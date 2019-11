Live ASSE - PSG, le match en direct

23:30 : C'est la fin de notre soirée football sur VAVEL France ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi ce live d'ASSE - PSG pour connaitre le score du match en direct ! A très bientôt pour de nouveaux lives !

23:20 : Voici les statistiques de la soirée. Avec 1 carton rouge et 4 cartons jaunes pour l'ASSE, ainsi que 3 cartons jaunes pour le PSG :

23:11 : On pourra toujours polémiquer sur l'arbitrage de M. Buquet ce soir, mais il a semble-t-il pris les bonnes décisions ce soir. Cependant Christophe Galtier hurle sa colère dans les couloirs de Geoffroy-Guichard en contestant l'exclusion de Fabien Lemoine, il s'agit très certainement d'une énorme frustration, il était tout près de voir son équipe créer l'exploit.

23:09 : L'AS Saint-Etienne, avec son public, a montré qu'ils étaient capables de sortir un grand match face à une équipe aussi forte que le PSG.

#ASSEPSG : 2-2 ! Héroïques, les Verts ont frôle l'exploit. A quelques secondes près, ils auraient mérité de faire chuter les stars du PSG — ASSE (@ASSEofficiel) October 27, 2013

23:08 : A noter le bon coaching de Laurent Blanc qui prend le risque à 30 minutes de la fin de sortir Alex pour faire rentrer Menez.

23:06 : Au classement, le PSG retrouve la tête de la Ligue 1 au détriment de Monaco à la différence de but :

23:03 : Ce fut en tout cas un très beau match entre deux équipes joueuses. Cela fait maintenant 22 matchs sans défaite en Ligue 1 pour le PSG et 30 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

22:59 : Hamouma semble très énervé contre l'arbitrage : "On maîtrisait bien le match. Je pense que le carton rouge nous plombe le match."

22:58 : C'est au tour de Matuidi de donner son avis sur le match : "On montre qu'on a du coeur, qu'on a du caractère. On est tombé sur une très bonne équipe de Saint-Etienne, ils ont un très bon public aussi, mais on a réussi à revenir au score."

22:57 : Galtier au micro de Canal+ : "Je suis fier de mes joueurs, mais je suis déçu pour eux, on a tout donné."

90+5' : Monsieur Buquet signe la fin du match ! Le PSG reste donc invaincu pour le moment, ça s'est joué à très peu de choses pour Saint-Etienne !

Fin du match! 2-2 entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain! Les Parisiens sont revenus dans les derniers instants! #ASSEPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) October 27, 2013

90+4' : C'est donc Matuidi qui égalise, on ne sait pas vraiment si le ballon est touché mais quoi qu'il en soit les parisiens peuvent être contents du résultats. Aucun hors-jeu de la part de Cavani sur le but en tout cas.

90+3' : EGALISATION PARISIENNE ! C'EST CRUEL POUR LES STEPHANOIS ! Après un bon ballon de Matuidi au point de penalty, c'est un gros cafouillage qui se crée devant Stéphane Ruffier, au final aucun joueur ne touche la balle et Ruffier est vaincu ! Le PSG arrache le nul pour le moment !

90+2' : Les deux kops du Stade Geoffroy-Guichard se répondent pour motiver leurs joueurs, c'est magnifique !

90+1' : La frappe de Cavani !! C'est contré par Perrin !!

90' : Il y aura 5 minutes d'arrêts de jeu ! C'est beaucoup trop pour Galtier qui est révolté dans sa zone technique ! Ca va être bouillant !

88' : Les supporters des Verts chantent comme jamais ! L'atmosphère est irrespirable ! Les joueurs stéphanois sont héroïques sur le terrain et font vibrer leurs supporters.

86' : L'exclusion de Lemoine fait débat, Lucas Deaux le milieu du FC Nantes est surpris par cette décision et le fait savoir.

J'peux pas trop parler de l'arbitrage car risque de sanction.Mais pk Lemoine se fait exclure?Grande question.... — Lucas Deaux (@LucasDeaux) October 27, 2013

85' : Oh la double action pour les Verts !!! Superbe coup franc longue distance tiré en force par Gradel ! Sirigu est piégé par le rebond et ne peut renvoyer correctement le ballon ! Diomandé aurait pu marqué mais son plat du pied passe au dessus du but ! C'était la balle de match !!!

84' : Centre de Lucas pour Thiago Motta ! Ca passe légèrement au-dessus de la barre transversale du gardien stéphanois.

84' : Déboulé de Menez côté gauche, son centre est contré par Zouma en corner.

83' : Il y a toujours autant d'engagement des deux côtés, les contacts et les duels sont nombreux.

82' : La frappe de Matuidi passe largement à côté des buts. Le Français avait été touché par le tacle d'Hamouma.

80' : Il reste 10 minutes aux parisiens pour tenter d'arracher le nul ou plus sur le terrain de l'ASSE. Les occasions s'enchainent mais il n'y a pas vraiment d'actions dangereuses pour Ruffier.

78' : Zouma est touché, il a du mal à se relever, à l'origine, un coup de coude de Zlatan Ibrahimovic.

77' : Dernier changement pour l'ASSE aussi avec l'entrée de Franck Tabanou à la place de Brandao.

77' : Saint-Etienne ne rompt pas, encore une frappe de Van Der Wiel qui passe à côté.

76' : Dernier changement pour le PSG : Verratti sort et Rabiot prend sa place.

75' : Nouvelle frappe de Zlatan Ibrahimovic à l'entrée de la surface, c'est contré par un défenseur stéphanois en corner.

72' : Quel faute de Perrin sur Marquinhos ! Il récolte un carton jaune, Marquinhos n'a rien, c'était plus spectaculaire que dangereux.

70' : C'est déjà le 7ème but de Cavani en Ligue 1 cette saison. Il se place en numéro 9 depuis 10 minutes. Ibrahimovic joue plutôt en 10 pour le moment.

69' : La frappe puissante de Lucas !!! C'est repoussé du pied par Ruffier qui n'est pas gené par un rebond capricieux !!

68' : Quel suspens dans cette fin de match ! Menez prend un carton jaune pour une fois sur Clerc !

67' : LE PSG REDUIT LE SCORE !!! Une-deux Verratti-Maxwell. L'arrière gauche brésilien centre à ras de terre au premier poteau, et Cavani surgit devant Zouma et trompe Ruffier d'une frappe croisée. C'est très bien joué de la part du PSG !!!

66' : Nouveau changement pour l'ASSE, Mollo sort et Max-Alain Gradel rentre.

63' : Changement pour Saint-Etienne : Benjamin Corgnet est remplacé par Diomandé.

62' : Changements pour Paris : Lucas remplace Lavezzi et Alex est remplacé par Menez. C'est un choix fort de la part de Laurent Blanc de faire ces deux changements aussi tôt dans le match. Thiago Motta se place dans l'axe gauche aux côté de Marquinhos.

61 : La tête de Lavezzi !! C'est capté par Ruffier ! L'ailier argentin avait profité d'un bon centre en retrait de Maxwell pour tenter cette tête compliquée.

60' : Ca devient chaud entre Brandao et Verratti qui se rendent coup pour coup.

59' : Lemoine est furieux dans le couloir des vestiaires. Il y avait bien faute, pas forcément expulsion, mais l'arbitre a tranché.

58' : ET C'EST LE ROUGE POUR FABIEN LEMOINE ! Deuxième carton jaune pour le milieu de terrain stéphanois qui sort ensanglanté. Il est ouvert au niveau du front. Cette faute sur Lavezzi, encore une fois, lui aura été fatal. Les stéphanois devront finir à 10.

57' : Les fautes continuent au milieu du terrain. Cette fois Ruddy Buquet décident d'arrêter le jeu. Il est entouré de stéphanois. En effet Lemoine est au sol après une faute de sa part sur Lavezzi. Lemoine est déjà averti d'un carton jaune.

56' : Les parisiens enchainent les centres, mais rares sont les fois où Zouma et Perrin ne dégagent le ballon. Ils sont omniprésents pour le moment.

54' : Superbe ballon d'Ibrahimovic par dessus la défense stéphanoise pour Blaise Matuidi qui reprend le ballon du bout du pied en se jetant. C'est trop croisé pour inquiéter Ruffier.

53' : C'est le cinquième but de Romain Hamouma cette saison.

52' : Comme sur le but de Corgnet, c'est encore une fois Marquinhos qui perd ce ballon sur une erreur de relance. Le brésilien vient d'être appelé dans la liste du sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari pourtant.

2 - Il fallait remonter à mars dernier pour voir le PSG encaisser au moins 2 buts en L1, c'était à Geoffroy-Guichard. Bis. — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2013

51' : Le public du Chaudron exulte, il met la pression sur les joueurs parisiens qui ont du mal à relancer proprement les ballons et à s'approcher du but de Ruffier.

50' : ET LE DEUXIEME BUT STEPHANOIS DE ROMAIN HAMOUMA !!! Centre de François Clerc, mal dégagé par un Sirigu légèrement gêné par Corgnet. Marquinhos tire dans Thiago Motta, le ballon revient sur Hamouma qui marque dans le but vide. But un peu casquette pour le PSG, y avait-il faute sur Sirigu ? Assez difficile d'avoir un avis tranché, il semble se rater dans son intervention.

49' : Nouveau coup franc côté gauche tiré par Maxwell ! Ibrahimovic est à la retombée mais il était hors-jeu !

48' : La frappe surpuissante de Zlatan Ibrahimovic passe à quelques centimètres du but !!

47' : Coup franc bien placé pour le PSG, à moins de 20 mètres des cages de Ruffier ! Faute peu évidente de Mollo sur Verratti.

46' : Il ne donne rien et Sirigu peut jouer le 6 mètres.

45' : Et déjà un nouveau corner pour les hommes de Christophe Galtier !

22:05 : Retour des joueurs sur le terrain dans un Chaudron encore plus chaud qu'en début de match. Les supporters y croient plus que jamais.

22:04 : Ghoulam au micro de Canal+ "Il va falloir qu'on en marque un deuxième, parce que sinon, on sera jamais à l'abri d'un but parisien qui nous priverait de la victoire".

22:01 : Sur les réseaux sociaux, Benjamin Corgnet fait l'unanimité et il est vrai que l'unique buteur pour le moment réalise un match de qualité pour l'instant.

VENEZ LE CHERCHER. FUTUR BALLON D'OR MON CORGNET #ASSEPSG #Corgnet2014 — Aurel. (@A_Buisson1) October 27, 2013

Je me répète, mais Corgnet, dans l'axe et derrière l'attaquant c'est énorme !!! Quel joueur ! #ASSEPSG — Chevrot Rémi (@ChevrotRemi) October 27, 2013

22:00 : Le PSG n'a pas cadré une seule frappe en première mi-temps, c'est très rare et nos amis d'OptaJean nous le rappelle :

0 - C'est la première fois que le PSG ne cadre pas le moindre tir en 1ère mi-temps d'un match officiel cette saison. Silence. — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2013

21:55 : Le fait que Paris soit mené à la mi-temps est plutot inattendu. On ne sait pas les parisiens si menacés que ça mais Saint-Etienne a su faire la différence au moment opportun. A signaler que le Paris Saint-Germain reste sur 29 matchs sans défaite.

21:50 : Corgnet au micro de Canal+ à la mi-temps : "On a su les contrer et avoir une très bonne possession de balle. Il faut qu'on reste très vigilant parce qu'à tout moment ils peuvent marquer."

45+1' : Mi-temps au stade Geoffroy-Guichard sur le score de 1-0. La deuxième mi-temps sera également à suivre en direct sur VAVEL France.

45' : Une minute de temps additionnel.

44' : Nouveau corner tiré par Ghoulam, les parisiens arrivent à se dégager.

43' : Le coup franc tiré par Ghoulam est dévié par Maxwell en touche. Mais cette touche devient un corner après l'intervention d'Alex. Il ne donnera rien.

42' : Maxwell est averti d'un carton jaune. C'est le quatrième de la soirée pour un total de 10 fautes.

41' : Faute de Maxwell sur Hamouma qui l'avait mystifié d'une virgule et d'un petit pont après une belle récupération de François Clerc sur Ibrahimovic.

40' : Corner tiré par Ghoulam sur la tête de Loic Perrin ! Sa tête est très puissante mais pas cadré...

39' : Corgnet est excellent lors de cette première mi-temps ! Encore un ballon récupéré par le stéphanois. Il décale Clerc côté droit qui centre instantanément pour Brandao. Belle intervention d'Alex. Corner pour l'ASSE.

38' : Le coup-franc qui sui est tiré par Verratti. C'est trop fort et ça finit en sortie de but.

37' : Bon ballon récupéré au milieu du terrain par Lavezzi, une nouvelle fois fauché par Lemoine. Le joueurs de Saint-Etienne est averti d'un carton jaune.

35' : Bon centre de Van der Wiel côté droit. Cavani laisse filer, Clerc tente de dégager et c'est finalement Ruffier qui s'en occupe.

33' : Et c'est bien le suédois qui tente sa chance, le tir est puissant et passe à quelques centimètres de la lucarne de Ruffier !

32' : Faute de Lemoine sur Lavezzi à une distance très intéressante pour un joueur comme Ibrahimovic.

31' : Coup france tiré par Ghoulam ! C'est complètement raté.

30' : Oh quelle frappe de Fabien Lemoine !! Le milieu de terrain stéphanois tente sa chance de plus de 30 mètres. Juste après son contrôle, il déclenche une frappe très flottante qui finit sur la barre transversale de Sirigu, qui effleure le ballon sur l'action !!

OH CE MISSILE DE LEMOINE ! #ASSEPSG — Guillaume Andrieux (@MisterZethael) October 27, 2013

29' : Le match est plein de vie, il n'y a pas un seul temps mort pour que les 22 joueurs puissent se reposer.

28' : Carton jaune pour Alex sur l'action de Brandao.

27' : Brandao, c'est à côté !! Joli une-deux côté gauche entre Corgnet et Mollo. Ce dernier centre instantanément en retrait pour le Brésilien qui voit sa frappe à ras de terre filer à côté du poteau gauche de Sirigu !

25' : On assiste pour le moment à un très bon match de football d'un niveau plus que correct.

24' : C'est bien joué côté parisien. Avec une belle relance de Cavani, ce dernier sert Ibrahimovic pleine axe qui retrouve Cavani. L'Uruguayen allonge son contrôlé pour servir Lavezzi qui se rate un peu mais se ressaisit, il adresse finalement un bon centré, bien renvoyé par la défense stéphanoise.

23' : Van Der Wiel prend son couloir et décide de centrer mais son centre-tir est bien capté par Ruffier.

22' : Christophe Galtier est rappelé à l'ordre par M. Ruddy Buquet.

22' : Le Paris Saint-Germain est mené au score, et pourtant sur ses derniers matchs, il était en pleine réussite. La preuve.

6 - Le @PSG_inside reste sur 6 victoires de rang, toutes compétitions confondues (17 buts pour, 1 contre). Machine. — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2013

21' : Belle intervention de Ruffier dans les airs sur ce corner. Il rassure ainsi sa défense.

20' : Corner bien tiré par Thiago Motta, Alex et Cavani passent au travers. C'est Matuidi qui tente sa chance, c'était cadré mais aussi contré. Ca passe du coup à côté du but. Nouveau corner.

19' : La réaction parisienne !! Sur un long ballon mal négocié par Ruffier qui est mal sorti, Zouma qui avait bien muselé Ibrahimovic, touche le ballon...qui passe juste au-dessus des cages vides de Ruffier. Corner pour le PSG.

18' : Le but de Benjamin Corgnet ressemble énormément à celui qu'il a inscrit le week-end dernier face au FC Lorient, même frappe, même lucarne, c'était parfait.

17' : ET L'OUVERTURE DU SCORE DE BENJAMIN CORGNET !!! Sur une touche anodine près de la surface de réparation parisienne, Hamouma récupère le ballon et sert en retrait dans l'axe son coéquipier qui fusille Sirigu d'une frappe somptueuse !!!

Et l'#ASSE ouvre le score d'une superbe frappe de @corgnetbenjamin à la 18e. Le Chaudron est bouillant !! 1-0 #ASSEPSG — ASSE (@ASSEofficiel) October 27, 2013

15' : Belle frappe de Benjamin Corgnet !! Ce n'est pas cadré mais l'idée était bonne. Le milieu offensif stéphanois n'était pas pressé au milieu du terrain à environ 20 mètres des cages de Sirigu, sa frappe file à ras de terre file à côté du poteau droit de Sirigu.

14' : Bien lancé en profondeur sur le côté droit par Matuidi, Lavezzi pousse trop loin son ballon qui file du coup en sortie de but.

12' : Le match retombe en intensité, la bataille du milieu fait rage depuis quelques minutes.

10' : L'ancien stéphanois, parti cet été au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang suit de très près ses anciens coéquipiers, lui qui avait fait mal au PSG la saison dernière.

Popololopopooooo ,Popololopopooooo, Popololopopooooo , Popololopopooooo SAINT ÉTIENNE ALLEZ SAINT ÉTIENNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 27, 2013

9' : Le raté de Brandao !!! Après une sublime action initiée dans leur surface, les stéphanois enchainent les passes, c'est conclut par une frappe au-dessus de Brandao après un bon centre en retrait de Mollo.

8' : Belle ouverture de Thiago Motta pour Cavani, qui contrôle bien de la tête, mais c'est finalement dégagé en touche par Loïc Perrin.

7' : Et le match s'emballe ! Trois joueurs sont à terre et M. Buquet siffle et sanctionne Brandao du premier carton jaune du match pour une faute sur Thiago Motta.

6' : Faute de Zlatan Ibrahimovic sur Ghoulam sur un tacle un peu trop en retard ! Il n'est logiquement pas sanctionné par Rudy Buquet.

5' : Les stéphanois ne se laissent pas marcher dessus et n'hésitent pas à aller de l'avant dans ce début de match, même si cela reste un peu brouillon pour le moment.

4' : Oh Cavani est trop court sur ce bon centre au second poteau de Zlatan Ibrahimovic !

3' : Première intervention de Salvatore Sirigu, bien protégé par Alex, dans les pieds de Benjamin Corgnet !

1' : Première faute de Verratti sur Lemoine ! Ce n'est pas sifflé par l'arbitre, Verratti ayant eu le ballon avant d'heurter Lemoine.

0' : Le coup d'envoi est sifflé par Rudy Buquet et donné par les stéphanois dans une ambiance vraiment extraordinaire ! C'est parti pour ce match à suivre en direct sur VAVEL France !

21:01 : Sur le banc parisien on retrouve des joueurs talentueux tels que Digne, Menez ou encore Lucas.

20:59 : Les 22 acteurs de la soirée font leur entrée sur la pelouse. Ils en profitent pour poser pour la photo officielle pour les Journées de l'arbitrage.

C'est parti ici à Geoffroy-Guichard dans une superbe ambiance ! Bon match à tous #ASSEPSG pic.twitter.com/FwL2BeC32s — Foot Mercato (@footmercato) October 27, 2013

20:55 : L'hymne des verts résonne dans l'antre de Geoffroy-Guichard avec 38.000 supporters qui chantent en même temps. L'ambiance est bouillante, limite explosive.

20:45 : C'est un match spécial pour Jérémy Clément qui retrouve son ancienne équipe du PSG avec laquelle il s'est révélé. De même pour Matuidi mais avec l'ASSE.

20:40 : Le Chaudron commence à s'impatienter. Les chants fusent, l'ambiance sera bien entendu au rendez-vous pendant tout le match.

20:30 : Dans la composition stéphanoise, on attendait plutôt Tabanou dans le couloir gauche mais c'est finalement Yohan Mollo qui jouera à gauche. En défense centrale, Perrin et Zouma sont associés pour défendre physiquement sur Zlatan Ibrahimovic.

20:25 : Pas de changements finalement du côté parisien par rapport au match remporté en milieu de semaine. Ce sont exactement les onze même joueurs parisiens sur le terrain.

20:18 : Le onze de départ du PSG : Sirigu, Maxwell, Marquinhos, Alex, Van der Wiel, Matuidi, Verratti, Thiago Motta, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic.

20:15 : Le onze de départ de l'ASSE : Ruffier, Clerc, Zouma, Perrin, Ghoulam, Clément, Corgnet, Hamouma, Lemoine, Mollo, Brandão.

20:05 : Du côté des joueurs stéphanois, on retient surtout les présences de Corgnet et de Brandao sur le terrain. Le premier retrouve une très bonne forme ainsi que des statistiques intéressantes tandis que le deuxième est très certainement l'homme qui réussit à Saint-Etienne. Rares sont les matchs où l'ASSE est fébrile offensivement alors que Brandao est sur le terrain.

19:55 : L'homme en forme du côté parisien est bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, encore éblouissant en Ligue des Champions face à Anderlecht contre qui il a inscrit un quadruplé. Il n'est plus que jamais l'homme à tout faire du Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier ses coéquipiers qui fournissent aussi un boulot exemplaire.

19:45 : Plus tôt dans la journée, les Girondins de Bordeaux se sont imposé sur le score de 2-0 face à Montpellier sur des buts de Diabaté et d'Obraniak. Plus gênant pour le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco a gagné 2-1 contre l'Olympique Lyonnais lors de l'avant-dernier match de la journée. Les joueurs de Claudio Ranieri repassent provisoirement en tête de la Ligue 1, aux parisiens de tout mettre en oeuvre pour récupérer cette première place.

19:35 : Le match de ce soir sera arbitré par l'arbitre Ruddy Buquet qui a déjà arbitré 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Il a sorti 26 cartons jaunes et un seul carton rouge pour le moment. Il ne fait donc aucun doute qu'il y aura des cartons jaunes distribués ce soir, Mr Buquet sortant donc plus de 5 cartons jaunes par match en moyenne. Au départ, ce devait être Stéphanne Lannoy au sifflet mais finalement il en fut décidé autrement.

19:25 : Côté parisien, la confiance est au beau fixe, tout va pour le mieux pour le PSG : aucune défaite en championnat, leader en championnat et dans leur groupe de Ligue des Champions avec 3 victoires en 3 matchs. Les parisiens restent sur 9 buts marqués et 0 encaissé en deux matchs, de quoi faire peur aux supporters de Saint-Etienne ce soir.

19:16 : Du côté de l'AS Saint-Etienne, la série noire de 4 matchs sans défaite s'est arrêtée le week-end dernier avec une victoire 3-2 face à Lorient avec, notamment, le retour de Brandao à la pointe de l'attaque stéphanoise. On sait également que l'ASSE n'a pas de complexe face au Paris Saint-Germain avec aucune défaite à leur actif la saison dernière en trois matchs face à l'équipe de la capitale.

19:05 : Pour plus d'informations sur les enjeux de ce match entre l'ASSE et le PSG, nous vous proposons de lire notre avant-match dédié à ce choc de la onzième journée. Chacune des deux équipes vise la victoire ce soir pour remonter au classement. Ce sont également deux équipes qui ont retrouvé la confiance qui s'affrontent, ce qui nous promet un match plus qu'intéressant !

18:55 : Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre en direct ce match entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain, dernier match de cette onzième journée du championnat de France de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard. Cette rencontre qui s'annonce palpitante est à suivre en direct ici-même sur VAVEL France. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 !