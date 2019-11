En direct : OGC Nice - Olympique de Marseille, suivez le live

Après-match : Merci à vous d'avoir été si nombreux à avoir suivi ce match en direct live qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes pour lire l'article sur ce match avec analyse et compte-rendu. Puis ce week-end pour suivre la suite de cette dixième journée de Ligue 1 ainsi que le reste de l'actualité sportive mondiale. Bonne soirée à tous !

90+5' : FIN DU MATCH ! Nice s'imposé 1-0 contre l'Olympique de Marseille grâce à un but de Dario Cvitanich ! Gignac a marqué un but refusé pour un hors-jeu inexistant. Comme face à Monaco ou Paris, l'Olympique de Marseille s'incline de nouveau face à un cador en ayant dominé une grande partie du match. Cette fois-ci, les Phocéens sont tombés face à un sensationnel David Ospina, homme du match. Nice rejoint l'OM et Lille à la troisième place du classement. Désolé pour ce petit problème technique en toute fin de live.

Bravo Ospina ! L'OM s'incline devant un grand gardien.. #Ospina #OGCNOM #TeamOM — Erwaan (@ErwaanStalin) October 18, 2013

90+4' : Les occasions se succèdent depuis 30 minutes, mais la défense Niçoise semble tenir bon ! L'exploit est proche.

90+3' : Cet arrêt est tout simplement sensationnel, les réseaux sociaux sont unanimes sur ce point-ci. Certains trouvent même cet arrêt supérieur à celui de Buffon face à Zidane sur la tête du meneur de jeu Français en finale de la Coupe du Monde 2006.

90+2' : OSPINA SORT LE GRAND JEU ! Le gardien Niçois, homme du match s'envole pour aller chercher en dessous de la barre transversale une tête d'André Pierre Gignac. C'est un arrêt de classe internationale !

90+1' : CARTON JAUNE pour Grégoire Puel.

90+1' : 5 MINUTES DE TEMPS ADDITIONNEL !

89' : ENORME OCCASION NICOISE ! Mandanda s'interpose avec difficulté. Mais que cette fin de match sera longue pour Nice...

87' : Ospina s'écroule au sol après un contact avec un de ses défenseurs.

123 minutes de temps additionnel, minimum — TLM S'en Foot (@TLMSenFoot) October 18, 2013

86' : Neuf corners en seconde période pour Marseille. Mais aucun ballon au fond des filets.

85' : NOUVELLE GROSSE OCCASION MARSEILLAISE ! Après plusieurs déviations, Gignac est tout proche de tromper Ospina. Les occasions s'enchaînent en quelques secondes.

84' : André Ayew prend lui un carton jaune pour un tacle sévère.

84' : Braithweite doit finalement retirer le penalty à Reims. Il le remarque. Le score est donc quand même de 2-1 pour Toulouse à Reims

82' : Toulouse mène 2-1 à Reims après un but sur penalty de Braithweite.

80' : CHANGEMENT POUR NICE ! Sortie du buteur Dario Cvitanich remplacé par l'attaquant Algérien Benrhama.

78' : ENORME OCCASION MARSEILLAISE ! André Pierre Gignac tombe sur un énorme David Ospina après un magnifique centre de Rod Fanni. Le ballon était pourtant placé juste sous la barre.

77' : Au révélateur, André-Pierre Gignac n'est finalement pas hors-jeu. C'est peut-être le tournant du match.

QUAND YA DOUTE CA DOIT PROFITER A L'ATTAQUANT PEBROOOOOOOOOOOOON pic.twitter.com/7T87Fi4h9o — Philippe (@saintmtex) October 18, 2013

76' : ANDRE AYEW PASSE TOUT PRES D'EGALISER ! Sur le coup-franc frappé par Mathieu Valbuena, l'avant-centre marseillais voit sa tête passer juste à côté du but. Le sort ne sourit pas aux Marseillais depuis le début du match !

75' : COUP FRANC DANGEREUX POUR L'OM ! Nampalys Mendy stoppe une action nette de but pour Khalifa. Il prend un carton jaune. Le rouge aurait aussi pû être sorti.

74' : Corner qui ne donnera rien.

73' : Coup franc dangereux pour Nice, le ballon fini en corner. Sur coup de pied arrêtés, Nice peut tuer le match.

71' : Avant cette action, Jérémy Morel est sorti, remplacé par Benjamin Mendy. C'est le dernier changement pour les Marseillais.

70' : Le but de Dario Cvitanich aurait lui aussi dû être refusé pour un hors-jeu. Or, ce ne fut pas le cas.

69' : BUT REFUSE D'ANDRE PIERRE GIGNAC ! Sur un ballon dans la profondeur, Gignac se détache de la défense et lobe Ospina au sol. Il est signalé hors-jeu alors qu'il ne l'était pas.

68' : Nice ne voit plus le jour que sur des contres depuis le début de la seconde période mais tient bon en cette seconde période.

66' : POTEAU D'ANDRE AYEW ! Bien lancé dans la profondeur, Ayew se donne à fond dans la surface et s'arrache pour frapper le ballon. Ospina est trompé, mais le ballon frappe le poteau gauche du portier Colombien.

65' : A 34 mètres du but, Mathieu Valbuena frappe un coup-franc en brossant son ballon mais ses attaquants n'auront pas suivis. Le ballon est récupéré par David Ospina.

65' : CHANGEMENT COTE MARSEILLAIS ! Sortie de Florian Thauvin, entrée de Saber Khalifa.

64' : Dans l'autre match de la soirée, Reims et Toulouse se neutralisent (1-1).

61' : La défense Niçoise paraît impermeable. Baup devra compter sur son banc pour s'imposer aujourd'hui.

60' : CHANGEMENT POUR NICE ! Sortie de Jérémy Pied remplacé par le revenant Valentin Eysseric.

Khalifa est à l'échauffement depuis 7 heures maintenant, il espère jouer les 4 dernières minutes de ce match. #OGCNOM — Johann Alessandroni (@J_Alessandroni) October 18, 2013

59' : Lutte dans la surface de l'OM entre Romao et Cvitanitch. Le buteur commet une faute. Quelques secondes plus tard, la même action se produit sur le côté droit de l'attaque des Aiglons. Une nouvelle fois, "Super Dario" commet une faute.

56' : NOUVELLE FRAPPE DE FLORIAN THAUVIN ! La frappe est cadrée mais une nouvelle fois, Ospina s'interpose et le ballon finit en corner. La défense Niçoise plie mais ne rompt pas.

55' : Ballon récupéré par Morel aux 30 mètres sur le côté gauche. Après trois touches de balle, le latéral gauche centre. Fanni reprend de volée mais Ospina s'interpose.

54' : Après un débordement côté droit de Gignac, l'OM obtient un corner qui, bien dégagé, ne donnera rien.

53' : Le public Niçois est aux anges. C'est le plus beau match de la courte histoire de l'Allianz Riviera qui s'écrit devant eux. Et leur équipe mène !

51' : L'OM construit mal ses actions offensives. La précipitation se mêle à la frustration.

50' : Après une faute sur Traoré, un coup-franc est frappé pour Nice mais sans grand danger, il est capté par Steve Mandanda qui relance.

La joie de Super @Daricvitaok après son but ! #OGCNOM pic.twitter.com/SWhgVnVHL8 — OGC Nice (@ogcnice) October 18, 2013

49' : A première vue, Nice jouera le contre dans ce début de seconde période, en laissant passer l'orage phocéen.

48' : L'ancien Parisien s'est relevé, le jeu a repris.

47' : Mathieu Bodmer est mal retombé sur le dos dans l'action du corner. Les soigneurs sont sur la pelouse.

46' : GROSSE FRAPPE D'IMBULA ! Ospina ne peut que repousser le ballon en corner. Corner qui sera dégagé des poings par le gardien Colombien.

46' : Marseille reprend tout de suite de l'allant offensif, devant à tout prix marquer pour revenir dans le match.

46' : COUP D'ENVOI ! Et c'est reparti pour ce choc de la dixième journée !

Mi-temps : Ce sera à l'Olympique de Marseille d'engager.

Mi-temps : Les joueurs reviennent sur la pelouse, la seconde période va bientôt débuter.

Mi-temps : N'hésitez pas à profiter de la mi-temps pour suivre en direct vidéo le match de volley Beauvais-Tours. Tours a remporté les deux premiers sets mais Beauvais tente une remontée improbable et n'est plus qu'à quelques points du troisième set.

Mi-temps : Les statistiques de la première période :

Mi-temps : Les deux équipes se seront livrés un combat acharné pendant toute cette première période. Mais c'est bien l'OM qui a craqué en premier. Sur un ballon en profondeur, Dario Cvitanitch a effacé Mandanda puis a poussé le ballon dans les filets. Le score est donc de 1-0 à la pause pour les locaux.

45+3' : MI-TEMPS ! L'arbitre Antony Gautier renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

45+3' : Les Marseillais enchaînent deux actions offensivent mais ne cadrent finalement pas.

45+2' : CARTON JAUNE ! Mathieu Valbuena prend un avertisseement pour contestation abusive.

45'+2' : Les supporters Marseillais sont très critiques envers leur équipe sur les réseaux sociaux, notamment sur Fanni, Morel et Gignac.

45'+1' : Trois minutes de temps additionnel sont annoncées.

Nice, les Aiglons, Fanni et Morel les busards. #OGCNOM — François Miguel (@fmboudet) October 18, 2013

44' : Ce but était prévisible vu les risques pris par les deux formations. De plus, il est inscrit, juste avant la mi-temps, le meilleur moment pour destabiliser l'adversaire.

43' : La possession est lègèrement à l'avantage des Niçois (51%-49%).

42' : BUT POUR NICE ! Lancé dans la surface, Cvitanitch se joue de Mandanda sorti pour tenter de plonger sur le ballon. Seul face au but, l'attaquant Niçois n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

40' : Les deux équipes prennent de gros risques offensifs et défensifs.

#OGCNOM #TeamOM #mpsport2017 on entend bien le public#ambiance! — Nathalie Simon (@nathsimofficiel) October 18, 2013

38' : Sur le côté gauche, Brüls s'échappe et obtient un corner qui ne donnera rien. Nice aussi est offensif.

37' : Nicolas NKoulou prend le dessus sur Dario Cvitanitch. Il ne fallait pas se louper.

36' : Chaque ballon perdu des Niçois se conclue par une frappe Marseillaise. Le KO est proche des deux côtés.

36' : Rod Fanni donne le ballon à André-Pierre Gignac qui s'amuse sur le côté gauche de la surface. Morel centre mais le ballon finit en corner qui ne donnera rien.

34' : GROSSE OCCASION POUR MARSEILLE ! Le corner est frappé. Fanni aux 6 mètres est dépossédé du ballon. C'était une très grosse occasion de but.

32' : Valbuena encore lui donne un bon centre pour André Ayew qui ne peut cadrer. Corner.

31' : Une nouvelle fois, l'action est partie du côté gauche de l'attaque Niçoise.

30' : BARRE TRANSVERSALE DE JEREMY PIED ! Sur une action jouée en très peu de touches de balle, le milieu de terrain Aiglons est de peu dans la surface et déclenche une frappe. Mandanda est sauvé par sa barre transversale.

29' : Valbuena lance Gignac dans la profondeur. David Ospina doit une nouvelle fois s'interposer, les défenseurs étant tous pris par l'accélération de l'attaquant Français.

Gignac réussit pour le moment à se faire oublier de tout le monde, y compris du ballon. Performance. #OGCNOM — Canap' Football Club (@CanapFootClub) October 18, 2013

27' : Sur une action défensive, Alexys Romao exprime toute sa palette technique. A la lutte avec trois Niçois, il arrive à s'en ressortir mais concède finalement la touche.

26' : Le jeu reprend son cours normalement. Marseille est à 10 contre 11.

25' : André Ayew a pris un coup d'épaule de Pejcinovic. Il est au sol et peine à se relever. Il sort finalement du terrain pour se faire soigner.

24' : Brüls est face à Nicolas NKoulou. Avant de se faire reprendre, il centre un ballon facilement capté par Steve Mandanda.

23' : Le ballon file de but en but. Personne ne sait qui prendra un avantage qui pourrait bien être décisif.

21' : FRAPPE DE TRAORE ! Pied progresse facilement sur le côté gauche puis centre au point de penalty. Traoré reprend le ballon mais sa frappe passe de peu au dessus.

18' : FRAPPE DE FLORIAN THAUVIN ! Avançant seul dans la moitié de terrain niçoise, l'international espoir frappe à 20 mètres mais son ballon n'est pas cadré.

15' : FRAPPE DE FLORIAN THAUVIN ! Ospina doit s'interposer, le ballon était cadré !

14' : Frappe à l'entrée de la surface d'Alexys Romao mais elle passe à droite du cadre. L'ancien Lorientais a mal contrôlé sa frappe de l'extérieur du droit.

13' : Didier Digard est laissé seul sur le côté droit de la défense marseillaise mais contrôle mal le ballon. Les Marseillais récupèrent le ballon.

12' : Valbuena, décidemment très en jambe s'amuse sur le côté droit avant de donner un bon centre qui ne trouvera personne, heureusement pour Nice.

11' : ENORME OCCASION POUR NICE ! Sur un centre remis par Pejcinovic, Cvitanich loupe une occasion sérieuse de but alors qu'il était à cinq mètres des cages ! Attention, chaque occasion non convertie peut se regretter au final dans les matchs comme clui-ci !

10' : Faute d'Alexys Romao sur Dario Cvitanitch qui se tient la jambe mais finit par se relever

8' : COUP DUR POUR MARSEILLE ! Bien en jambe, les Phocéens doivent se séparer de Lucas Mendes, qui a contracté une blessure musculaire. Il est remplacé par Souleymane Diawara.

7' : Digard cherche à s'appuyer pour Pied mais le ballon n'est capté par personne puis arrive à Steve Mandanda qui peut dégager sereinement dans les pieds.

6': Valbuena s'amuse sur le côté gauche, dribble plusieurs défenseurs puis centre pour André Ayew. Le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale.

5' : Sur l'action, Lucas Mendes a pris un coup mais reprend finalement la partie.

4' : En contre, Dario Cvitanitch est lancé mais ne peut frapper correctement. Le match est parti sur de très bonnes bases !

4' : Sur un centre d'André Pierre Gignac, Mathieu Valbuena est tout proche de marquer et David Ospina doit se coucher sur le ballon

3' : Les marseillais combinent bien dans la surface, David Ospina est obligé de s'interposer.

2' : Dario Cvitanitch est bien lancé en profondeur mais Nicolas NKoulou est propre défensivement et permet à son équipe de pouvoir récupérer le ballon.

2' : La pelouse n'est pas dans le meilleur état, ayant vue se jouer le match Toulon-Clermont il y a deux semaines.

1' : ET C'EST PARTI ! Nice engage et se projette tout de suite vers l'avant mais l'action ne donne rien.

Avant-match : Mais avant, une minute de silence fut respectée en la mémoire de Bruno Metsu, ancien sélectionneur du Sénégal qui nous a quitté mardi.

Avant-match : Les joueurs sont en place, c'est Nice qui engagera !

Avant-match : L'aigle, symbole de Nice est apparu sur la pelouse sous les ovations du public.

Avant-match : Commentez ce match avec les comptes Twitter Vavel de Marseille (@OM_VAVELfr) ou le compte principal (@VAVEL_France)

Avant-match : Inutile de dire que l'enceinte est pleine ce soir.

Avant-match : Les joueurs sortent du tunnel et entrent sur la pelouse de l'Allianz Riviera... l'ambiance est électrique !

Avant-match : Les joueurs sortent des vestiaires... le grand spectacle va bientôt commencer !

Avant-match : Le match débute dans moins de 20 minutes !

Avant-match : Pour ceux qui s'intéressenet au volley-ball, n'hésitez pas à regarder le direct vidéo du premier match de la 4ème journée de Ligue A, Beauvais-Tours sur notre site !

Avant-match : Les compositions viennent de tomber. Voici tout d'abord celle de Nice. Contrairement à ce qui était annoncé, Genevois n'est pas titulaire mais est remplacé par Grégory Puel. Voici la composition niçoise : Ospina - Pejcinovic, Bodmer, Puel, Kolodziejczak - Digard (cap.), Mendy - Brüls, Traoré, Pied - Cvitanich. Ensuite, celle de l'Olympique de Marseille nous est aussi parvenue. Pour la composition marseillaise, nous visions juste, la composition donnée était la bonne : Mandanda (cap.) - Fanni, NKoulou, Mendes, Morel - Romao, Imbula - Thauvin, Valbuena, A. Ayew - Gignac

Avant-match : Vous voulez en savoir plus sur ce match ? Nous vous invitons à lire l'avant-match qui parle de l'état de forme des deux équipes et des compositions probables : l'avant match.

Avant-match : Un thème a beaucoup fait parler de lui cette semaine, c'est la grêve possible des clubs lors de la prochaine journée, à cause de la taxe à 75% jugée inégalitaire. Etes-vous pour ou contre ? Explications de cet imbroglio et sondage.

Avant-match : Le dernier match de Nice s'est lui aussi soldé par une défaite à Toulouse. Incapables de bien jouer à l'extérieur, les Niçois se sont faits surprendre. Retour sur cette rencontre.

Avant-match : Le dernier match de l'Olympique de Marseille, justement face au Paris Saint-Germain s'est conclu par une défaite 1-2. Retour sur ce match.

Avant-match : L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Elie Baup est dans la tourmente. Son coaching face au Paris Saint-Germain a été largement critiqué. Retour sur sa situation. ©Eurosport

Avant-match : Voici tout d'abord les compositions d'équipes probables. Tout d'abord, celle de Nice. Claude Puel a fait dans le classique avec un 4-2-3-1 avec Cvitanich en pointe : Ospina - Genevois, Pejcinovic, Bodmer, Kolodziejczak - Digard (cap.), Mendy - Brüls, Traoré, Pied - Cvitanich. Ensuite, celle de l'Olympique de Marseille. Elie Baup a choisi de titulariser Gignac pour son retour de blessure et d'intégrer pour la première fois Thauvin dans le 11 titulaire. Pour le reste, pas de grosses surprises si ce n'est le retour de Morel sur l'aile gauche de la défense : Mandanda (cap.) - Fanni, NKoulou, Mendes, Morel - Romao, Imbula - Thauvin, Valbuena, A. Ayew - Gignac.

Avant-match : Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur VAVEL France. Ce vendredi soir au programme le match décalé OGC Nice-Olympique de Marseille. Match à suivre en direct commenté en direct et en intégralité. Vous vivrez toutes les actions chaudes de cette rencontre, accompagné d'anecdotes et de tweets.