Interview exclusive : SOS Ligue 2 : "La Ligue nous claque la porte au nez!"

Des remarques, que dis-je, des piques directement envoyées à la LFP et à la FFF, des banderoles anti-BeINSPORT, la chaîne télé qatarie, de nombreux soutiens des clubs, les sanctions... A l'heure ou le foot pro pense à la grêve, les supporters de L2 veulent déjà retrouver leur championnat... Entretien.

Pourriez vous décrire brièvement SOS Ligue 2 ?

Le collectif a été créé lors de la saison 2004/2005 lorsque les matchs de deuxième division ont été décalé au vendredi soir. L'année dernière avec l’annonce des matchs le vendredi a 18h45, il s’est reformé sous l’impulsion de plusieurs groupes pour contester ces horaires. Le mouvement a très vite pris de l’ampleur et l’ensemble des associations de supporters ont très vite rejoint le collectif. Aujourd'hui grâce à la motivation de tous les groupes nous avons récupéré les matches le vendredi à 20h, mais nous luttons encore et toujours pour un retour au foot le samedi.

Frédéric Thiriez, le président de la LFP, semble être une sorte de cible pour vous, êtes vous déjà entré en contact avec lui?

Bien sur. Nous avons rencontré Monsieur Thiriez lors de notre unique réunion en octobre 2012. Depuis malgré nos différentes relances, par téléphone, mail, ou lettre ouverte, nous n'avons plus aucun contact avec lui. Pourtant, en reprenant ses mots lors de notre seul entretien : "la porte est grande ouverte, nous reprogrammerons une réunion début 2013". Nous attendons toujours...

Quelles actions développez vous pour vous faire entendre?

Nous réalisons plusieurs actions, notamment via des banderoles dans les stades. Nous avons également mis en place l'année dernière une pétition. Nous faisons connaître nos revendications via des communiqués également. Dernièrement étant donné que nous ne pouvons plus afficher nos banderoles dans les stades, nous avons décidé de poursuive Monsieur Thiriez en justice afin de nous faire entendre également.

Quelles sont vos revendications pour que la Ligue 2 soit sauvée puisque c'est un appel a l'aide que vous lancez?

Notre seule revendication est le retour au foot le samedi. Maintenant, nous nous battons également pour nous exprimer librement.

Montpellier

Certaines de vos actions ont déjà été réprimandées par la Ligue, qu'en pensez vous?

C'est du grand n'importe quoi! Alors que nous avons plusieurs fois tendu la main pour tenter de dialoguer, la Ligue nous claque la porte au nez. C'est une réaction très peu professionnel... Les sanctions servent à faire pression sur les clubs. Si nos banderoles sont déployées dans les tribunes, le club risque une amende. La Ligue souhaite simplement étouffer le collectif SOS LIGUE 2. Nous ne pouvons plus nous exprimer librement.

Vous avez déjà déposé deux plaintes contre la LFP, qu'espérez vous obtenir?

Le but de ces deux plaintes est, dans un premier temps, d'avoir gain de cause pour ainsi faire revenir nos différentes banderoles dans les stades. Nous souhaitons aussi faire comprendre à Monsieur Thiriez que les supporters ne se laisseront plus faire face à ses différents abus, et qu'il y aura maintenant du répondant, même juridiquement. En espérant que la prochaine fois, il fera passer le dialogue en priorité et non la censure...

Partagez vous les autres idées de la LFP, je pense a la Coupe de la Ligue notamment.

Pour cette question, je ne répondrai pas puisque nous sommes plusieurs groupes et que pour le moment la seule revendication est le foot le samedi.

A cette dernière question, Pierre nous avoue que le collectif est constitué par "plusieurs groupes" de supporters. En voici la liste complète :

Membres du collectif : Groupes qui soutiennent le collectif : Angers : Kop de la Butte, Brigade Ouest 49, Magic Scop Bastia : Bastia 1905

Arles-Avignon : Kop Barankaire, Arles-Avignon.com Beauvais : Collectif Isarien Auxerre : Ultras Auxerre, Blue Angels Bordeaux : Ultramarines Caen : Malherbe Normandy Kop Brest : Ultras Brestois, Celtic Ultras Clermont : Ultras Clermont, Bad Wizards Cannes : red furi Dijon : Dogs Clermont : l’Amicale des Supporters Guingamp : Kop Rouge, Red Boys, Armoric Clan Créteil : Kop Banlieue, Urban Devils Le Havre : Barbarians, HAC Fans 1872, Kop Ciel et Marine Croix de Savoie (ETG): KOP Nord 74 Laval : Diablos 53 Boulogne-sur-Mer : Boulogne Fans 1898 Le Mans : Virage Sud Grenoble : Red Kaos, Diables Bleus Lens : Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, 12 Lensois, Galiboys, Captain Siko Gueugnon : Ultras Gueugnon Monaco : Ultras Monaco, Esprit Monégasque Paris Lens : Lensois On Line Nantes : Brigade Loire, Magic Canaris Lille : Dogues Virage Est Nîmes : Gladiators, Les Crocos, Red Warriors Lorient : Merlus Ultras Niort : Unicamox Lyon : Lyon 1950 Sedan : Young Boys, Kop Vert et Rouge Metz : Horda Frenetik, Socios grenats, Gruppa Metz Tours : Tours’n'Boys, Turons1951 Montpellier : Butte Paillade, Armata Nancy : ASNL Fans Connexion Nice : Brigade Sud, Armada Rumpetata Nissa, Lou Cavalie Nissart Orléans : Drouguis Red Star : Collectif Red Star Bauer Reims : Ultrem Saint-Etienne : Magic Fans, Green Angels Strasbourg : Ultra Boys Toulouse : Indians Troyes : Ultras Troyes, Magic Troyes 1997 Valence : Brigade 26 Valenciennes : Ultras Roisters, Scheldt Fans

Liste fournie par le collectif





Retrouvez leur site internet ici