse, le coaching à la mi-temps a dû être payant.

47ème minute : Nelson Oliveira s'écroule dans la surface après un contact avec Zubar. L'arbitre ne siffle rien.

46ème minute : Changement également pour Sochaux : Nogueira est remplacé par Doubai.

46ème minute : Changement pour Ajaccio : Pierrazi est remplacé par Goncalves.

46ème minute : C'est reparti sur toutes les pelouses !

Mi-temps : Les secondes périodes sont sur le point de reprendre.

Mi-temps : A Sochaux, l'homme de la première mi-temps et très sûrement du match est Nolan Roux, auteur d'un doublé en 2 minutes.

Mi-temps : Lille mène 2-0 face à Sochaux malgrè le fait d'avoir été dominé une grande partie de la première période.>

Mi-temps : Les scores à la mi-temps :

Reims 0-1 Guingamp

Rennes 2-0 Ajaccio

Sochaux 0-2 Lille

Evian 0-1 Montpellier

45ème minute : MI-TEMPS SUR TOUS LES TERRAINS !

45ème minute : La mi-temps approche sur tous les terrains.

44ème minute : L'ETG se loupe de nouveau ! Les mêmes hommes pour cette nouvelle occasion : Nicolas Benezet pour Kevin Berigaud qui se loupe de nouveau.

43ème minute : La talonnade de Benezet vaut le détour au passage.

41ème minute : L'Evian TG tout prêt de l'égalisation ! Kévin Bérigaud loupe un face à face à priori face au gardien montpelliérain !

40ème minute : Si Rennes marque de nouveau, les Bretons reviendraient à exact égalité avec l'OM et seraient donc quatrième.

38ème minute : ET LE DOUBLE DE NOLAN ROUX POUR LILLE ! Sur un corner, l'attaquant lillois saute plus haut que tout le monde et trompe Poupelin. Sochaux, qui a lontemps dominé s'est fait punir en encaissant deux buts en deux minutes.

38ème minute : BUT POUR MONTPELLIER ! Victor Hugo Montaño permet à Montpellier d'ouvrir le score face à Evian dans une action en solo.

37ème minute : Il n'y a maintenant plus qu'Evian-Montpellier où le score est nul et vierge.

35ème minute : ET LE BUT LILLOIS ! Longtemps dominé, le club de René Girard a été malin et c'est finalement Nolan Roux qui punit Sochaux !

34ème minute : Giresse déclenche une belle frappe ! Agassa est vigilant. Guingamp est clairement au dessus du lot !

32ème minute : Enyeama, le gardien lillois s'est loupé sur sa sortie aérienne, Sochaux a bien failli le punir...

31ème minute : Rennes étouffe Ajaccio, le troisième but est proche...

30ème minute : Sochaux tente le tout pour le tout face à Lille. Attention aux contres...

28ème minute : Giresse fut tout proche de doubler la mise au stade du Roudourou.

26ème minute : Sochaux, bon dernier n'arrive pas à trouver la solution face à Lille. Attention, le championnat avance, il ne faudra pas louper le train !

24ème minute : Evian se montre dangereux face à Montpellier. Chaque possession dans la moitié de terrain adverse est dangereuse.

22ème minute : La frappe d'Ayité des Rémois passe juste à côté ! C'était la première vraie occasion pour les Champenois.

20ème minute : Reims souffre actuellement contre Guingamp. La preuve est le score : 0-1.

18ème minute : Le point sur les scores après 19 minutes de jeu :

Rennes 2-0 Ajaccio

Reims 0-1 Guingamp

Evian 0-0 Montpellier

Sochaux 0-0 Lille

17ème minute : Efficacité totale pour Rennes : 2 occasions, 2 buts !

16ème minute : ET LE DOUBLE DE FOUED KADIR !

15ème minute : C'est le premier but de Kadir sous ses nouvelles couleurs !

13ème minute : ET LE BUT DE FOUED KADIR POUR RENNES !

11ème minute : N'oubliez pas, demain soir à 21h, le PSG recevra Monaco, un choc au sommet comme la Ligue 1 les aime.

9ème minute : A Rennes, le stade est loin d'être plein. L'affluence frôle les 12 000 spectateurs, une des plus faibles depuis 10 ans !

7ème minute : Reims n'a encore jamais perdu cette saison à domicile. Une réaction est à attendre.

6ème minute : Le but de Yatabaré ne lui sera finalement pas accordé, c'est finalement un défenseur qui a marqué un but contre son camp.

4ème minute : LE BUT DE GUINGAMP PAR SON SERIAL BUTEUR MUSTAPHA YATABARE !

1ère minute : C'est parti sur toutes les rencontres !

Avant-matchs : Les équipes sont sur les différentes pelouses. Les matchs vont bientôt débuter !

Avant-matchs : Pour être complet, voici la composition de Rennes qui affrontera Ajaccio : Costil - Danzé, Kana-Biyik, Armand, M'Bengue - Makoun - Pitroipa, Pajot, Féret, Kadir - Oliveira. Et pour terminer, voici la composition corse : Ochoa - Bonnart, Dielna, Zubar, André - Cavalli, Diarra, Lasne - Mostefa, Pierazzi - Mutu.

Avant-matchs : Voici maintenant les joueurs qui s'affonteront lors du match Reims-Guingamp. Tout d'abord la composition des locaux : Agassa - Glombard, Tacalfred, Weber, Mandi - Devaux, Oniangué, Fortès, De Préville - Charbonnier, Ayité. Et ensuite le 11 des Bretons : Ndy Assembe - Sankoh, Sorbon, Lemaître, Sankharé - Mathis, Kerbrat - Yatabaré, Mandanne, Atik - Giresse.

Avant-matchs : Place aux compositions pour le match Evian-Montpellier. Tout d'abord celle d'Evian TG : Laquait – Sabaly, Mongongu, Mensah, Dja Djédjé, Sorlin, Koné, Wass, Benezet, Barbosa, Bérigaud. Ensuite, celle de Montpellier : Jourdren, Hilton, Tiéné, El Kaoutari, Jebbour, Sanson, Stambouli, Cabella, Mounier, Bakar, Montano.

Avant-matchs : Vous avez eû ci-dessous la composition d'équipe de Sochaux. Place maintenant à celle de Lille : Enyeama - Béria, Rozenhal, Souare, Basa - Balmont, Gueye, Martin - Mavuba, Kalou, Roux

Avant-matchs : Focus du match Evian-Montpellier axé sur Evian Thonon Gaillard : les enjeux, les différents scénarios, les états de forme...

Avant-matchs : Rappelons le match nul et vierge cet après-midi à Furiani entre Bastia et Marseille.

Avant-matchs : Terminons par le choc de cette sixième journée, soit le déplacement de Lille à Sochaux. Tout va mal à Sochaux. Le club montbélliard pointe bon dernier au classement, n'a remporté aucun match et n'a inscrit que trois buts. Et ce match ne sera pas une partie de plaisir face à Lille, qui même en ayant perdu deux matchs peut en cas de victoire remonter au pied du podium. René Girard devra trouver les mots pour motiver ses joueurs dans ce qui est un des matchs historiques de la Ligue 1 : ce match sera la 97ème confrontation de ces deux clubs en première division. Benoît Millot fera respecter les règles au stade Bonal.

Avant-matchs : Troisième match, Rennes-Ajaccio. Le Stade Rennais sera le grand favori de ce match : cinquième au classement, ayant tenu en échec Lille ou Lyon, les joueurs de Philippe Montanier ont en plus réussis leur mercato, en témoignent les trois buts de Nelson Oliveira. Leurs adversaires sont eux dans une très mauvaise phase, étant pour l'instant reléguable et de plus n'ayant remporté aucun match malgrè leur match héroïque face à Paris. Et une stat de plus pour plomber l'envie corse, Ajaccio n'a plus remporté aucun match à Rennes depuis 1971. Le match sera arbitré par Mikael Lesage.

Avant-matchs : Second match au programme, la confrontation Stade de Reims-EA Guingamp au stade Auguste Delaune. Reims joue dans la peau d'un prétendant à l'Europe, bien que disputant la 17ème place. Les Rouges et Blancs n'ont perdus qu'un match face à Rennes mais a depuis battu Lille et Lyon ! Et le tout en n'ayant inscrit que 4 buts. Efficacité, quand tu nous tiens... Face à eux, Guingamp, qui est actuellement dans une Yatabaré-mania. Le numéro 9 de la petite équipe bretonne a en effet inscrit l'intégralité des buts du promu et figure actuellement troisième au classement des buteurs devant Falcao, Gignac ou Ibrahimovic. Stephane Jochem arbitrera cette rencontre.

Avant-matchs : Intéressons-nous maintenant aux quatre matchs qui vont nous intéresser. Tout d'abord, Evian-Montpellier. Le club recevant, soit l'Evian TG, est Berigaud-dépendant : 5 des 7 buts ont étés inscrits par l'attaquant de 25 ans. Le club d'Evian s'est aussi signalé en battant un Lyon inexistant. Face aux joueurs de Pascal Dupraz se dressera le club de Montpellier HSC, toujours à la recherche d'une seconde victoire. La dernière fois que les deux clubs s'étaient affrontés, soit lors de la 26ème journée de la saison précédente, Montpellier l'avait emporté 1-0 à Annecy. Ce match sera atbitré par Bartolomeu Varela.

Avant-matchs : Bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce nouveau multiplex de Ligue 1 sur VAVEL France ! A suivre ce soir, 4 matchs : Reims-Guingamp, Sochaux-Lille, Rennes-Ajaccio et enfin Evian TG-Montpellier.

