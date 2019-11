Terminé : Olympique de Marseille - SSC Naples, revivez le live

Fin du match Merci à vous d'avoir suivi ce live, ce fut un véritable plaisir pour nous de vous le proposer malgrès quelques petits problèmes techniques en première période heureusement vite résolus. Nous espérons que vous l'avez appréciés et vous donnons rendez-vous très bientôt sur VAVEL France pour vivre de nouvelles émotions sportives.

Les huit matches de la soirée en #ldc sont terminés. Les feuilles de match >> http://t.co/t5OHPw1By5 pic.twitter.com/oEQ6O9RRAE — UEFA.com en français (@UEFAcom_fr) October 22, 2013

Fin du match Le compte-rendu du match sera à lire dans quelques minutes sur VAVEL France.

Fin du match Voici maintenant le classement à l'issue de cette journée :

1er Dortmund 6 points

2ème Naples 6 points

3ème Arsenal 6 points

4ème Marseille 0 points

90+4' ET C'EST TERMINE ! L'Olympique de Marseille s'incline 1-2 à domicile contre une équipe de Naples qui aura été la plus dangereuse. Le club Phocéen prouve que ce groupe était trop haut pour lui et ajoute une unité à sa série de défaites consécutives maintenant portée à 4. Peut-être le début de la crise pour un club maintenant cinquième de Ligue 1 et dernier de sa poule dans cette compétition. Avec la victoire de Dortmund, l'OM dit même presque adieu à l'Europa League, la troisième place étant maintenant à 6 points. Callejon avait tout d'abord ouvert le score avant que Zapata ne double la mise. En fin de match, André Ayew, le seul joueur Marseillais exempt de tout reproche a sauvé l'honneur.

La question sera de savoir si Marseille aura au moins un point a la fin des 6 matches #ldc — Dr Zaius (@DocteurZaius) October 22, 2013

90+4' Il ne donnera rien. Reina capte le ballon.

90+3' COUP-FRANC POUR L'OM ! Même Mandanda monte ! Il sera tiré par Valbuena.

90+3' CENTRE DE BENOIT CHEYROU ! Mal ajustée, comme un miroir du match des Marseillais qui n'avaient décidémment dans le niveau dans ce groupe.

90+2' C'est fini à l'Emirates. Victoire 2-1 de Dortmund. Revivez le live.

90+1' FRAPPE DE BENOIT CHEYROU ! Mais non cadrée.

90+1' Trois minutes de temps additionnel sont annoncées

88' JORDAN AYEW DONNE UNE GIFFLE A INLER ! Carton jaune mérité. L'attaquant olympien avait pourtant le ballon.

87' Le Stade Vélodrome se réveille enfin. L'ambiance devient très chaude !

86' Mais il ne reste maintenant plus beaucoup de temps.

86' Le match n'est maintenant plus le même.

On aura eu au moins un beau but #Ayew — God Bless l'OM ✌ (@Clown_Triste) October 22, 2013

85' LE BUT POUR L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE D'ANDRE AYEW ! Ce but est mérité pour le seul Olympien actif sur le terrain.

83' L'OM a abdiqué et donne l'impression d'attendre le coup de sifflet final de la 6ème journée que ce calvaire se finisse enfin.

81' Rappellons que les deux buts Napolitains furent marqués sur des contres. C'est le comble du match.

80' Beau mouvement offensif pour l'OM mais toujours du déchet dans le jeu. Cette fois-ci, c'est Valbuena qui a loupé son contrôle.

79' Le classement actualisé élimine pratiquement l'Olympique de Marseille de toute Coupe d'Europe.

78' But à l'Emirates. Robert Lewandowski marque contre le cours du jeu. Le live à suivre ici.

76' Sortie sous les sifflets d'André Pierre Gignac remplacé par Jordan Ayew. Mesto remplace lui Mertens.

"Mouille le maillot ou casse toi" descend des deux virages #OMNapoli — FabLamperti (@gouffa83) October 22, 2013

75' TETE D'ANDRE PIERRE GIGNAC ! Premier mouvement construit pour l'OM depuis quelques minutes. Mais le ballon finit au dessus de la barre transversale de Reina

74' Le Milan AC et le FC Barcelone se neutralisent toujours. Le live à suivre ici.

73' Une statistique risque d'être modifiée. Naples n'avait plus gagné contre un club Français depuis 1988. L'adversaire était alors les Girondins de Bordeaux.

72' Arsenal domine maintenant Dortmund. Cazorla a frappé le poteau. Le live à suivre ici.

72' On sent qu'il y a plus de chances que le prochain but soit du Napoli que de l'OM.

71' Thauvin arrive et bouscule ses coéquipiers. Il marque des points par rapport à son prédesseur, encore une fois invisible.

70' Dimitri Payet sort sous les sifflets de l'OM. Il est remplacé par Florian Thauvin.

69' C'est la quatrième défaite consécutive pour l'OM après Dortmund, le PSG et Nice.

68' BENOIT CHEYROU PASSE TOUT PRES DU CARTON ROUGE ! Déjà averti, le joueur marseillais méritait un second jaune.

Quel but de Naples ! Un petit tour et puis s'en va pour l'OM — BECAM Jérémy (@BecamJeremy) October 22, 2013

67' BUT DE ZAPATA ! SUPERBE ACTION ! Leçon de football du SSC Naples, qui s'amuse dans la surface marseillaise. Cette défaite pèsera lourd !

65' En seconde période, c'est maintenant Marseille qui a le vent de face.

65' PASSE DE MERTENS VERS CALLEJON DANGEREUSE ! Mais Mandanda dégage sereinement.

64' Elie Baup a modifié son dispositif tactique. C'est maintenant un 4-3-3. Valbuena se retrouve à droite, Payet à gauche et Ayew dans l'axe.

63' VOLLEE D'ANDRE AYEW ! Mais elle est complètement manquée.

62' Plus qu'une demi-heure, Naples domine toujours l'entre-jeu.

Le bilan des clubs français lors de la phase de groupes de la LDC. http://t.co/JRKXQH4chK — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) October 22, 2013

60' Précisions quand à la banderole, le virage Sud est très ami avec les ultras de la Sampdoria, comme c'est le cas avec ceux de l'AEK Athènes.

59' Si le score en reste là, l'OM serait à quatre points de l'Europa League. Il faut se bouger !

59' Sortie d'Higuain remplacé par Zapata.

58' Le virage sud chambre les supporters Napolitains en déployant le logo de leur ennemi, le Sampdoria de Gênes. Geste très intelligent dans un climat tendu.

56' Sortie de Rod Fanni remplacé par Kassim Abdallah.

FAITES RENTRER LAURENT BONNART ! #OMNAPOLI #LDC — Sharkfoot (@Sharkfootmag) October 22, 2013

55' Les scores bougent sur les autres stades. Suivez le multiplex sur @VAVEL_France.

55' GROSSE INCOMPREHENSION (BIS) ! Mais quelques secondes plus tard, la même situation se réédite.

54' GROSSE INCOMPREHENSION ! Il n'y a pas de hors-jeu sur une sortie de but. Les défenseurs marseillais le sauront enfin. Sur un dégagement de Pepe Reina, Higuain fut laissé seul plusieurs mètres devant la ligne défensive Olympienne.

52' TETE DE PAYET A COTE ! L'OM se réveille enfin !

51' FRAPPE D'ANDRE PIERRE GIGNAC CONTREE EN CORNER ! L'attaquant marseillais harangue maintenant le public.

L'OM semble rentré avec des meilleurs dispositions en cette seconde période mais Naples pique sur chaque contre ! #TeamOM #OMNapoli — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) October 22, 2013

53' Déjà que la défense Marseillaise n'était pas sereine, si en plus Fanni doit quitter ses partenaires.

51' Elie Baup a glissé avant de revenir sur son banc avoir donné comme consigne à ses joueurs de se placer plus haut sur le terrain. C'est maintenant chose faîte.

50' Fanni s'est fait mal. En même temps, des remplaçants sortent du banc Marseillais pour s'échauffer.

49' L'OM ne laisse pas l'impression de vouloir se battre malgrès sa place dans ce groupe.

48' Des incidents ont eus lieu à la mi-temps entre supporters des deux camps. Un cordon de CRS est maintenant déployé.

47' 56% de possession pour Naples en première période.

46' BUT POUR NAPLES REFUSE POUR UNE FAUTE DE MERTENS SUR FANNI ! Le joueur belge avait plus joué le joueur que le ballon.

46' ET C'EST REPARTI AU STADE VELODROME ! Espérons une réaction marseillaise.

Mi-temps Les deux équipes vont maintenant reprendre le jeu. En attendant, regardez la joie de Callejon après son but.

Mi-temps Pour en revenir à la Ligue des Champions, voici les scores à la mi-temps : Bucarest 0-0 Bâle / Schalke 04 0-1 Chelsea // Arsenal 1-1 Dortmund // Vienne 0-2 Atletico Madrid / Porto 0-0 Zenith Saint Petersbourg // Celtic Glasgow 1-0 Ajax Amsterdam / AC Milan 1-1 FC Barcelone

Mi-temps Excusez-nous pour ces petits contretemps, ils sont dûs à un problème technique. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Nous faisons actuellement tout notre possible pour régler ces retards.

Mi-temps Petit point sur le classement à la mi-temps. La situation est catastrophique pour l'OM qui peut pratiquement dire adieu aux huitièmes de finale :

45+2' MI-TEMPS ! L'Olympique de Marseille est logiquement mené sur sa pelouse 0-1 par une équipe de Naples volontaire qui a pû compter sur ses deux troublions Callejon, buteur et sur Mertens.

45+1' CARTON JAUNE POUR PAYET ! Vivement que cette première période se termine !

45+1' CARTON JAUNE POUR CHEYROU ! Les nerfs des Phocénes lâchent !

Et voila normal pas de pressing pas d'envie cette équipe est a l'image de sont coach sans ambition #OMNapoli #BaupDemission — ManutwittOM (@manutwittos) October 22, 2013

45' Ouverture du score du Celtic Glasgow sur penalty. Le multiplex à suivre ici.

44' Celà fera très mal à l'état d'esprit Olympien mais il est largement mérité.

43' LE BUT NAPOLITAIN DE CALLEJON ! Après s'être joué de Fanni, l'avant-centre de Naples a envoyé le ballon au fond des filets ! C'est tout à fait logique !

42' Mertens, préféré à Insigne ce soir est intenable.

41' Egalisation de Giroud pour Arsenal. Le live à suivre ici.

40' Marseille ne respire plus, Naples les étouffe littéralement. Chaque ballon perdu par un Olympien fini par une frappe Napolitaine.

38' Le stade est plein comme un oeuf ! Il se joue à guichets fermés.

37' Cette énorme occasion de but manquée par Higuain pourrait bien coûter cher aux Italiens. Le score ne devrait normalement plus être nul et vierge.

36' L'Olympique de Marseille évolue en blanc et Naples en bleu.

34' FACE A FACE MANQUE PAR HIGUAIN ! Dans la surface, sur le côté droit, Higuain prend en contre la défense marseillaise mais loupe son face à face contre Mandanda. 6 mètres.

Ce que viens de rater Higuain, tu as pas le droit la. — Patrick (@TiiiTou76) October 22, 2013

33' Vous pouvez suivre le multiplex également sur le compte Twitter de @VAVEL_France.

32' Les contres Napolitains sont vraiment très dangereux !

30' Arsenal n'arrive pas à jouer son jeu face à Dortmund. Le live à suivre ici.

Le milieu est dominé par les Napolitains ; c'est une tradition. — Michel Panini (@MichelPanini) October 22, 2013

29' CENTRE D'ANDRE AYEW ! Mais personne n'est là pour le reprendre.

28' Le vent est très gênant pour produire du jeu aérien.

26' Le classement à la minute que nous jouons :

25' L'OM ne s'est pour l'instant créé qu'une véritable occasion.

23' Egalisation de Lionel Messi pour Barcelone. Le live à suivre ici.

22' GROSSE OCCASION POUR NAPLES ! Mais Callejon est signalé hors-jeu. Heureusement pour les Phocéens.

21' Nouveau but de l'Atletico Madrid. Le multiplex à suivre ici.

20' BELLE INTERVENTION DE NICOLAS N'KOULOU ! Sur un contre bien mené et terminé en 3 contre 3, le défenseur Camourenais démontre tout son talent.

19' L'Olympique de Marseille éprouve des problèmes dans le replacement défensif. Heureusement qu'ils bénéficient du vent.

17' But de Dortmund à Arsenal ! Le live à suivre ici.

16' La banderole des supporters Marseillais "Seul le bleu et blanc rayonne sur l'Europe"

15' GROSSE OCCASION POUR NAPLES ! La frappe de Calejon frappe juste à côté des buts.

14' Nouveau but, ouverture du score de Milan face à Barcelone. Le live à suivre ici.

12' Dans l'autre match Arsenal-Dormund, les deux équipes se craignent énormément et ne prennent pas trop de risques. Le live à suivre ici.

10' Mertens s'avère très dangereux depuis le début du match. La défense Marseillaise est mise à rude épreuve.

8' Ouverture du score pour l'Atletico Madrid. Le multiplex à suivre ici.

6' L'arbitre de la rencontre est turque. C'est monsieur Cünet Cakir.

5' Le vent est pour l'instant en faveur des Marseillais. Les deux dernières actions nous l'ont montrées. Le vent souffle vers Pepe Reina.

5' Des rafales de 75 km/h ont étés observées aujourd'hui dans la cité phocéenne.

4' Ouverture du score à Chelsea. Le multiplex à suivre ici.

3' Naples entame pied au plancher ce match !

2' GROSSE OCCASION POUR NAPLES ! Sur un coup-franc dangereux de Mertens, Mandanda est obligé de se servir de ses poings !

2' Le match est parti avec un léger retard.

1' Et c'est parti au Vélodrome pour le match de la dernière chance pour l'OM !

Avant-match Le coup d'envoi est imminent !

Il a de la gueule quand même ce nouveau Vélodrome, non ?!! #OMNAP pic.twitter.com/ngJ9NLmu7s — Damien Dubras (@ddubras) October 22, 2013

Avant-match Ensuite celle de Naples : Reina - Maggio, Fernandez, Albiol, Armero - Behrami, Inler - Callejon, Hamsik, Mertens - Higuain.

Avant-match Le moment est venu de vous donner les compositions d'équipe. Tout d'abord celle de l'OM : Mandanda - Fanni, Diawara, N'Koulou, Morel - Romao, Cheyrou - Payet, Valbuena, A.Ayew - Gignac.

Avant-match Vous pourrez également suivre ce match grace à des tweets insérés entre les commentaires de ce match.

Avant-match Et si vous souhaitez suivre l'intégralité des match, suivez le multiplex avec les 8 matchs au programme.

De l'audace ! #OMNapoli pic.twitter.com/eh4EOocKig — Olympique Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2013

Avant-match Autre choc de la soirée à suivre sur notre site, le match Milan-Barcelone, revanche du match de l'année dernière.

Avant-match Vous pourrez d'ailleurs suivre ce match sur VAVEL France.

Avant-match Dans le même temps, Arsenal recevra Dortmund avant de se déplacer en Allemagne.

Avant-match Les deux équipes se rencontreront de nouveau lors de la quatrième journée, à Naples cette fois-ci. C'est le cas depuis quelques saisons en Ligue des Champions, avec un enchaînement des matchs suivant : A-B-C-C-A-B.

Avant-match L'équipe de Naples s'est quand à elle qualifiée par le biais d'une deuxième place en Serie A la saison dernière. Naples a tout d'abord battu Dormund (2-1) avant de s'incliner à l'Emirates (0-2).

Avant-match L'Olympique de Marseille a ensuite été dominé de bout en bout face à une équipe de Dormund impressionnante. Le score fut sans appel : 0-3.

Avant-match Rappelons tout d'abord le parcours des deux équipes. Tout d'abord l'Olympique de Marseille s'est qualifié grâce à sa deuxième place au championnat de France de Ligue 1 la saison dernière. Le club phocéen est tombé dans le groupe de la mort avec Arsenal, Dortmund et justement Naples. Le premier match s'est joué au Vélodrome. L'OM avait un coup à jouer mais par des erreurs défensives s'est finalement incliné 2-1.

Avant-match Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre ce match que tout une ville attend, la réception de Naples au stade Vélodrome. Après deux faux pas face à Arsenal (1-2) et à Dormund (0-3), les coéquipiers de Mathieu Valbuena n'ont plus le droit à l'erreur ce soir face à Naples. Le match Marseille-Naples à vivre en intégralité et en direct commenté sur VAVEL France, c'est parti !