OM - PSG en direct (Terminé)

Merci à tous d'avoir suivi ce Classico sur Vavel France et à bientôt !

L'OM devient 4e et repasse donc derrière Lille au goal-average

Le PSG grâce à cette victoire rejoint l'AS Monaco en tête du championnat à 21 points.

Coup de sifflet final ! Le PSG remporte ce Classico au Vélodrome et l'OM peut nourrir d'énormes regrets. Puisqu'ils n'ont pas su prendre l'ascendant sur une équipe parisienne pourtant réduite à 10 dès la demi-heure de jeu...

90+3' 7e carton jaune de cette rencontre pour Maxwell pour contestation intempestive !

90+2' L'OM piétine aux abords de la surface et obtient un coup franc très bien placé !

3 minutes de temsp additionnel annoncées !

90' Les joueurs de l'OM occupent la moitié de terrain parisienne durant ces dernières minutes

88’ Tête de Thauvin à bout portant qui trouve Sirigu vigilant.

Le PSG se dirige vers un 20e match sans défaite avec ce nouveau succès sur les terres de l’OM

84' Le PSG a désormais mis en place un double rideau défensif pour verrouiller ses buts et le score.

80' Cavani laisse sa place à Lucas... Mias prend un carton jaune pour gain de temps !

80' Thauvin remplace Imbula

79' Romao récolte un carton jaune pour une faute sur Camara

77' Ce remplacement défensif fait preuve d'une volonté de Laurent Blanc d'assurer le score.

75' Ibrahimovic est remplacé par Camara. Le géant Suédois récolte un carton jaune pour gain de temps !

74' Rod Fanni est auteur de 5 fautes pour l'instant dans ce Classico et a déjà reçu un carton jaune.

73' Fanni auteur d'une vilaine faute sur Cavani n'a pas de deuxième carton jaune alors que l'Uruguayen proteste et demande celui-ci auprès de Monsieur Turpin.

Dimitri Payet : "On commencé la deuxième période comme on a fini la première [...] C'est choquant d'être menés alors qu'on est en supériorité numérique"

70' Le PSG fait le jeu désormais alors qu'ils sont en infériorité numérique.

70' Payet est remplacé par Khalifa

67' André-Pierre Gignac fait son entrée en place de Jordan Ayew.

67' L'OM peut s'en mordre les doigts de ne pas voir pris l'avantage avant !

66' BUT ! IBRAHIMOVIC TRANSFORME !

65' FAUTE D'ANDRÉ AYEW SUR MARQUINHOS

65' PENALTY POUR LE PSG !

64' Florian Thauvin à son tour s'échauffe sur le bord du terrain. Double entrée offensive pour l'OM qui joue à 11 contre 10 ?

63' Corner repoussé par la défense parisienne.

62' Frappe sublime de Payet repoussée in-extremis par Sirigu ! Corner à suivre.

57' André-Pierre Gignac accélère un peu son entraînement sur le bord du terrain. Son entrée semble proche...

55' Payet prend un carton jaune pour une faute sur Verratti.

54' Matuidi subi une faute dans la surface olympienne et les supporters marseillais sont suspendus au sifflet de Monsieur Turpin qui ne bronche pas.

53' Jordan Ayew s'emmêle les pinceaux à l'abord de la surface parisienne alors qu'il avait un bon coup à jouer...

52' Même en infériorité numérique, Paris ne ferme pas le jeu et se montre conquérant vers le but adverse.

51' Le Vélodrome semble être dans l'attente désormais...

50' Petit enchaînement entre Cavani et Van der Wiel sur le côté droit parisien. L'Uruguayen lance une talonnade pour le Néerlendais qui voit son centre atterir dans les tribunes.

48' Marseille domine ce début de seconde période mais le PSG semble s'appliquer même s'ils semblent perturbés par la tension régnante.

Et 11 fautes commises pour l'OM et 8 du PSG.

6 tirs pour l'OM. 3 pour le PSG.

46' Les Marseillais ont lancés cette deuxième période et garde le ballon tout en progressant vers les buts parisiens.

Et c'est reparti dans ce Classico !

Et l'OM est la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but dans la première demi-heure de jeu en Ligue 1 cette saison.

Autre petite sataistique intéressante, Monsieur Turpin détient le record de Ligue 1 des cartons rouges distribués depuis la saison dernière : 17 en 25 matches.

À noter que lors de la saison dernière, Paris a joué 10 fois en infériorité numérique sans jamais perdre le moindre point.

Mathieu Valbuena quant à lui regrette l'égalisation après la bonne entame de match de l'OM.

Blaise Matuidi au micro de Canal+ au sujet du penalty : "C'est un fait de jeu, on a rien dire là-dessu. Il faut surtout se concentrer sur la deuxième période"

Score de parité (1-1) au coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Turpin, qui va pouvoir souffler un peu lui qui a été sous pression pendant 45 minutes pleines.

MI-TEMPS !

45' L'OM va de l'avant et multplie les centres mais rien n'abouti.

45’ BUT DE MAXWELL ! Égalisation du PSG ! Vander Wiel centre court au-dessus de la défense olympienne, le latéral brésilien devance et lobe ensuite Mandanda.

44’ Petit enchaînement aérien dans la surface marseillaise entre Ibrahimovic et Alex qui ne donne rien.

43’ Après une faute subie, Cavani proteste et se fait rappeler à l’ordre par l’arbitre de la rencontre, Monsieur Clément Turpin.

42’ Laurent Blanc s’active et replace ses joueurs tout en donnant beaucoup de directives.

40’ Les fautes e multiplient et la tension monte de plus en plus sur le terrain comme en tribunes depuis l’ouverture du score !

40’ L’OM repart de l’avant

39’ Coup-franc très dangereux pour le PSG sur leur côté gauche et Ibrahimovic le reprend de volée sur la droite de la surface phocéenne mais Mandanda repousse des poings.

36' Et Laurent Blanc doit revoir son schéma tactique à cause de cette exclusion et de ce but. Rabiot fais on entrée à la place de Lavezzi.

33' BUT ! André Ayew transforme le penalty !

30' Contestation très forte des Parisiens et Verratti prend un carton jaune !

29' Thiago Motta fautif sur Valbuena reçoit un carton rouge direct de la part de Clément Turpin ! Ce match s'emballe !

29' PENALTY POUR L'OM !

28’ L’OM fait le jeu sur son côté gauche et renverse sur le côté droit pour Fanni qui s’infiltre dans la surface parisienne et centre en direction d’André Ayew qui voit son tir, pourtant à bout portant, passer au-dessus du cadre…

26’ Corner pour le PSG mais Mandanda sort parfaitement devant Ibrahimovic.

25’ Les fautes techniques s’accumulent d’un camp comme de l’autre. L’humidité du terrain y est pour quelque chose.

20’ Gros enchaînement collectif de l’OM qui part d’Imbula qui renverse côté gauche vers André Ayew qui centre pour son frère qui frappe sur Sirigu. C’est repris juste derrière par Valbuena mais le portier parisien est encore une fois présent. C’était chaud !

18’ Ibrahimovic donne un petit ballon piqué au-dessus de la défense de l’OM pour Cavani seul face à Mandanda mais l’Uruguayen ne peut contrôler ce ballon du bout du pied. C’est l’une des occasions les plus dangereuses de ce début de rencontre.

17’ Une mauvaise passe de Payet profite aux Parisiens qui contre par Lavezzi mais Romao, vigilant, dégage sereinement.

15’ Le PSG fait tranquillement tourner le ballon et remonte le terrain peu à peu. Mais lorsque l’OM récupère le ballon il joue très vite et semble se précipiter.

13’ Le jeu est stoppé après un fumigène envoyé sur la pelouse du Stade Vélodrome.

11’ Le PSG contre directement mais Lavezzi et Ibrahimovic se comprennent mal.

10’ Coup-franc superbement bien frappé par Valbuena qui file en dessous du mur parisien et vient heurter le poteau de Sirigu.

10’ Coup-franc pour l’OM suite à une faute de Verratti sur Payet.

6' Les joueurs du PSG conserve pour l'instant le ballon et se contente de faire tourner derrière. Les supporters marseillais commencent à chanter et siffler contre les joueurs du PSG. La tension monte d'un cran...

3' "On est ici pour jouer au football et rien d'autre" Voilà ce que viens de dire l'arbitre aux deux joueurs

3' Mr Turpin rappelle à l'ordre Verrati et Valbuena

2' Première faute sur Ibrahimovic. Cela abouti sur un coup-franc dangereux qu'Ibrahimovic tir bien mais que personne ne peut reprendre

0' Et le coup d'envoi vient d'être donné par le PSG !

Entrée des joueurs :

Clément Turpin sera l'arbitre principal de ce #Classico #OMPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) October 6, 2013

Ce sera la 83e confrontation, toutes compétitions confondues, entre l'OM et le PSG. Pour le moment, le club phocéen mène 32 victoires à 30 pour 20 matches nuls. 105 buts ont été marqués par Marseille, 102 par le club de la capitale

La foudre s'abat au dessus du Vélodrome avant le coup d'envoi de ce Classico... Tout un symbole

La pluie a fait son apparition au Stade Vélodrome

Voici la composition probable des deux équipes.

Du côté du PSG, Jérémy Ménez sera privé de ce classico à cause de son comportement durant le match en Champion's League face à Benfica.

Et première info, André-Pierre Gignac ne débutera pas la rencontre dû à sa blessure à son gros orteil.

L'effervescence monte peu à peu sur la Cannebière au fil des minutes.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct tant attendu Classico de la Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, pour le compte de la 9e journée de championnat.